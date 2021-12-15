ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карпати та Буковина. Укрзалізниця запускає 29 нових сполучень за популярними напрямками: список

Новость на русском →
Середа 15 грудня 2021 16:12
Карпати та Буковина. Укрзалізниця запускає 29 нових сполучень за популярними напрямками: список Фото: Потяг Укрзалізниці (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Незабаром ще 19 потягів вирушать у дорогу за новим графіком

В “Укрзалізниці” повідомили, що перші 58 потягів вирушили у дорогу 12 грудні 2021 року за новим графіком перевезення. Таким чином було запущено 29 нових сполучень. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

"Завдяки оптимізації маршрутів прискоренню 49 потягів пасажири зможуть заощадити 4,5 млн годин у 2022 році", – йдеться у повідомленні.

Також незабаром ще 19 потягів вирушать у дорогу за новим графіком.

Які нові сполучення додадуть для туристів

Одним з нових маршрутів став потяг №113/114 Бахмут – Львів, який дав нові сполучення для міст Рівне та Луцьк зі Львовом, Києвом, Житомиром, Полтавою та Бахмутом.

Потяг №57/58 Київ – Рахів тепер прибуватиме у місто Заліщики вранці – 7.17 замість 2.20 вночі, а буде відправлятися назад о 20.52.

Також з’явилася зручна зупинка у селищі Кострижівка, де розташований легендарний оглядовий майданчик з дивовижною панорамою на Дністер.

Популярний туристичний напрямок, регіон Буковина на західній Україні, тепер має два додаткові сполучення з двома містами – Миколаєвом та Полтавою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки країн можуть відвідувати туристи з українським COVID-сертифікатом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
Відпочинок в Україні
Точки зору
Марина Казакова
Бюджетних путівок не буде. Що насправді являють собою гарячі тури у високий сезон
Марина Казакова
засновниця турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савіна
Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Валерія Мікульська
Край майстрів, замків та вина. Вражаючі локації Закарпаття для знайомства з регіоном
Валерія Мікульська
засновниця туристичного блогу "Tour de Ukraine"
Наталя Боротканич
Рік космічного туризму. Коли з'являться "гарячі тури" на орбіту
Наталя Боротканич
координаторка космічних програм групи проектів Noosphere, кандидат історичних наук
Всі точки зору