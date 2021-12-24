Подозрительные цены и перевод на карту. Как туристам не попасть к мошенникам: советы

Фото: Как купить тур и не попасть к мошенникам (unsplash.com)

Перед заказом путевки следует внимательно проверить компанию

На туристическом рынке регулярно появляются мошеннические компании, которые исчезают с деньгами клиентов, так и не отправив их на отдых. Вернуть потраченные деньги практически невозможно. Однако лучше заранее проверять информацию и покупать туры у проверенной компании.

Александра Панамарчук, основатель туристической компании "SPA & Travel Expert" делиться советами, которые помогут избежать обмана и хорошо провести отпуск.

Как же не потерять деньги при покупке тура?

Основные правила на которые стоит обратить внимание при заказе путевок.

1. Всегда заключайте договор с подписями и печатью. Оплачивайте тур официально на расчетный счет или с выдачей квитанции об оплате. Договор и квитанция являются подтверждением состоявшейся сделки.

Важно: если вы передали деньги в валюте или на личную карточку, то даже при наличии договора вы ничего не докажете.

2. Обращайте внимание на то, у кого вы покупаете тур: присмотритесь, выглядит ли человек надежным и компетентным, как давно работает фирма, не однодневка ли это.

Посмотрите, есть ли у компании сайт или соцсети, какой контент там публикуют, как давно их ведут и есть ли в них отзывы.

К слову, наличие шикарного офиса не является залогом успешности или добросовестности. Есть несколько примеров, когда турагентство, расположенное в большом торговом центре, работало по мошеннической схеме. А между тем есть тысячи надежных агентов, работающих онлайн без наличия офиса.

3. Слишком привлекательная стоимость тура должна вас настораживать. Все цены на пакетные туры примерно одинаковые.

Это самая распространенная уловка мошенников: дают очень хорошую цену на тур, особенно по раннему бронированию, с вылетом через пару месяцев, чтобы не сразу стали искать, собирают наличные и исчезают.

4. Проверяйте статус вашего заказа и оплаты на сайте у туроператора. По номеру заявки, фамилии и номеру паспорта это можно сделать у всех операторов. Таким образом, вы будете видеть, что ваш заказ реально существует, и оплата произведена.

Надежный турагент – это залог вашего хорошего отдыха.

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