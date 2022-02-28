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Появился сайт по помощи украинцам во время российского вторжения: детали

Автор: Travel

На ресурсе можно искать и предлагать помощь

Запускают сайт для помощи украинцам, которые ищут убежища и помощи из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Сайт "Вместе для Украины" разработан волонтерами с целью предоставления информации и облегчения доступа к гуманитарной помощи людям, пострадавшим от кризиса в Украине.

"Мы запускаем новый веб-сайт, предоставляющий информацию для украинцев и беженцев, прибывающих в Европу. Сайт UnitedForUkraine.org все еще находится в разработке и будет продолжать развиваться, но мы начали собирать важную информацию", - указано в сообщении.

1. Помощь с жильем и проживанием;
2. Юридическая помощь;
3. Экстренные контакты;
4. Центры поддержки беженцев;
5. Ресурсы поддержки;
6. Пожертвования.

Фото: Майдан Незалежности в Киеве (unsplash.com/gleb-albovsky)

Украинцев призывают делиться этой информацией с родственниками, друзьями и всеми, кто сейчас нуждается в помощи. Тем, кто готов предложить один из видов помощи, просят написать на info@unitedforukraine.org:

1. Контакты – сведения о любых известных вам организациях, которые готовы принять беженцев, организовать транспорт, оказать любые другие услуги поддержки.
2. Убежище - сообщите, можете ли вы предложить убежище в любой точке Европы украинцам, которые бегут из страны.
3. Волонтерство - если готовы "инвестировать" свое время.
4. Юридический – сообщите, являетесь ли вы юристом и готовы ли оказать любую юридическую поддержку, которая может понадобиться украинцам, прибывающим в Европу.
5. Вовлеченность – напишите своим депутатам, чтобы они добивались санкций и поддержки Украины. Присоединяйтесь к местным демонстрациям - если в вашем городе нет демонстрации, подумайте об ее организации.

Те, кто ищет помощи, могут выбрать варианты в меню сайта:

  1. Страны, где нужна помощь:
  • Польша
  • Венгрия
  • Германия
  • Франция
  • Румыния
  • Болгария
  • Молдавия
  • Латвия
  1. Какая нужна помощь:
  • Жилье
  • Юридическая поддержка
  • Ресурсы поддержки беженцев
  • Пожертвование

Для получения помощи надо заполнить анкету о количестве взрослых и детей, направлении эвакуации, владении языками.

Напомним, мы писали, какие вокзалы в Украине на данный момент работают.

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