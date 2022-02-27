Украинцам массово помогают за рубежом. Куда и к кому можно обращаться

Украинским туристам, которые "застряли" за границей из-за отмены всех пассажирских авиарейсов в Украину после вторжения России, местные жители предлагают приют.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, куда обращаться украинцам, которые не могут вернуться из заграничного путешествия домой.

Объявления публикуют в соцсетях

В большинстве туристических стран среагировали на ситуацию в Украине и начали предлагать варианты размещения или вылета для "застрявших" туристов. Такие объявления можно прочитать во многих группах украинцев в Турции, Грузии, Азербайджане, Египте, ОАЭ.

"Для туристов, у кого заканчивается срок пребывания в отеле и возникают проблемы, пусть оставляют заявки по форме. Заявки регистрируем по ссылке "Помощь в ОАЭ", - написал администратор группы "Украинцы в Эмиратах" в Facebook Анатолий Глущенко.

Так выглядят различные предложения помощи туристам из Украины:

Фото: Советы, как помочь туристам вернуться додосу (скриншот РБК-Украина)

Фото: Предложения помощи туристам (скриншот РБК-Украина/Telegram-канал ТурСовет)

Что советуют туроператоры: "Просите родственников купить билет в Стамбул"

Туристы, которые застряли в экзотических странах на отдыхе, обращаются в профильные группы в соцсетях за советами, что им делать после окончания тура, ведь они прилетели чартерным рейсом, а обратно вернуться нет возможности.

Например, к посту туристов в Занзибаре на странице Facebook Turprofi.com им посоветовали искать более дешевый отель и обращаться в консульство.

"Что делать клиентам? Сказать родственникам: "Купите мне билет до Стамбула – карточки работают – и лететь туда. Или идти в консульство, которое возможно поможет, искать хостел, чтобы было дешевле жить", - высказала под постом свое видение ситуации соучредитель туроператора TPG Елена Бойко.

Туроператор "Join UP!"объявил о временной приостановке операционной деятельности в связи с введением военного положения в Украине.

"Туристам Join UP!, которые находятся за рубежом, необходимо обратиться в консульские службы МИД Украины на местах для получения информации и разъяснений о порядке действий. Мы остаемся на связи с туристами и будем сообщать о развитии ситуации: следим за развитием событий и оперативно обновлять информацию", - говорится в сообщении на сайте компании.

Компания ведет переговоры с партнерами за рубежом по размещению туристов из Украины, у которых закончился срок пребывания в гостиницах и которые не вылетели обратно в Украину. Ситуация обновляется и дополняется.

Вечером 24 февраля 2022 года правительство Египта официально разрешило всем гражданам Украины, которые находятся в Египте с туристической целью, продолжать пребывание в своих отелях на тех же условиях, на безвозмездной основе до решения ситуации с авиасообщением.

Фото: Туристам советуют в первую очередь обратиться в консульство (unsplash.com)

Контакты консульских служб в странах пребывания туристов

Андорра — Почетное консульство Украины в Княжестве Андорра: тел. +376 838 376

Австрия-Посольство Украины в Республике Австрия: тел.+43 1 479 7172,

+43 1 479 717222, +43 1 479 717240, +43 1 479 717255

+43 1 479 717222, +43 1 479 717240, +43 1 479 717255 Болгария — Посольство Украины в Республике Болгария, тел. +359-29-55-93-54, +359-28-18-68-27

Чехия-Посольство Украины в Чешской Республике, тел.+420 227 020 212

Доминикана-Посольство Украины в Республике Куба (г. Гавана) и Доминиканской Республике

(по совместительству), тел. +53-720-423-74, +53-720-425-86

(по совместительству), тел. +53-720-423-74, +53-720-425-86 Египет — Посольство Украины в Арабской Республике Египет, тел. +20-223-78-68-70, +20-223-78-68-71, +20-223-78-68-72

Испания — Посольство Украины в Королевстве Испания, тел. +34-917-48-93-60

Франция — Посольство Украины во Французской Республике, тел. +33-1-56-58-13-70

Грузия — Посольство Украины в Грузии, тел. +995-32-23-114-54

Израиль — Посольство Украины в Государстве Израиль, тел. +972-3-627-33-03 (прил. 0)

Шри-Ланка — Посольство Украины в Республике Индия (по совместительству Шри-Ланки), тел. +9111-26145093, +9111-26146041

Мексика-Посольство Украины в Мексиканских Соединенных Штатах,

тел. (+52) 55 5282 4744, (+52) 55 5282 4789, (+52) 55 5282 4085

тел. (+52) 55 5282 4744, (+52) 55 5282 4789, (+52) 55 5282 4085 Маврикий-почетное Консульство Украины в Республике Маврикий (г. Порт-Луи),

тел. +230 4128710, +230 2580692, (+2712) 460-1946, 460-1943

тел. +230 4128710, +230 2580692, (+2712) 460-1946, 460-1943 Португалия — Посольство Украины в Португальской Республике, тел. +351-213-01-00-43

Таиланд — Посольство Украины в Королевстве Таиланд, тел. +66-26-85-32-16

Танзания — Посольство Украины в Республике Кения (зона ответственности — Танзания),

тел. +254-205-22-45-45

тел. +254-205-22-45-45 ОАЭ-Посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах (Королевстве Бахрейн по совместительству),

тел. +971-26-32-75-86

тел. +971-26-32-75-86 Турция — Посольство Украины в Турецкой Республике, тел. +90 312 440 52 89, +90 312 442 16 58

Напомним, мы писали, реально ли украинцам вернуть деньги за отмененные рейсы.