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З'явився сайт з допомоги українцям під час російського вторгнення: деталі

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Понеділок 28 лютого 2022 15:01
З'явився сайт з допомоги українцям під час російського вторгнення: деталі Фото: Львівський вокзал (unsplash.com)
Автор: Travel

На ресурсі можна шукати та пропонувати допомогу

Запускають сайт для допомоги українцям, які шукають прихистку і допомоги через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби.

Сайт "Разом для України" розроблений волонтерами з метою надання інформації та полегшення доступу до гуманітарної допомоги людям, які постраждали від кризи в Україні.

"Ми запускаємо новий веб-сайт, що надає інформацію для українців та біженців, які прибувають до Європи. Сайт UnitedForUkraine.org все ще знаходиться в розробці та продовжуватиме розвиватися, але ми почали збирати важливу інформацію", - вказано у повідомленні.

1. Допомога з житлом та проживанням;
2. Юридична допомога;
3. Екстрені контакти;
4. Центри підтримки біженців;
5. Ресурси підтримки;
6. Пожертвування.

З'явився сайт з допомоги українцям під час російського вторгнення: деталі

Фото: Майдан незалежності в Києві (unsplash.com/gleb-albovsky)

Українців закликають ділитися цією інформацією з родичами, друзями та усіма, хто зараз потребує допомоги. Тим, хто готовий запропонувати один з видів допомоги, просять написати на info@unitedforukraine.org:

1. Контакти – відомості про будь-які відомі вам організації, які готові прийняти біженців, організувати транспорт, надати будь-які інші послуги підтримки.
2. Притулок - повідомте, чи можете ви запропонувати притулок у будь-якій точці Європи українцям, які тікають з країни.
3. Волонтерство - якщо готові "інвестувати" свій час.
4. Юридичний – повідомте, чи є ви юристом і чи готові надати будь-яку юридичну підтримку, яка може знадобитися українцям, які прибувають до Європи.
5. Залученість – напишіть своїм депутатам, щоб вони домагалися санкцій та підтримки України. Приєднуйтесь до місцевих демонстрацій – якщо у вашому місті немає демонстрації, подумайте про її організацію.

Ті, хто шукає допомоги, можуть обрати варіанти в меню сайту:

  1. Країни, де потрібна допомога:
  • Польща
  • Угорщина
  • Німеччина
  • Франція
  • Румунія
  • Болгарія
  • Молдова
  • Латвія
  1. Яка потрібна допомога:
  • Житло
  • Юридична підтримка
  • Ресурси підтримки біженців
  • Пожертвування

Для отримання допомоги требу заповнити анкету про кількість дорослих і дітей, напрямок евакуації, володіння мовами.

Нагадаємо, ми писали, які вокзали в Україні на даний момент працюють.

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