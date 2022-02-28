З'явився сайт з допомоги українцям під час російського вторгнення: деталі

На ресурсі можна шукати та пропонувати допомогу
Запускають сайт для допомоги українцям, які шукають прихистку і допомоги через вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби.
Сайт "Разом для України" розроблений волонтерами з метою надання інформації та полегшення доступу до гуманітарної допомоги людям, які постраждали від кризи в Україні.
"Ми запускаємо новий веб-сайт, що надає інформацію для українців та біженців, які прибувають до Європи. Сайт UnitedForUkraine.org все ще знаходиться в розробці та продовжуватиме розвиватися, але ми почали збирати важливу інформацію", - вказано у повідомленні.
1. Допомога з житлом та проживанням;
2. Юридична допомога;
3. Екстрені контакти;
4. Центри підтримки біженців;
5. Ресурси підтримки;
6. Пожертвування.
Фото: Майдан незалежності в Києві (unsplash.com/gleb-albovsky)
Українців закликають ділитися цією інформацією з родичами, друзями та усіма, хто зараз потребує допомоги. Тим, хто готовий запропонувати один з видів допомоги, просять написати на info@unitedforukraine.org:
1. Контакти – відомості про будь-які відомі вам організації, які готові прийняти біженців, організувати транспорт, надати будь-які інші послуги підтримки.
2. Притулок - повідомте, чи можете ви запропонувати притулок у будь-якій точці Європи українцям, які тікають з країни.
3. Волонтерство - якщо готові "інвестувати" свій час.
4. Юридичний – повідомте, чи є ви юристом і чи готові надати будь-яку юридичну підтримку, яка може знадобитися українцям, які прибувають до Європи.
5. Залученість – напишіть своїм депутатам, щоб вони домагалися санкцій та підтримки України. Приєднуйтесь до місцевих демонстрацій – якщо у вашому місті немає демонстрації, подумайте про її організацію.
Ті, хто шукає допомоги, можуть обрати варіанти в меню сайту:
Для отримання допомоги требу заповнити анкету про кількість дорослих і дітей, напрямок евакуації, володіння мовами.
Нагадаємо, ми писали, які вокзали в Україні на даний момент працюють.