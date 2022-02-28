Картини Марії Приймаченко не згоріли: від окупантів їх сховали місцеві мешканці

Унікальні картини всесвітньо відомої художниці Марії Приймаченко не згоріли під час пожежі у музеї в Іванкові. В цьому населеному пункті тривали завзяті бої після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку у Facebook журналістки Тетяни Гончарової.

"Роботи Приймаченко іванківці винесли по хатах! Вони не згоріли. Музей відбудуємо", - написала вона.

Фото: Картина Марії Приймаченко (wikipedia.org)

Раніше з'явилася інформація, що російські окупанти спалили у смт Іванків історико-краєзнавчий музей, де зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Приймаченко.

25 лютого по Іванкову пройшла колона російських танків, під час обстрілів постраждали житлові будинки. 27 лютого Іванківський історико-краєзнавчий музей згорів.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні з'явився сайт з допомоги українцям під час російського вторгнення.