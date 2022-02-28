"Такої блокади світова авіація ще не знала". Як безпрецедентна ізоляція зруйнує російську авіагалузь

Увечері 27 лютого у Єврокомісії заявили, що повітряний простір ЄС буде повністю закритий як для пасажирських рейсів із Росії, так і для приватних джетів.

Про це повідомляється на офіційный сторінці Державного підприємства "Украерорух" у Facebook.

Які наслідки це матиме для Росії, TRAVEL РБК-Україна розпитало експертів авіаційної галузі.

"Відсутність рейсів – "смерть" аеропортам, інфраструктурі та втрата величезної кількості робочих місць"

Цивільна авіація Росії не переживе цю війну і уже практично мертва, каже в коментарі РБК-Україна експерт з авіаційного права Андрій Гук.

"Таких санкцій и такої авіаблокади авіація ще не знала ніколи. Це не зрівняється навіть з Іраном (санкції проти цивільної авіації у 2018 році, з відключенням від системи платежів SWIFT – ред.)", - говорить про масштаби наслідків фахівець.

Фото: Літак Аерофлоту (wikipedia.org)

Він перераховує декілька причин таких наслідків:

1. Закриття повітряного простору європейськими країнами та Великобританією своїх просторів для російських авіакомпаній. Іншими словами - нема куди летіти на захід, тільки в Білорусь.

2. Заборона постачати літаки та запчастини до Росії, в першу чергу Airbus. Це означає, що навіть ті, хто хотів би літати в РФ, не зможуть, бо у випадку поломки літака не зможуть направити деталі.

3. Лізингові компанії та страхові компанії вже відмовляються працювати з Росією. Наприклад Ірландія, де оперують більшість найбільших лізингодавців літаків, вже оголосила про те, що не працюватиме з РФ.

"Тому у Росії залишаються тільки свої старі літаки та свій літак, який себе не дуже добре проявив. Є варіант, що авіакомпанії не повернуть літаки в ЄС та лізинголавцям, але без техобслуговування та запчастин літатимуть вони недовго", - пояснює Андрій Гук.

Він додає: однозначно можна говорити про повну втрату РФ міжнародного авіасполучення.

"А це тягне за собою втрату величезної кількості робочих місць високоспеціалізованого персоналу, втрату цілих галузей як туризму, агентського ринку, вантажних перевезень, технічних галузей. Також відсутність рейсів - смерть аеропортам, інфраструктурі, їх нерентабельно буде утримувати", - пояснює експерт вплив на економіку.

Фото: Вид на злітну полосу міжнародного аеропорту "Шереметьєво" в Москві (wikipedia.org)

Що залишиться в пасажирській авіації Росії

За словами Андрія Гука, внутрішні рейси після закриття неба Європи в Росії зможуть виконувати тільки на літаках власного виробництва і на старих Ту, Іл, Ан.

А в інші країни пасажири зможуть поки що літати з пересадкою.

"Теоретично, зможуть літати через Стамбул, але це буде все одно дріб'язок порівняно з значним connectivity (мережею різних напрямrів), які мала Росія", - каже експерт.

Він зазначає: Туреччина ще не сказала свого слова, адже для цієї країни туризм складає велику частину ВВП.

"Але вже не раз між РФ та Туреччиною закривався в'їзд для російських туристів. Думаю, що і Туреччина буде закрита для Росії, адже від Туреччини Україна отримує значну підтримку

Цей дріб'язок не утримає всі галузі та інфраструктуру. І літати швидше будуть турецькі авіакомпанії, не російські", - підсумовує Андрій Гук.

"Більшість перевезень у Росії перейде на наземний транспорт"

Закриття неба Європи означає, що Росія не зможе літати до Європи та Америки, каже РБК-Україна Олександр Мироненко, редактор сайту avianews.com.

"Але це не найстрашніше для них, особливо в епоху COVID, коли міжнародний трафік сильно впав. Суттєвіше те, що санкції забороняють постачання нових літаків і запчастин до вже переданих літаків", - зазначає фахівець.

Фото: Літак Аеробус у компанії Аерофлот (wikipedia.org)

За його словами, 90% флоту цивільної авіації в Росії – це літаки західного виробництва.

"Аерофлот зі значною часткою держави скрізь хвалився, що літає на нових Боїнгах та Аеробусах з Америки та Європи. Відсутність запчастин означає, що за кілька місяців літаки можуть просто стати "на прикол", - прогнозує він.

Авіації Росії не допоможуть навіть російські літаки Суперджет та МС21. Там значна частка імпортних комплектуючих, а отже, санкції призведуть до відсутності компонентів для складання російських літаків.

"Якщо Європа не відступить назад, більшість перевезень в Росії перейде на наземний транспорт, що, враховуючи розміри країни, катастрофа. Поїзд з Владивостока до Москви їде тиждень", - пояснює експерт.

"Авіакомпанії можуть за кілька місяців стати банкрутами"

Закриття неба - в першу чергу економічна санкція, яка завдасть удару по фінансам авіаперевізників, зазначає в коментарі РБК-Україна авіаксперт Богдан Долінце.

"Якщо порівнювати її ефективність, то вона буде співмірна із локдауном на початку пандемії коронавірусу. Компанії, які історично літали переважно до Європи, можуть протягом декількох місяців стати банкротами, якщо не буде державної підтримки або коштів власників", - пояснює він.

Фото: Літак авіакомпанії Аерофлот повертаєтся назад на пів дорозі (скріншот з сайту flightradar.online)

Через закриття повітряного простору Європи російським літакам доведеться облітати їх на своїх маршрутах, що вплине не лише на тривалість перельотів, але й на їхню вартість.

"Рівень цін варто очікувати, як в перші місяці після початку пандемії, за умови що держава не буде дотувати авіакомпанії. Але це максимум на 20-30%", - зазначає експерт.

На думку Богдана Долінце, закриття неба більше "працює" на довгострокову перспективу.

Нагадаємо, ми писали, які країни закривають небо для російських літаків.