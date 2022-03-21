Монастирі та старовинні садиби. Які пам'ятки архітектури постраждали від обстрілів та бомбардувань

Десятки історичних споруд пошкоджені або зруйновані внаслідок війни Росії в Україні. Кількість таких об'єктів на спеціальному сайті Міністерства культури та інформаційної політики України вже більше 80.

TRAVEL РБК-Україна зібрало кілька прикладів зруйнованих історичних пам'яток та об'єктів культурної спадщини.

Докази руйнувань може надіслати кожен українець

Нещодавно ініціативу документувати інформацію про пошкодження історичних споруд запустило Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з громадською організацією "Регіональний центр прав людини". Додати матеріали можна стосовно випадків:

Пошкодження старовинних будівель (пам´яток архітектури), історичних кладовищ, пам’ятників, релігійних споруд, творів мистецтва, пам’яток природи, будівель закладів культури – театрів, музеїв, бібліотек;

Руйнування археологічних об’єктів – курганів, валів давніх земляних укріплень, місць розкопок та інше;

Захоплення майна, пограбування окупаційними силами музеїв, бібліотек та інших закладів культури;

Отримані та перевірені матеріали можуть бути використані як докази для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.

Фото: Руйнування пам'ятки в Чернігові (facebook.com/chernihivska.oblasna.rada)

Які пам'ятки постраждали від воєнних дій

"Садиба Попова" на Запоріжжі

7 березня артилерійськими обстрілами пошкоджено стіни пам’ятки історії та архітектури - будівлі манежу-стайні, а також інших історичних будівель, що входять до ансамблю споруд Василівського історико-архітектурного музею-заповідника “Садиба Попова” кінця ХІХ ст. За неперевіреними даними, 13 березня російськими загарбниками був пограбований історико-краєзнавчий музей у приміщеннях заповідника.

Історико-краєзнавчий музей в Іванкові в Київській області

27 лютого внаслідок окупації селища російськими військами повністю згоріла історична будівля Іванківського краєзнавчого музею, де виставлялися унікальні роботи української народної художниці Марії Приймаченко та визначної вишивальниці Ганни Верес. Доля творів точно невідома.

Фото: Пошкодження храму в Харкові (facebook.com/eparchia.kharkov.ua)

Храмові споруди у Харкові

2 березня обстрілом пошкоджено пам’ятку архітектури - будівлю Свято-Успенського собору 1778 р. У храмі вибіті всі вікна, пошкоджені вітражі, пошкоджене церковне начиння.

2 березня обстрілом пошкоджено пам’ятку архітектури - будівлю університетської церкви преп. Антонія Великого, збудованої у 1820-23 рр. Вибиті всі вікна, постраждало церковне начиння.

2 березня внаслідок бомбардувань постраждали фасади, вікна, вітражі, куполи та внутрішнє оздоблення будівлі православного храму Жон Мироносиць 2013-15 рр.

9 березня внаслідок ракетного обстрілу постраждали фасади та вікна пам’ятки архітектури та містобудування - будівлі Харківської хоральної синагоги 1912-13 рр.

17 березня Під час обстрілу постраждали фасади, вікна, дах та інтер’єри пам’ятки історії - будинку колишньої семінарії середини ХІХ ст. Нині - церква Смоленської ікони Божої Матері.

Також у місті постраждали музеї та старовинні будівлі.

Чернігів: музеї та бібліотека

7 березня від обстрілу постраждали фасади будівель пам’ятки архітектури - Єлецького Успенського монастиря ХІІ-ΧIX столыть. Пошкоджені фасади монастирських мурів та брами з дзвіницею XVII ст., барабани куполів Успенського собору XII-XVII ст.

11 березня під час бомбардування міста частково знищено пам’ятку архітектури - будівлю колишнього Музею українських старожитностей В. В. Тарновського кінця ХІХ ст., в якій розташовується обласна дитяча бібліотека.

Суми: старовинні будівлі

2 березня внаслідок ракетного удару значних пошкоджень зазнали старовинні будівлі початку ХХ столыття в садибі колишнього артилерійського училища, де розташований Кадетський корпус ім. І.Г. Харитоненка.

7 березня від обстрілу постраждали фасади та вікна старовинної будівлі - колишніх архієрейських покоїв 1915 р., в яких нині розташовується Сумська духовна семінарія.

8 березня від обстрілів постраждали фасади будівлі Міського краєзнавчого музею початку ХХ ст. Інформації стосовно пошкоджень музейної колекції поки немає.

12 березня під час бомбардування повністю знищено старовинну будівлю Охтирської залізничної станції 1895 р. в Охтирці.

Фото: Наслідки бомбардування Святогірської лаври (facebook.com/svlavra)

Донеччина: лавра та театр

12 березня під час бомбардування в Святогірську постраждали фасади та вікна будівель, що входять до складу архітектурного монастирського ансамблю Святогірської Свято-Успенської Лаври ХІХ - початку ХХ ст. Пошкоджені Успенський собор та готельні корпуси.

16 березня під час бомбардування в Маріуполі зруйновано пам’ятку архітектури - будівлю Донецького академічного обласного драматичного театру 1956-60 рр.

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