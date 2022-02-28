"Такой блокады мировая авиация еще не знала". Как беспрецедентная изоляция разрушит российскую авиаотрасль

Вечером 27 февраля в Еврокомиссии заявили, что воздушное пространство ЕС будет полностью закрытым как для пассажирских рейсов из России, так и для частных джетов.

Об этом сообщается на официальной странице Государственного предприятия "Украэрорух" в Facebook.

Какие последствия это будет иметь для России, TRAVEL РБК-Украина расспросило экспертов авиационной отрасли.

"Отсутствие рейсов – "смерть" аэропортам, инфраструктуре и потеря огромного количества рабочих мест"

Гражданская авиация России не переживет эту войну и уже практически мертва, говорит в комментарии РБК-Украина эксперт по авиационному праву Андрей Гук.

"Таких санкций и такой авиаблокады авиация еще не знала никогда. Это не сравнится даже с Ираном (санкции против гражданской авиации в 2018 году, с отключением от системы платежей SWIFT – ред.)", - говорит о масштабах последствий специалист.

Фото: Самолет Аэрофлота (wikipedia.org)

Он перечисляет несколько причин таких последствий:

1. Закрытие воздушного пространства европейскими странами и Великобританией своих пространств для российских авиакомпаний. Другими словами - некуда лететь на запад, только в Беларусь.

2. Запрет поставлять самолеты и запчасти в Россию, в первую очередь, Airbus. Это значит, что даже те, кто хотел бы летать в РФ, не смогут, потому что в случае поломки самолета не смогут направить детали.

3. Лизинговые компании и страховые компании уже отказываются работать с Россией. Например Ирландия, где оперируют большинство крупнейших лизингодателей самолетов, уже объявила о том, что не будет работать с РФ.

"Поэтому в России остаются только свои старые самолеты и свой самолет, который себя не очень хорошо проявил. Есть вариант, что авиакомпании не вернут самолеты в ЕС и лизинголавцам, но без техобслуживания и запчастей будут летать они недолго", - объясняет Андрей Гук.

Он добавляет: однозначно можно говорить о полной потере РФ международного авиасообщения.

"А это влечет за собой потерю огромного количества рабочих мест высокоспециализированного персонала, потерю целых отраслей как туризма, агентского рынка грузовых перевозок, технических отраслей. Также отсутствие рейсов - смерть аэропортам, инфраструктуре, их нерентабельно будет содержать", - поясняет эксперт.

Фото: Вид на взлетную полосу международного аэропорта "Шереметьево" в Москве (wikipedia.org)

Что останется в пассажирской авиации России

По словам Андрея Гука, внутренние рейсы после закрытия неба Европы в России смогут выполнять только на самолетах собственного производства и на старых Ту, Ил, Ан.

А в другие страны пассажиры смогут пока летать с пересадкой.

"Теоретически, смогут летать через Стамбул, но это будет все равно мелочь по сравнению со значительным connectivity (сетью разных направлений), которые имела Россия", - говорит эксперт.

Он отмечает: Турция еще не сказала своего слова, ведь для этой страны туризм составляет большую часть ВВП.

"Но уже не раз между РФ и Турцией закрывался въезд для российских туристов. Думаю, что и Турция будет закрыта для России, ведь от Турции Украина получает значительную поддержку

Эта мелочь не удержит все отрасли и инфраструктуру. И летать быстрее будут турецкие авиакомпании, не российские", - заключает Андрей Гук.

"Большинство перевозок в России перейдет на наземный транспорт"

Закрытие неба Европы означает, что Россия не сможет летать в Европу и Америку, говорит РБК-Украина Александр Мироненко, редактор сайта avianews.com.

"Но это не самое страшное для них, особенно в эпоху COVID, когда международный трафик сильно упал. Существеннее то, что санкции запрещают поставки новых самолетов и запчастей к уже переданным самолетам", - отмечает специалист.

Фото: Самолет Аэробус в компании Аэрофлот (wikipedia.org)

По его словам, 90% флота гражданской авиации в России – это самолеты западного производства.

"Аэрофлот со значительной долей государства везде хвастался, что летает на новых Боингах и Аэробусах из Америки и Европы. Отсутствие запчастей означает, что за несколько месяцев самолеты могут просто стать "на прикол", - прогнозирует он.

Авиации России не помогут даже российские самолеты Суперджет и МС21. Там значительная доля импортных комплектующих, а значит, санкции приведут к отсутствию компонентов для составления российских самолетов.

"Если Европа не отступит назад, большинство перевозок в России перейдет на наземный транспорт, что, учитывая размеры страны, катастрофа. Поезд из Владивостока в Москву едет неделю", - поясняет эксперт.

"Авиакомпании могут за несколько месяцев стать банкротами"

Закрытие неба - в первую очередь экономическая санкция, которая нанесет удар по финансам авиаперевозчиков, отмечает в комментарии РБК-Украина авиаксперт Богдан Долинце.

"Если сравнивать ее эффективность, то она будет соизмерима с локдауном в начале пандемии коронавируса. Компании, которые исторически летали преимущественно в Европу, могут в течение нескольких месяцев стать банкротами, если не будет государственной поддержки или средств собственников", - поясняет он.

Фото: Самолет авиакомпании Аэрофлот возвращается обратно на пол пути (скриншот с сайта flightradar.online)

Из-за закрытия воздушного пространства Европы российским самолетам придется облетать их на своих маршрутах, что повлияет не только на продолжительность перелетов, но и на их стоимость.

"Уровень цен стоит ожидать, как в первые месяцы после начала пандемии, при условии что государство не будет дотировать авиакомпании. Но это максимум на 20-30%", - отмечает эксперт.

По мнению Богдана Долинце, закрытие неба больше "работает" на долгосрочную перспективу.

Напомним, мы писали, какие страны закрывают небо для российских самолетов.