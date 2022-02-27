Украинцам массово помогают за рубежом. Куда и к кому можно обращаться

В сети публикуют контакты консульств и неравнодушных людей, которые помогают с жильем или возвращением домой
Украинским туристам, которые "застряли" за границей из-за отмены всех пассажирских авиарейсов в Украину после вторжения России, местные жители предлагают приют.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, куда обращаться украинцам, которые не могут вернуться из заграничного путешествия домой.
В большинстве туристических стран среагировали на ситуацию в Украине и начали предлагать варианты размещения или вылета для "застрявших" туристов. Такие объявления можно прочитать во многих группах украинцев в Турции, Грузии, Азербайджане, Египте, ОАЭ.
"Для туристов, у кого заканчивается срок пребывания в отеле и возникают проблемы, пусть оставляют заявки по форме. Заявки регистрируем по ссылке "Помощь в ОАЭ", - написал администратор группы "Украинцы в Эмиратах" в Facebook Анатолий Глущенко.
Так выглядят различные предложения помощи туристам из Украины:
Туристы, которые застряли в экзотических странах на отдыхе, обращаются в профильные группы в соцсетях за советами, что им делать после окончания тура, ведь они прилетели чартерным рейсом, а обратно вернуться нет возможности.
Например, к посту туристов в Занзибаре на странице Facebook Turprofi.com им посоветовали искать более дешевый отель и обращаться в консульство.
"Что делать клиентам? Сказать родственникам: "Купите мне билет до Стамбула – карточки работают – и лететь туда. Или идти в консульство, которое возможно поможет, искать хостел, чтобы было дешевле жить", - высказала под постом свое видение ситуации соучредитель туроператора TPG Елена Бойко.
Туроператор "Join UP!"объявил о временной приостановке операционной деятельности в связи с введением военного положения в Украине.
"Туристам Join UP!, которые находятся за рубежом, необходимо обратиться в консульские службы МИД Украины на местах для получения информации и разъяснений о порядке действий. Мы остаемся на связи с туристами и будем сообщать о развитии ситуации: следим за развитием событий и оперативно обновлять информацию", - говорится в сообщении на сайте компании.
Компания ведет переговоры с партнерами за рубежом по размещению туристов из Украины, у которых закончился срок пребывания в гостиницах и которые не вылетели обратно в Украину. Ситуация обновляется и дополняется.
Вечером 24 февраля 2022 года правительство Египта официально разрешило всем гражданам Украины, которые находятся в Египте с туристической целью, продолжать пребывание в своих отелях на тех же условиях, на безвозмездной основе до решения ситуации с авиасообщением.
Фото: Туристам советуют в первую очередь обратиться в консульство (unsplash.com)
Напомним, мы писали, реально ли украинцам вернуть деньги за отмененные рейсы.