Появился сайт по помощи украинцам во время российского вторжения: детали

На ресурсе можно искать и предлагать помощь
Запускают сайт для помощи украинцам, которые ищут убежища и помощи из-за вторжения России в Украину.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Сайт "Вместе для Украины" разработан волонтерами с целью предоставления информации и облегчения доступа к гуманитарной помощи людям, пострадавшим от кризиса в Украине.
"Мы запускаем новый веб-сайт, предоставляющий информацию для украинцев и беженцев, прибывающих в Европу. Сайт UnitedForUkraine.org все еще находится в разработке и будет продолжать развиваться, но мы начали собирать важную информацию", - указано в сообщении.
1. Помощь с жильем и проживанием;
2. Юридическая помощь;
3. Экстренные контакты;
4. Центры поддержки беженцев;
5. Ресурсы поддержки;
6. Пожертвования.
Фото: Майдан Незалежности в Киеве (unsplash.com/gleb-albovsky)
Украинцев призывают делиться этой информацией с родственниками, друзьями и всеми, кто сейчас нуждается в помощи. Тем, кто готов предложить один из видов помощи, просят написать на info@unitedforukraine.org:
1. Контакты – сведения о любых известных вам организациях, которые готовы принять беженцев, организовать транспорт, оказать любые другие услуги поддержки.
2. Убежище - сообщите, можете ли вы предложить убежище в любой точке Европы украинцам, которые бегут из страны.
3. Волонтерство - если готовы "инвестировать" свое время.
4. Юридический – сообщите, являетесь ли вы юристом и готовы ли оказать любую юридическую поддержку, которая может понадобиться украинцам, прибывающим в Европу.
5. Вовлеченность – напишите своим депутатам, чтобы они добивались санкций и поддержки Украины. Присоединяйтесь к местным демонстрациям - если в вашем городе нет демонстрации, подумайте об ее организации.
Те, кто ищет помощи, могут выбрать варианты в меню сайта:
Для получения помощи надо заполнить анкету о количестве взрослых и детей, направлении эвакуации, владении языками.
Напомним, мы писали, какие вокзалы в Украине на данный момент работают.