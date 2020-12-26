"Ціни перевершили австрійські": туристка розкрила деталі про відпочинок у Буковелі взимку

Буковель за три роки змінився кардинально (фото: facebook.com/Oksana.Bailo)

При цьому сервіс на курорті став набагато кращим, ніж був раніше

Через пандемію та карантину європейські курорти недоступні українцям. Закриті Альпи, гори у Польщі та Словаччині. Покататися на лижах взимку можна і в Україні. Але, як виявилося, це може виявитися дорогим задоволенням.

Скільки коштує цього року відпочинок в Буковелі, як працюють підйомники й чим зайнятися на курорті в переддень Нового року - розповіла на своїй Facebook-сторінці туристка Оксана Байло. Далі - коротко про те, що розповіла туристка.

За три роки Буковель кардинально змінився

Я не була в Буковелі три роки. Два лижні сезони поспіль ми катали в Зельдені (Австрія), а минулий сезон — у Церматті (Швейцарія) і Червінії (Італія). В цьому сезоні ми збиралися кататися біля підніжжя Монблану в Шамоні (Франція). Самі-знаєте - що внесло зміни у всі плани, і у свою весільну подорож ми вирушили в Буковель. Скажу відразу, що ми не пошкодували про це ні хвилини.

В Буковелі ми розмістилися у зовсім новому готелі, який працює з 2018 року. У ньому виявилося на вищому рівні абсолютно всі - за тиждень тут ми не знайшли жодної вади. В черговий раз ми переконалися, що правильний вибір готелю — 80% успіху класного відпочинку.

Мушу зізнатися, що за три роки курорт Буковель змінився кардинально. Таку кількість і красу готелів можна знайти хіба що на найбільш люксових курортах Європи. Крім катання тут є багато інших розваг, і якщо в тому ж Зельдені робити нічого, якщо ви не катаєте, то в Буковелі ви знайдете відпочинок на будь-який смак і зимову казку для всієї родини.

70 кілометрів трас за три роки в Буковелі зросла до 100! Коли ми приїхали, снігу не було зовсім, але траси зроблені відмінно. Після обіду, звичайно, рівних трас ви не знайдете, але у нас після Церматті це не викликало дискомфорту взагалі.

Фото: facebook.com/Oksana.Bailo

Осад від культури катання

Трохи про неприємне. Не хочеться писати про всі недоліках Буковеля, оскільки впевнена, що все це можна виправити. Однак не можу не відзначити одного: культура. Культури катання, на жаль, у нас немає. Люди воліють не брати інструктора і йти на довгі траси, тільки ставши на лижі.

Найбільш безстрашні (а їх чимало) несуться плугом з гори на величезній швидкості, і налітають на людей, які їдуть попереду них. Є й ті, хто катає давно і дуже добре, вони теж мчать на величезній швидкості, і теж часто налітають ззаду, пролітаючи та не цікавлячись, кого вони там збили на дорозі та потрібна їм допомога.

Мене збили в перший день, я летіла в обрив з траси, зробивши сальто через голову на лижах. Я не жартую, це було дуже страшно. Я відбулася трохи потягнутою шиєю, але цілком могла її зламати. З кількох десятків, що проїхали повз, допомогу запропонувала мені одна людина.

І так - щодня: ззаду обов'язково хтось хоч раз налітав, і це при тому, що людей ще поки на трасах було відносно не багато. Ось це кардинальна відмінність від європейських курортів, де абсолютно немислимо, щоб у тебе в'їжджали. А ще більше немислимо, щоб при цьому проносилися мимо, не озираючись. Це і є культура, якої у нас, на жаль, немає.

Дуже сумно, але чого ще можна чекати на лижних трасах від тих же людей, які на дорогах не включають поворотники, перетинають подвійну суцільну, їздять на червоний і не пристібаються?

Фото: facebook.com/Oksana.Bailo

Чи дотримуються на Буковелі карантинні норми?

Про "корону" тут майже не чули: маски надягають тільки при вході в ресторан і супермаркет. А на горі в закладах - всі без масок, навіть в натовпі. А на нас в масках іноді здивовано поглядали. У лазню і басейн в готелі ми вирішили не йти через пандемію, але більшість людей це не зупинило.

Зв'язок став гірше?

Зв'язку LTE на нижніх станціях витягів і на трасах тут немає від слова зовсім. Після відмінного зв'язку в Альпах на висоті 3500 м, відсутність його на 1500 м в Буковелі — дико і дивно для мене, і здається, три роки тому зі зв'язком тут було краще.

Кілька слів про скіпаси

Дуже хотілося б, щоб скіпас, як в Європі, продавалися на курорті скрізь: у всіх готелях, прокатах, магазинах і т. д. А так - самотня будка біля витягу з продажем скіпасів — це дуже несерйозно для такого курорту. Так, можна замовити скіпас онлайн, але сильно заздалегідь. Нам сказали телефоном, що немає точної дати їх доставляння з моменту замовлення.

До речі, в Церматті, наприклад, ми замовили онлайн скіпас перед приїздом, а потім просто видруковували їх по штрих-коду прямо на вокзалі курорту в спеціальному терміналі.

Зате в Буковелі дуже зручно те, що можна взяти скіпас на півдня або три години, і не платити за повний день, якщо ти не збираєшся на вечірнє катання або не катаєш з раннього ранку.

Фото: facebook.com/Oksana.Bailo

Які ціни в Буковелі взимку 2020/2021

Ціни — високі. Місцями навіть сильно завищені. Наприклад, вино в супермаркеті - мінімум у два рази вище реальної вартості. Тому любителям посидіти ввечері з келихом вина рекомендую брати з собою (тим більше і гарного вибору в магазині немає).

Ціни на готелі та їжу в "Буковелі" в цьому сезоні досягли та перевершили австрійські, а місцями й швейцарські. Радує, що сервіс не поступається європейському, а місцями навіть перевершує.

Взагалі лижний курорт — це завжди недешево. Так, є речі, де можна заощадити: жити далі від підіймача, рівень готелю, бутерброди з собою, але якщо крім катання ви хочете насолодитися курортом повною мірою, будь-який лижний курорт — це не дешевий вид відпочинку, а лижі/борд — не дешевий вид спорту. Сонце-море-пляж (особливо з олінклюзивом) дешевше в рази.

Фото: facebook.com/Oksana.Bailo

Ще кілька слів про Буковель

У переддень Святого Миколая тут встановили головну ялинку Карпат, а в неділю випав довгоочікуваний сніжок. Високий сезон розпочався 17 грудня, проте від низького він поки що нічим не відзначився (крім цін, звичайно) - нових трас не з'явилося: відкрито 25 з 68.

Безумовно, Буковель хороший ще й тим, що сюди легко приїхати не один раз за сезон. До речі, таких бездоганних доріг, як тут, я не бачила в Україні ніде (і навіть мало де бачила в Європі).

Такі висновки: якщо ви ще не були в Буковелі, ви не бачили найкрасивіший, справжній європейський, український курорт. Обов'язково приїжджайте сюди та рекомендуйте іншим. Кращого часу дізнатися і полюбити сильніше свою країну точно не буде — використовуйте його!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що туристка розповіла про неприємний випадок з туром в Єгипет.

А також ми розповідали про те, де знаходяться найцікавіші курорти для гірськолижного відпочинку взимку.