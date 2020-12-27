Дороге задоволення: скільки коштує новорічна ніч у вишуканих готелях поблизу Києва

Фото: Готель у Київській області (booking.com)

Дорогі та бюджетні варіанти відпочинку у спа-комплексах неподалік столиці

Цього року багато хто змінив плани святкування Нового року через карантинні обмеження та пандемію. Але це не привід відмовлятися від поїздок по Україні на зимові свята, якщо мандрівка проходить безпечно.

Якщо ви вирішили провести свято у колі рідних чи друзів, але подалі від міської метушні, ще можна встигнути забронювати один із комфортних готелів поблизу Києва.

Ми підготували для вас добірку готелів, розташованих у Київській області, де ще є місця на Новий рік. З іншого боку, вільних номерів у деяких готелях залишилось не так багато, тому варто бронювати житло заздалегідь.

За інформацією з відкритих даних у системі бронювання житла booking.com, на Новий рік у межах регіону можна знайти як дуже дорогі, так і цілком прийнятні за ціною варіанти розміщення. Розглянемо спершу дорожчі варіанти, а далі - бюджетні.

Ціни наводимо за період від 31.12.2020 по 01.12.2021 за двох осіб.

Готель в оточенні природи

Одним з найдорожчих готелів виявився комплекс "Пуща Лісова", який розташований у селі Мощун. До послуг гостей - ресторан, фітнес-центр, бар, власна пляжна зона, безкоштовний wi-fi, тераса та безкоштовна парковка.

Всі номери готельного комплексу оснащені телевізором із пласким екраном, кондиціонером та шафою для одягу. У ресторані подають континентальний сніданок, або ж можна замовити сніданок у форматі "шведського стола".

Вартість номера складає 12 000 тисяч гривень на добу. Ціна включає трикімнатний номер зі сніданками на шість осіб. У комплексі є великий критий басейн та тренажерний зал. У готельному комплексі можна орендувати велосипеди, а в місцевості неподалік – зайнятися риболовлею.

Фото: Територія готельного комплексу (booking.com)

Відстань до Києва становить 31 кілометр. Міжнародний аеропорт Києва імені Ігоря Сікорського розташований за 27 кілометрів від готельного комплексу.

Адреса: вул. Лісова, 1, село Мощун, Київська обл.

Спа-курорт з басейном

Курортний спа-готель "Рів'єра Золоче" розташований у селі Вишеньки. На території готелю є ресторан, сезонний відкритий басейн, бар і сад.

Працює дитячий клуб, є безкоштовний wi-fi на всій території комплексу, є безкоштовна парковка. Відновити сили відпочивальникам пропонують у спа-центрі.

Фото: Зона відпочинку навколо готелю (booking.com)

Стандартний номер з балконом, терасою, видом на річку та басейн, з ліжком розміру "king-size" коштує 7 000 грн. Двомісний номер "делюкс" з балконом – 8 500 грн.

Відстань від готелю до Києва - 30 кілометрів, а до міста Бориспіль - 27 кілометрів.

Адреса: вул. Европейська 1, село Вишеньки, Київська обл.

Фото: Спа-готель за 30 кілометрів від Києва (booking.com)

Бутик-готель с косметичними процедурами

4-зірковий Seasons SPA Boutique Hotel розташований в Козині біля Конча-Заспи, за 30 хвилин їзди на південь від центру Києва, якщо добиратися сюди на власному автомобілі. У готелю є спа-центр і стильні номери з безкоштовним wi-fi.

Всі номери бутик-готелю оснащені кондиціонером і телевізором. В номерах є балкони та окрема ванна кімната.

Влітку можна відпочити у відкритому басейні, а взимку - у спа-центрі з сауною, паровою лазнею і гідромасажною ванною. Працює тренажерний зал, є великий вибір косметичних процедур для обличчя і тіла. Стандартний двомісний номер з доступом до спа-салону коштує 6 200 грн зі сніданком.

Адреса: Обухівське шосе 3, смт Козин, Київська обл.

Фото: Один з готелів неподалік від столиці (booking.com)

Більш бюджетні варіанти

Міні-готель "Верховина" розташований за 13,6 кілометра від центру столиці. Тут гостям пропонують орендувати двомісний номер категорії "твін" з безкоштовним wi-fi. Ціна за номер - від 1100 гривень за одну ніч на двох.

Всього в готелі - три види номерів. Всі укомплектовані двома односпальними ліжками, тумбами, столами й шафами, оснащені кондиціонерами й телевізорами з плоским екраном.

Фото: Готель за містом у Київській області (booking.com)

Двомісний номер категорії "комфорт" з великим двоспальним ліжком та сніданком, обійдеться гостям у 1200 грн. Номер "напівлюкс" коштує 1530 грн, у вартість включено сніданок.

При готелі є ресторан зі стравами української та європейської кухні. На території є безкоштовна приватна автостоянка. Найближча станція київського метро – "Житомирська" (7 хвилин на авто).

Адреса: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська 24.

Міні-готель із затишними номерами

Готель "Лігена" розташований за 10 хвилин їзди від аеропорту "Бориспіль". До послуг гостей - критий басейн та красивий сад з майданчиком для барбекю.

Також пропонуються послуги трансферу до аеропорту "Бориспіль" та безкоштовна приватна автостоянка.

Фото: Зона відпочинку біля одного з готелів (booking.com)

Декоровані у нейтральних тонах, номери готелю "Лігена" обладнано кондиціонером, телевізором із супутниковим телебаченням та письмовим столом. У кожному номері також наявна окрема ванна кімната з туалетно-косметичними засобами.

У ресторані подають традиційні страви української та європейської кухні. Двомісний стандартний номер коштує 1000 грн на двох.

Гості готелю можуть відпочити у паровій лазні, скористатися тренажерним залом. Відстань від готелю до центру міста Бориспіль - 2 кілометри, а до Бориспільського історичного музею - 5 кілометрів.

Адреса: вулиця Володимира Момота 53, Бориспіль, Київська обл.

Фото: Сад у готельному комплексі (booking.com)

Готель неподалік від аеропорту

Готель "Корона" розташовується за п'ять хвилин їзди від терміналів D та F аеропорту "Бориспіль". До послуг гостей - номери з меблями у класичному стилі.

Бюджетний номер з двома окремими ліжками обійдеться у 850 грн на двох за добу в новорічну ніч. Можна додатково замовити сніданок за 100 грн.

Стандартний двомісний номер з великим двоспальним ліжком коштує 1300 грн. Номер "люкс" обійдеться у 1450 грн зі сніданком.

Фото: Номер у готелі неподалік від аеропорту "Бориспіль" (booking.com)

У цілодобовому ресторані пропонують страви європейської та української кухонь.

Відстань до міжнародного аеропорту "Бориспіль" становить 6 кілометрів. Для гостей організовують трансфер з/до аеропорту. Поїздка на автомобілі до центру Києва триватиме орієнтовно півгодини.

Адреса: вулиця Бориспільська 5, с. Чубинське, Київська обл.

Нагадаємо, раніше ми писали про стильні готелі у скандинавському стилі для комфортного відпочинку.

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