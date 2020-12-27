"Где оживают легенды": самые интересные локации для путешествий по Закарпатью

Где отметить Новый год на Закарпатье (фото: instagram.com/meri_kushnir)

Подборка туристических мест региона от телеведущей Леси Никитюк

Регион Закарпатье манит туристов красотой гор и самобытной культурой.

Заехала туда на своей "Le Маршрутке" и ведущая Нового канала Леся Никитюк, чтобы познакомить украинцев с этим регионом. Что она советует там посмотреть – читайте в нашем материале.

Заглянуть в мифический "глаз" Карпат

В Закарпатской области среди вершин "спряталось" окутанное легендами озеро Синевир, которое называют Морским оком Карпат.

Одна из историй гласит, что водоем наполнила своими слезами молодая девушка по имени Синь.

Фото: Замерзшее озеро Синевир (фото: instagram.com/travelmonkeycom)

"Это самое большое горное озеро в Украине. Купаться, ловить рыбу или гонять на моторных лодках тут запрещено, ведь это заповедная зона. Люди, которые живут рядом, пьют воду, просто набирая из озера. Чтобы не загрязнять водоем, передвигаются на нем только на деревянном плоте", – рассказывает Леся Никитюк.

Фото: Леся Никитюк у озера Синевир (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Летом озеро практически не прогревается. А зимой, даже когда замерзает, выглядит фантастически.

Проникнуться мишками

Еще одна изюминка Закарпатья – Реабилитационный центр для бурых медведей возле села Синевирская поляна.

"Животные, которых сюда привозят, пострадали от рук людей. Они никогда не жили на воле и не смогут там выжить. Здесь им создали полудикие условия. У заповедника большая территория в 12 га, есть целый кусок собственного леса. Звери тут гуляют, собираются в компании, дерутся за еду, а зимой, как и полагается настоящим медведям, впадают в спячку", – делится ведущая.

Фото: Реабилитационный центр для бурых медведей возле озера Синевир (фото: instagram.com/xenia_kas)

Оказаться в атмосфере Средневековья

В Украине не так много осталось архитектурных строений, которые помнят рыцарей. Но замок Сент-Миклош в пгт. Чинадиево помнит и их, и казаков. Правда, еще 20 лет назад туристы сюда даже не заглядывали, ведь в древнем строении была свалка.

"Почти все замки в Украине, а их около 3000, в ужасном состоянии, – грустит Леся Никитюк. – В них не то что жить нельзя, рядом стоять опасно. И этот был таким же".

Фото: Замок Сент-Миклош (фото: instagram.com/katjakucherenko)

Усилиями художника Иосифа Бартоша, благотворителей и туристов замок постепенно возрождается из руин. И теперь может радовать путешественников.

Представить себя на море

Известный курорт Солотвино ежегодно принимает толпы туристов.

"Кто-то приезжает просто отдохнуть, а кто-то – подлечиться. Например, в соляных комнатах люди лечат болезни дыхательных путей. Работает это так: в закрытую комнату через трубу подается раствор кислорода и соли. И ты сидишь, кайфуешь, покрываешься соляной коркой", – говорит ведущая.

Фото: Водоем на курорте Солотвино (фото: instagram.com/solotvyno_resort)

Также здесь плавают в соляных озерах и просто отдыхают душой.

Побывать в горном "Провансе"

Весной туристы спешат на Закарпатье, чтобы успеть полюбоваться цветением крокусов и сакур, а летом поджидают, когда вблизи города Перечин зацветет лавандовая гора.

"Несколько лет назад лаванда не смогла бы тут расти, потому что зимы были суровыми для этого растения. Сейчас климат меняется и становится мягче, и лаванда может пережить зиму", – улыбается Леся Никитюк.

Фото: Леся Никитюк на Лавандовой горе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Теперь сюда едут летом за красивыми фото и ароматом цветов. О других удивительных местах Украины Леся Никитюк рассказывает в тревел-шоу "Le Маршрутка".

Напомним, ранее стало известно, сколько стоит провести новогоднюю ночь в изысканных отелях Киева.

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