"Розкішний" туризм відновлюється швидше за бюджетний, — дослідження

Туристи відкладали заощадження, щоб використати їх для преміальних подорожей

Згідно з новим дослідженням, туризм класу "люкс" відновлюється швидше за бюджетний. Почасти це відбувається завдяки збільшенню кількості "заможних людей", повідомляє Travelpulse.com.

Згідно з опитуванням, проведеним GlobalData.com у США, 29% респондентів заявили, що їхні бюджети на поїздки збільшилися у порівнянні з тим, що вони витратили б до початку пандемії коронавірусу.

Ринок елітного відпочинку став найбільшим джерелом збільшення витрат: галузь почала активно відновлюватися, оскільки заможні споживачі — тепер із вищим рівнем наявного доходу — знову почали подорожувати 2021 року.

"Існує багато пояснень, чому ринок предметів розкоші відновлюється швидше, ніж інші. Але я думаю, що багато в чому це пов'язано з ідеєю, що більшість людей утримуються від великих поїздок протягом останніх двох років. В результаті вони відкладали свої заощадження, щоб тепер використати. їх для розкішних подорожей", — заявила президент американської компанії Brillanti Емілі Брілланті.

Фото: Туристи цінують комфорт і турботу про них (unsplash.com/engin-akyurt)

"Інша причина полягає в тому, що мандрівники усвідомлюють, що вони цінують комфорт і турботу про них набагато більше, ніж вони могли б усвідомлювати в минулому, і розкішні подорожі — цей рівень обслуговування та комфорту. Люди витрачають додаткові 300-500 доларів за номер за ніч, якщо сервіс там буде хорошим", — додала вона.

Крім цього згідно з дослідженням, що у США загальний дохід від відпочивальників у розкішних готелях було відновлено минулого року, збільшившись на 147% у порівнянні з 2020 роком. Дані також показують, що 2% відсотка американських громадян мають власний капітал понад 1 мільйон доларів у 2021 році.

"Я неодноразово чую, що споживачі проводять занадто багато часу вдома, втомилися від Zoom і прикрашають або ремонтують будинки. Все це в поєднанні з необхідністю робити щось приємніше, ніж звичайне, і розкішні подорожі в поєднанні з досвідченим консультантом з подорожей — це той порятунок, який вони шукають", — сказав радник Protravel International з розкішних подорожей Стівен Скотт.

Опитування показало, що збільшення наявного доходу могло бути викликане випадковими заощадженнями через обмеження на пересування, викликані пандемією, або завдяки сприятливим економічним умовам, що викликали різке зростання цін на житло.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Іспанії прогнозують "туристичний бум" на весну 2022 року.