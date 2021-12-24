Підозрілі ціни та переказ на карту. Як туристам не потрапити до шахраїв: поради

Фото: Як купити тур і не потрапити до шахраїв (unsplash.com

Перед замовленням путівки слід уважно перевірити компанію

На туристичному ринку регулярно з'являються шахрайські компанії, які зникають із грошима клієнтів, не відправивши їх на відпочинок. Повернути витрачені гроші практично неможливо. Проте краще заздалегідь перевіряти інформацію та купувати тури у перевіреної компанії.

Олександра Панамарчук, засновник туристичної компанії "SPA & Travel Expert" ділиться порадами в колонці для РБК-Україна, які допоможуть уникнути обману та добре провести відпустку.

Як же втратити гроші при покупці туру?

Основні правила, на які варто звернути увагу при замовленні путівок, такі:

1. Завжди укладайте договір з підписами та печаткою. Оплачуйте тур офіційно на розрахунковий рахунок або з видачею квитанції про оплату. Договір і квитанція є підтвердженням угоди, яка відбулася.

Важливо: якщо ви передали гроші у валюті або на особисту картку, то навіть за наявності договору ви нічого не доведете.

2. Звертайте увагу на те, у кого ви купуєте тур: придивіться, чи виглядає людина надійною і компетентною, як давно працює фірма, чи не одноденка це.

Подивіться, чи є у компанії сайт або соцмережі, який контент там публікують, як давно їх ведуть і чи є в них відгуки.

До слова, наявність шикарного офісу не є запорукою успішності або сумлінності. Є кілька прикладів, коли турагентство, розташоване у великому торговому центрі, працювало за шахрайською схемою. А тим часом є тисячі надійних агентів, що працюють онлайн без наявності офісу.

3. Занадто приваблива вартість туру повинна вас насторожувати. Всі ціни на пакетні тури приблизно однакові.

Це найпоширеніша махінація шахраїв: дають дуже хорошу ціну на тур, особливо по ранньому бронюванню, з вильотом через пару місяців, щоб не відразу стали шукати, збирають готівку і зникають.

4. Перевіряйте статус вашого замовлення й оплати на сайті у туроператора. За номером заявки, прізвища та номером паспорта це можна зробити у всіх операторів. Таким чином, ви будете бачити, що ваше замовлення реально існує, і оплата проведена.

Надійний турагент – це запорука хорошого відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що насправді є гарячими турами у високий сезон.

Також ми розповідали, скільки коштує новорічний відпочинок у Туреччині.