Картины Марии Приймаченко не сгорели: от оккупантов их спрятали местные жители

Уникальные картины всемирно известной художницы Марии Приймаченко не сгорели во время пожара в музее в Иванкове. В этом населенном пункте продолжались упорные бои после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook журналистки Татьяны Гончаровой.

"Работы Приймаченко иванковцы вынесли по домам! Они не сгорели. Музей отстроим", - написала она.

Фото: Картина Марии Приймаченко (wikipedia.org)

Ранее появилась информация, что российские оккупанты сожгли в пгт Иванков историко-краеведческий музей, где хранились работы известной украинской народной художницы Марии Приймаченко.

25 февраля по Иванкову прошла колонна российских танков, во время обстрелов пострадали жилые дома. 27 февраля Иванковский историко-краеведческий музей сгорел.

Напомним, мы писали, что в Украине появился сайт по помощи украинцам во время российского вторжения.