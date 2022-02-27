Українцям масово допомагають за кордоном. Куди та до кого можна звертатися

В мережі публікують контакти консульств та небайдужих людей, які допомагають з житлом або поверненням додому
Українським туристам, які "застрягли" за кордоном через скасування усіх пасажирських авіарейсів в Україну після вторгнення Росії, місцеві мешканці пропонують прихисток.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, куди звертатися українцям, які не можуть повернутися з закордонної подорожі додому.
У більшості туристичних країн зреагували на ситуацію в Україні та почали пропонувати варіанти розміщення або вильоту для "застряглих" туристів. Такі оголошення можна прочитати в багатьох групах українців у Туреччині, Грузії, Азербайджані, Єгипті, ОАЄ.
"Для туристів, у кого закінчується термін перебування в готелі й виникають проблеми, хай лишають заявки за формою. Заявки реєструємо за лінком "Допомога в ОАЕ", - написав адміністратор групи "Українці в Еміратах" у Facebook Анатолій Глущенко.
Так виглядають різні пропозиції допомоги туристам з України:
Туристи, які застрягли в екзотичних країнах на відпочинку, звертаються у профільні групи в соцмережах за порадами, що їм робити після закінчення туру, адже вони прилетіли чартерним рейсом, а назад повернутися змоги немає.
Наприклад, до посту туристів у Занзібарі на сторінці Facebook Turprofi.com їм порадили шукати дешевший готель та звертатися у консульство.
"Що робити клієнтам? Сказати родичам: "Купіть мені білет до Стамбула – картки працюють – і летіти туди. Чи йти в консульство, яке можливо допоможе, шукати хостел, щоб було дешевше жити", - висловила під дописом своє бачення ситуації співзасновниця туроператора TPG Олена Бойко.
Туроператор "Join UP!" оголосив про тимчасове призупинення операційної діяльності у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні.
"Туристам Join UP!, які перебувають за кордоном, необхідно звернутися в консульські служби МЗС України на місцях для отримання інформації та роз’яснень щодо порядку дій. Ми залишаємося на зв’язку з туристами і будемо повідомляти про розвиток ситуації: слідкуємо за розвитком подій та оперативно оновлювлюватимемо інформацію", - говориться в повідомленні на сайті компанії.
Компанія веде переговори з партнерами за кордоном щодо розміщення туристів із України, у яких закінчився термін перебування у готелях і які не вилетіли назад до України. Ситуація оновлюється і доповнюється.
Ввечері 24 лютого 2022 року уряд Єгипту офіційно дозволив всім громадянам України, які знаходяться в Єгипті з туристичною метою, продовжувати перебування у своїх готелях на тих самих умовах, на безоплатній основі до вирішення ситуації із авіасполученням.
Фото: Туристам радять найперше звернтутися в консульство (unsplash.com)
Нагадаємо, ми писали, чи реально українцям повернути гроші за скасовані рейси.