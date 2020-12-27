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"Де оживають легенди": найцікавіші локації для мандрівок Закарпаттям

Неділя 27 грудня 2020 16:20
"Де оживають легенди": найцікавіші локації для мандрівок Закарпаттям
Де відзначити Новий рік на Закарпатті (фото: instagram.com/meri_kushnir)
Автор: Анна Кисельова

Підбірка туристичних місць регіону від телеведучої Лесі Нікітюк

Регіон Закарпаття і вабить туристів красою гір і самобутньою культурою.

Заїхала туди своєю "Le Маршруткою" та ведуча Нового каналу Леся Нікітюк, щоб познайомити українців із цим регіоном. Що вона радить там подивитися – читайте в нашому матеріалі.

Заглянути в міфічне "око" Карпат

У Закарпатській області серед вершин "сховалося" оповите легендами озеро Синевир, яке називають Морським оком Карпат.

Одна з історій свідчить, що водойму наповнила своїми сльозами молода дівчина на ім'я Синь.

&quot;Де оживають легенди&quot;: найцікавіші локації для мандрівок Закарпаттям

Фото: Замерзле озеро Синевир (фото: instagram.com/travelmonkeycom)

"Це найбільше гірське озеро в Україні. Купатися, ловити рибу або ганяти на моторних човнах тут заборонено, адже це заповідна зона. Люди, які живуть поруч, п'ють воду, просто набираючи з озера. Щоб не забруднювати водойму, пересуваються на ньому тільки на дерев'яному плоті", – розповідає Леся Нікітюк.

&quot;Де оживають легенди&quot;: найцікавіші локації для мандрівок Закарпаттям

Фото: Леся Нікітюк біля озера Синевир (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Влітку озеро практично не прогрівається. А взимку, навіть коли замерзає, виглядає фантастично.

Перейнятися ведмедиками

Ще одна родзинка Закарпаття – Реабілітаційний центр для бурих ведмедів біля села Синевирська поляна.

"Тварини, яких сюди привозять, постраждали від рук людей. Вони ніколи не жили на волі та не зможуть там вижити. Тут їм створили напівдикі умови. У заповідника велика територія в 12 га, є цілий шматок власного лісу. Звірі тут гуляють, збираються в компанії, б'ються за їжу, а взимку, як і годиться справжнім ведмедям, впадають в сплячку", – ділиться ведуча.

&quot;Де оживають легенди&quot;: найцікавіші локації для мандрівок Закарпаттям

Фото: Реабілітаційний центр для бурих ведмедів біля о. Синевир (фото: instagram.com/xenia_kas)

Опинитися в атмосфері Середньовіччя

В Україні не так багато залишилося архітектурних будівель, які пам'ятають лицарів. Але замок Сент-Міклош в смт Чинадійово пам'ятає і їх, і козаків. Правда, ще 20 років тому туристи сюди не заглядали, адже в стародавній будові було звалище.

"Майже всі замки в Україні, а їх близько 3000, в жахливому стані, – сумує Леся Нікітюк. – У них не те що жити не можна, поруч стояти небезпечно. І цей був таким же".

&quot;Де оживають легенди&quot;: найцікавіші локації для мандрівок Закарпаттям

Фото: Замок Сент-Міклош (фото: instagram.com/katjakucherenko)

Зусиллями художника Йосипа Бартоша, благодійників та туристів замок поступово відроджується з руїн. І тепер може радувати мандрівників.

Уявити себе на морі

Відомий курорт Солотвино щорічно приймає натовпи туристів.

"Хто приїжджає просто відпочити, а хтось – підлікуватися. Наприклад, у соляних кімнатах люди лікують хвороби дихальних шляхів. Працює це так: в закриту кімнату через трубу подається розчин кисню і солі. І ти сидиш, кайфуєш, покриваєшся соляною кіркою", – говорить ведуча.

&quot;Де оживають легенди&quot;: найцікавіші локації для мандрівок Закарпаттям

Фото: Водойма на курорті Солотвино (фото: instagram.com/solotvyno_resort)

Також тут плавають в соляних озерах та просто відпочивають душею.

Побувати в гірському "Провансі"

Навесні туристи поспішають на Закарпаття, щоб встигнути помилуватися цвітінням крокусів і сакур, а влітку чекають, коли поблизу міста Перечин зацвіте лавандова гора.

"Кілька років тому лаванда не змогла б рости, тому що зими були суворими для цієї рослини. Зараз клімат змінюється і стає м'якше, і лаванда може пережити зиму", – посміхається Леся Нікітюк.

&quot;Де оживають легенди&quot;: найцікавіші локації для мандрівок Закарпаттям

Леся Нікітюк на Лавандового горі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Тепер сюди їдуть влітку за красивими фото та ароматом квітів. Про інші дивовижні місця України Леся Нікітюк розповідає у тревел-шоу "Le Маршрутка".

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки коштує провести новорічну ніч у вишуканих готелях Києва.

Також ми писали про те, що зараз відбувається на курортах Буковеля.

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Відпочинок в Україні ЗакарпаттякурортЛеся НікітюкНовий рік

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