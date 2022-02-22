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Від 25 тисяч гривень за "економ". Після скасування рейсів Lufthansa МАУ здивували цінами на авіаквитки

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Вівторок 22 лютого 2022 18:38
Від 25 тисяч гривень за "економ". Після скасування рейсів Lufthansa МАУ здивували цінами на авіаквитки Фото: Літак компанії МАУ (Ольга Маджумдар/РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова, Євгенія Тугушева

На сайті авіакомпанії помітили високу вартість квитків за тимчасово скасованими напрямками

Квитки на заміщені МАУ рейси за тимчасово скасованими напрямками компанії Lufthansa в Женеву продають за цінами, які здивували користувачів соцмереж.

Про це TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Телеграм-канал avianews.com.

На скриншоті сайту МАУ, опублікованому в телеграм-каналі, видно, що вартість квитка становить від 19,793 грн.

Ще вчора президент МАУ прогнозував, що ціни особливо підвищуватися не будуть. Ціна на найближчий доступний рейс Київ-Женева, в один бік", — пишуть у своєму ТГ-каналі avianews.

Від 25 тисяч гривень за &quot;економ&quot;. Після скасування рейсів Lufthansa МАУ здивували цінами на авіаквитки

Фото: Скриншот avianews.com у ТГ-каналі

На сайті МАУ при виборі маршруту Київ-Женева показані такі ціни - від 25 тисяч гривень за економ.

Від 25 тисяч гривень за &quot;економ&quot;. Після скасування рейсів Lufthansa МАУ здивували цінами на авіаквитки

Фото: Скриншот сайту МАУ (flyuia.com)

На вихідних після скасування рейсів Lufthansa в Україну Міністерство інфраструктури попросило українські авіакомпанії запустити додаткові рейси за маршрутами німецького перевізника. Він із 21 лютого тиждень не літатиме до Києва та Одеси.

Після цього стало відомо, що скасовані рейси Lufthansa буде виконувати МАУ. При цьому керівництво компанії заявляло, що не бачить причин для росту він на квитки для пасажирів.

"МАУ починає продаж квитків на Мюнхен і Женеву для забезпечення авіасполучення, яке тимчасово не може виконувати Lufthansa Group. Крім цього, МАУ збільшує ємність повітряних суден за даними маршрутами", — зазначають в авіакомпанії.

Нагадаэмо, раніше ми писали, що Ryanair виключила Харків та Херсон із системи бронювання квитків.

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