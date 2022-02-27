Повна ізоляція. Які країни закривають небо для російських літаків

Европейські держави продовжують закривати своє небо для Росії
16 країн ЕС вже заявили про заборону польотів російської авіації у своєму повітряному просторі. Украерорух веде консультації щодо закриття всього повітряного простору ЄС для літаків країни-агресора після вторгнення Росії в Україну.
По це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Державного підприємства "Украерорух" у Facebook.
Міністерство інфраструктури звернулось до Міжнародної організації повітряного транспорту (IATA) з проханням підтримати звернення України щодо виключення російських авіаперевізників з усіх інституцій асоціації. Йдеться про BSP, Clearing House, MITA, Interline.
Відповідно до офіційно виданих NOTAM, країни, які закрили небо:
Також повідомляється, що Австрія, Данія, Швеція та Ірландія прийняли рішення закрити небо для російських літаків.
Фото: Глава МЗС і Міноборони Ірландії Саймон Ковені написав про закриття неба (twitter.com/simoncoveney)
Всі повітряні судна з ліцензією, виданою РФ, не можуть входити в суверенний повітряний простір цих країн. Про свої наміри вже заявили й інші країни, зазначається на сторінці "Украерорух".
"Однозначно можемо говорити про повну втрату РФ міжнародного авіасполучення. А це тягне за собою втрату величезної кількості робочих місць високоспеціалізованого персоналу, втрату цілих галузей як туризму, агентського ринку, так і вантажних перевезень, технічних галузей", - пояснює наслідки експерт з авіаційного права Андрій Гук в коментарі РБК-Україна.
За його словами, російським літакам не буде куди летіти на захід, крім Білорусі. Також наслідками буде заборона постачати літаки та запчастини до РФ.
Фото: Літаки у небі Європи (Скріншот РБК-Україна/телеграм-канал Антона Геращенка)
"Лізингові компанії та страхові вже відмовляються працювати з РФ. Тому в Росії залишаються тільки свої старі літаки. Є варіант, що авіакомпанії не повернуть літаки в ЄС та лізингодавцям, але без техобслуговування та запчастин літатимуть вони не довго", - пояснює фахівець.
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