Карпати та Буковина. Укрзалізниця запускає 29 нових сполучень за популярними напрямками: список

Незабаром ще 19 потягів вирушать у дорогу за новим графіком

В “Укрзалізниці” повідомили, що перші 58 потягів вирушили у дорогу 12 грудні 2021 року за новим графіком перевезення. Таким чином було запущено 29 нових сполучень. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

"Завдяки оптимізації маршрутів прискоренню 49 потягів пасажири зможуть заощадити 4,5 млн годин у 2022 році", – йдеться у повідомленні.

Також незабаром ще 19 потягів вирушать у дорогу за новим графіком.

Які нові сполучення додадуть для туристів

Одним з нових маршрутів став потяг №113/114 Бахмут – Львів, який дав нові сполучення для міст Рівне та Луцьк зі Львовом, Києвом, Житомиром, Полтавою та Бахмутом.

Потяг №57/58 Київ – Рахів тепер прибуватиме у місто Заліщики вранці – 7.17 замість 2.20 вночі, а буде відправлятися назад о 20.52.

Також з’явилася зручна зупинка у селищі Кострижівка, де розташований легендарний оглядовий майданчик з дивовижною панорамою на Дністер.

Популярний туристичний напрямок, регіон Буковина на західній Україні, тепер має два додаткові сполучення з двома містами – Миколаєвом та Полтавою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки країн можуть відвідувати туристи з українським COVID-сертифікатом.