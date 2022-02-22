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От 25 тысяч гривен за "эконом". После отмены рейсов Lufthansa МАУ удивили ценами на авиабилеты

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Вторник 22 февраля 2022 18:38
От 25 тысяч гривен за "эконом". После отмены рейсов Lufthansa МАУ удивили ценами на авиабилеты Фото: Самолет компании МАУ (Ольга Маджумдар/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова, Евгения Тугушева

На сайте авиакомпании заметили высокую стоимость билетов по временно отмененным направлениям

Билеты на замещенные МАУ рейсы по временно отмененным направлениям компании Lufthansa в Женеву продают по ценам, которые удивили пользователей соцсетей.

Об этом TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Телеграм-канал avianews.com.

По скриншоту сайта МАУ, опубликованному в телеграм-канале, видно, что стоимость билета составляет от 19, 793 грн.

“Еще вчера президент МАУ прогнозировал, что цены особо повышаться не будут. Цена на ближайший доступный рейс Киев-Женева, в одну сторону", — пишут в своем ТГ-канале avianews.

От 25 тысяч гривен за &quot;эконом&quot;. После отмены рейсов Lufthansa МАУ удивили ценами на авиабилеты

Фото: Скриншот avianews.com в ТГ-канале

На сайте МАУ при выборе маршрута Киев-Женева показаны такие цены - от 25 тысяч гривен за эконом.

От 25 тысяч гривен за &quot;эконом&quot;. После отмены рейсов Lufthansa МАУ удивили ценами на авиабилеты

Фото: Скриншот сайта МАУ (flyuia.com)

На выходных после отмены рейсов Lufthansa в Украину Министерство инфраструктуры попросило украинские авиакомпании запустить дополнительные рейсы по маршрутам немецкого перевозчика. Он с 21 февраля неделю не будет летать в Киев и Одессу.

После этого стало известно, что отмененные рейсы Lufthansa будет выполнять МАУ. При этом руководство компании заверило, что на видит оснований для роста цен на билеты для пассажиров.

"МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое временно не может выполнять Lufthansa Group. Кроме этого МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам", —отмечают в авиакомпании.

Напомним, ранее мы писали, что Ryanair исключила Харьков и Херсон из системы бронирования билетов.

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