От 25 тысяч гривен за "эконом". После отмены рейсов Lufthansa МАУ удивили ценами на авиабилеты

На сайте авиакомпании заметили высокую стоимость билетов по временно отмененным направлениям

Билеты на замещенные МАУ рейсы по временно отмененным направлениям компании Lufthansa в Женеву продают по ценам, которые удивили пользователей соцсетей.

Об этом TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Телеграм-канал avianews.com.

По скриншоту сайта МАУ, опубликованному в телеграм-канале, видно, что стоимость билета составляет от 19, 793 грн.

“Еще вчера президент МАУ прогнозировал, что цены особо повышаться не будут. Цена на ближайший доступный рейс Киев-Женева, в одну сторону", — пишут в своем ТГ-канале avianews.

Фото: Скриншот avianews.com в ТГ-канале

На сайте МАУ при выборе маршрута Киев-Женева показаны такие цены - от 25 тысяч гривен за эконом.

Фото: Скриншот сайта МАУ (flyuia.com)

На выходных после отмены рейсов Lufthansa в Украину Министерство инфраструктуры попросило украинские авиакомпании запустить дополнительные рейсы по маршрутам немецкого перевозчика. Он с 21 февраля неделю не будет летать в Киев и Одессу.

После этого стало известно, что отмененные рейсы Lufthansa будет выполнять МАУ. При этом руководство компании заверило, что на видит оснований для роста цен на билеты для пассажиров.

"МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое временно не может выполнять Lufthansa Group. Кроме этого МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам", —отмечают в авиакомпании.

Напомним, ранее мы писали, что Ryanair исключила Харьков и Херсон из системы бронирования билетов.