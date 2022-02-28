З'явився сайт з допомоги українцям під час російського вторгнення: деталі

Запускають сайт для допомоги українцям, які шукають прихистку і допомоги через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби.

Сайт "Разом для України" розроблений волонтерами з метою надання інформації та полегшення доступу до гуманітарної допомоги людям, які постраждали від кризи в Україні.

"Ми запускаємо новий веб-сайт, що надає інформацію для українців та біженців, які прибувають до Європи. Сайт UnitedForUkraine.org все ще знаходиться в розробці та продовжуватиме розвиватися, але ми почали збирати важливу інформацію", - вказано у повідомленні.



1. Допомога з житлом та проживанням;

2. Юридична допомога;

3. Екстрені контакти;

4. Центри підтримки біженців;

5. Ресурси підтримки;

6. Пожертвування.

Фото: Майдан незалежності в Києві (unsplash.com/gleb-albovsky)

Українців закликають ділитися цією інформацією з родичами, друзями та усіма, хто зараз потребує допомоги. Тим, хто готовий запропонувати один з видів допомоги, просять написати на info@unitedforukraine.org:

1. Контакти – відомості про будь-які відомі вам організації, які готові прийняти біженців, організувати транспорт, надати будь-які інші послуги підтримки.

2. Притулок - повідомте, чи можете ви запропонувати притулок у будь-якій точці Європи українцям, які тікають з країни.

3. Волонтерство - якщо готові "інвестувати" свій час.

4. Юридичний – повідомте, чи є ви юристом і чи готові надати будь-яку юридичну підтримку, яка може знадобитися українцям, які прибувають до Європи.

5. Залученість – напишіть своїм депутатам, щоб вони домагалися санкцій та підтримки України. Приєднуйтесь до місцевих демонстрацій – якщо у вашому місті немає демонстрації, подумайте про її організацію.

Ті, хто шукає допомоги, можуть обрати варіанти в меню сайту:

Країни, де потрібна допомога:

Польща

Угорщина

Німеччина

Франція

Румунія

Болгарія

Молдова

Латвія

Яка потрібна допомога:

Житло

Юридична підтримка

Ресурси підтримки біженців

Пожертвування

Для отримання допомоги требу заповнити анкету про кількість дорослих і дітей, напрямок евакуації, володіння мовами.

Нагадаємо, ми писали, які вокзали в Україні на даний момент працюють.