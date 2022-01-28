Короткие путешествия в незнакомые места. Названы главные тренды мирового туризма в 2022 году

Туризм в 2021 году во многих странах мира адаптировался под требования пандемии, а сами путешественники изменили свои привычки и предпочтения. О том, каким были путешествия прошлого года и какие тренды перешли в 2022 год, рассказала в Facebook председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

Точка отсчета новой культуры путешествий

"2021 год стал точкой отсчета в основании новой культуры путешествий. Привычное понимание странствий изменилось, как и сама индустрия. В результате сформировалось несколько заметных трендов, которые останутся актуальными и разовьются в этом году", - написала она.

По ее словам, первый мировой тренд периода пандемии - увеличение доли внутренних путешествий. Всемирный совет по путешествиям и туризму исследовал, что примерно половина туристов планируют путешествовать внутри своей страны и в 2022 году.

"И я прогнозирую, что такая тенденция будет актуальной в долгосрочной перспективе, поскольку путешественники все больше будут открывать собственные страны с совсем других ракурсов", - выразила надежду она.

Как путешествовали туристы в 2021 году и как изменятся путешествия в 2022-м – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Фото: Во время пандемии возрос интерес к внутреннему туризму и местным достопримечательностям (unsplash.com/greg-gallaher)

Расходы на путешествия выросли на треть

Почти во всех странах во внутреннем туризме выросли расходы на отдых в 2021 году. Жители европейских стран тратили на "домашние" путешествия на 30,2% больше, чем в 2020 году. Поездки за границу подорожали меньше – на отдых в другие страны европейцы тратили на 19,3% больше денег, чем в 2020 году.

Статистика туризма в странах Южной и Северной Америки свидетельствует, что в этом регионе путешественники также тратили больше денег на внутренние путешествия – на 43,7%, 37,9% соответственно.

На Ближнем Востоке туристы тратили больше денег как на путешествия внутри страны (на 38,6%), так и за ее пределами (на 37,9%). В целом видно, что по крайней мере на треть путешественники стали тратить больше, что эксперты объясняли двумя причинами: люди накопили определенные суммы во время пандемии, потому что не могли путешествовать, а также – ростом цен в разных странах, что удорожало отдых.

Фото: Туристы стали тратить больше денег и выбирать длительные туры (unsplash.com/oel-casilla)

Тур по меньшей мере на 10 ночей. Растет ценность длительного отпуска

Из-за ограничений поездок во время пандемии, включая строгие правила въезда и закрытые границы, туристы стали искать новые варианты провести отпуск. Одним из таких решений стали длительные путешествия.

Например, в 2019 году средняя продолжительность поездки внутри своей страны составляла 4 дня, в зарубежной – 9 дней. Уже в 2021 году свыше 52% путешественников в мире выбрали более длительное пребывание в выбранной локации: примерно четверть опрошенных планировали свои туры по меньшей мере на 10 ночей.

Европейцы выбирают национальные парки

Согласно опросу, проведенному Европейской туристической комиссией, большинство европейцев в 2022 году планируют отправиться в краткосрочные путешествия к малолюдным, незнакомым местам, природным объектам, национальным паркам, сельским поселениям, заповедным территориям.

Интерес к таким локациям стремительно рос в последние годы, но пик интереса к природе и малолюдным уголкам прослеживается через бронирование билетов в национальные парки между 2019 (количество увеличилось на 37%) и 2021 годами (на 233,5% - по сравнению с 2020 годом).

Фото: Природа в Италии (unsplash.com/mick-haupt)

Новый тренд – путешествия для поддержки местных общин

В мировой туристической практике появилось новое понятие – Philantourism. Этот термин еще не включили в Оксфордский словарь английского языка, но к тому идет.

Філантуризм – это волонтерский туризм, когда путешественники специально выбирают место для следующего отдыха, чтобы поддержать местные общины. То есть тратят свои деньги не в наиболее популярных локациях, а там, где они пригодятся для поддержания локальной экономики, и чтобы поддержать мероприятия и проекты.

Адаптация к изменениям. Куда и как будет путешествовать молодежь

"Портрет" потенциального путешественника 2022 года – это молодежь с позитивным взглядом на реальность. Именно молодежь быстрее всего адаптировалась ко всем изменениям, связанных с пандемией, объясняет председатель ДАРТ.

"Именно они демонстрируют готовность путешествовать несмотря на ограничения и бронируют выбранные места для отдыха в основном онлайн. Социальные медиа и цифровой маркетинг стали неотъемлемым инструментом современной рекламы и, скорее всего, останутся такими в долгосрочной перспективе", - написала она.

Самой популярной сетью, которая вдохновляет путешествовать, оказался Instagram.

Фото: Парк Гереме в Турции (pixabay.com)

А в топ-10 видов локаций, которые выбирали молодые туристы в 2021 году, вошли:

парки развлечений;

зоопарки;

музеи;

аквариумы;

ботсады;

горы;

достопримечательности;

исторические места;

озера;

храмы.

Напомним, мы писали, что "роскошный" туризм восстанавливается быстрее бюджетного.

Также мы рассказывали про 10 самых популярных в Instagram пляжей мира.