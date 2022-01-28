Короткі мандрівки у незнайомі місця. Названі головні тренди світового туризму у 2022 році

Туризм у 2021 році у багатьох країнах світу адаптувався під вимоги пандемії, а самі мандрівники змінили свої звички та уподобання. Про те, яким були подорожі минулого року і які тренди перейшли у 2022 рік, розповіла у Facebook голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

Точка відліку нової культури подорожей

"2021 рік став точкою відліку у заснуванні нової культури подорожей. Звичне розуміння мандрів змінилося, як і сама індустрія. В результаті сформувалося кілька помітних трендів, які залишаться актуальними і розвинуться цього року", - написала вона.

За її словами, перший світовий тренд періоду пандемії - збільшення частки внутрішніх подорожей. Всесвітня рада з подорожей та туризму дослідила, що приблизно половина туристів планують подорожувати всередині своєї країни і в 2022 році.

"І я прогнозую, що така тенденція буде актуальною в довгостроковій перспективі, позаяк мандрівники все більше відкриватимуть власні країни під зовсім іншими ракурсами", - висловила сподівання вона.

Як мандрували туристи в 2021 році та як зміняться подорожі в 2022-му – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Фото: Під час пандемії зріс інтерес до внутрішнього туризму та місцевих пам'яток (unsplash.com/greg-gallaher)

Витрати на подорожі зросли на третину

Майже в усіх країнах у внутрішньому туризмі зросли витрати на відпочинок у 2021 році. Мешканці європейських країн витрачали на "домашні" подорожі на 30,2% більше, ніж у 2020 році. Поїздки за кордон подорожчали менше – на відпочинок в інші країни європейці витрачали на 19,3% більше грошей, ніж у 2020 році.

Статистика туризму в країнах Південної і Північної Америки свідчить, що в цьому регіоні мандрівники також витрачали більше грошей на внутрішні подорожі – на 43,7%, 37,9% відповідно.

На Близькому Сході туристи витрачали більше грошей як на подорожі всередині країни (на 38,6%), так і за її межами (на 37,9%). Загалом видно, що принаймні на третину мандрівники стали витрачати більше, що експерти пояснювали двома причинами: люди накопичили певні суми під час пандемії, бо не могли подорожувати, а також – зростанням цін у різних країнах, що здорожувало відпочинок.

Фото: Туристи стали витрачати більше грошей і вибирати тривалі тури (unsplash.com/oel-casilla)

Тур щонайменше на 10 ночей. Росте цінність тривалої відпустки

Через обмеження поїздок під час пандемії, включаючи суворі правила в'їзду та закриті кордони, туристи стали шукати нові варіанти провести відпустку. Одним із таких рішень стали тривалі подорожі.

Наприклад, у 2019 році середня тривалість поїздки всередині своєї країни становила 4 дні, в закордонної – 9 днів. Вже у 2021 році понад 52% мандрівників у світі обрали більш триваліше перебування в обраній локації: приблизно чверть опитаних планували свої тури щонайменше на 10 ночей.

Європейці обирають національні парки

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською туристичною комісією, більшість європейців в 2022 році планують вирушити у короткострокові подорожі до малолюдних, незнайомих місць, природних об’єктів, національних парків, сільських поселень, заповідних територій.

Інтерес до таких локацій стрімко зростав в останні роки, але пік інтересу до природи та малолюдних куточків простежується через бронювання квитків до національних парків між 2019 (кількість збільшилася на 37%) та 2021 роками (на 233,5% - порівняно з 2020 роком).

Фото: Природа в Італії (unsplash.com/mick-haupt)

Новий тренд – мандрівки для підтримки місцевих громад

У світовій туристичній практиці з’явилось нове поняття – Philantourism. Цей термін ще не включили до Оксфордського словника англійської мови, але до того йдеться.

Філантуризм – це волонтерський туризм, коли мандрівники спеціально обирають місце для наступного відпочинку, щоб підтримати місцеві громади. Тобто витрачають свої гроші не в найбільш популярних локаціях, а там, де вони згодяться для підтримки локальної економіки, і щоб підтримати заходи і проєкти.

Адаптація до змін. Куди і як подорожуватиме молодь

"Портрет" потенційного мандрівника 2022 року – це молодь із позитивним поглядом на реальність. Саме молодь найшвидше адаптувалася до усіх змін, пов’язаних із пандемією, пояснює голова ДАРТ.

"Саме вони демонструють готовність подорожувати попри обмеження та бронюють обрані місця для відпочинку в основному онлайн. Соціальні медіа та цифровий маркетинг стали невіддільним інструментом сучасної реклами і, скоріш за все, залишаться такими в довгостроковій перспективі", - написала вона.

Найпопулярнішою мережею, яка надихає подорожувати, виявився Instagram.

Фото: Парк Гьореме в Туреччині (pixabay.com)

А в топ-10 видів локацій, які обирали молоді туристи у 2021 році, увійшли:

парки розваг;

зоопарки;

музеї;

акваріуми;

ботсади;

гори;

визначні пам’ятки;

історичні місця;

озера;

храми.

Нагадаємо, ми писали, що "розкішний" туризм відновлюється швидше за бюджетний.

Також ми розповідали про 10 найпопулярніших в Instagram пляжів світу.