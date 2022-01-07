Не тільки Буковель. Неочевидні лижні курорти Прикарпаття, про які ви могли не чути

Лижі в Карпатах – перше, що спадає на думку при плануванні зимового відпочинку в Україні. Коли найпопулярніші місця виявляються зайняті, варто згадати про менш відомі гірськолижні схили.

На Прикарпатті окрім Буковелю вистачає локацій, де можна провести відмінну відпустку з катанням у горах, якщо цьому сприяє сніжна погода.

Неочевидні гірськолижні курорти в Івано-Франківській області, куди варто вирушити цієї зими, назвало видання zaxid.net.

Про які локації варто замислитися під час планування відпочинку на лижах та які особливості на цих курортах – у матеріалі РБК-Україна.

Косів: катання у нацпарку

Гірськолижний курорт у Косові знаходиться на відстані 92 км від Івано-Франківська. Локація розташована на території національного парку "Гуцульщина" – неймовірні краєвиди та автентична атмосфера тут забезпечені.

Щоб покататися на схилах, варто подолати 2 км від Косова. На горі Михалковій у Косові канатно-бугельний підйомник був облаштований у 1975 році.

Фото: Катання на лижах у Косові (ua.igotoworld.com)

Характеристики для катання. Довжина гірськолижної траси - 1200 м, перепад висот - 250 м. Загалом трас - 5. Швидкісний спуск - 1200 м. Слалом-гігант - 1000 м. Спеціальний слалом - 500 м. Довжина витягу - 900 м, а його пропускна здатність - 600 людей за годину.

Прокат лижного спорядження - лиж та сноубордів- можна знайти біля підніжжя гори. Також є послуги інструктора для тих, хто хоче навчитися кататися на лижах. Один підйом на бугельному витягу коштує від 50 грн.

Шешори – лижі поряд із санаторієм

На курорт у Шешори їхати 93 км від Івано-Франківська. В селі є мальовничі пішохідні маршрути, водоспад Шешори та санаторії з лікувальною водою.

На схилі гори Пасічна обладнані кілька трас. Там зручно кататися як новачкам, так і досвідченим лижникам. Тут є розваги як на лижах, так і на санях і снігоходах. Спуски на курорті пологі, але з невеликими трамплінами. Хоча снігових гармат немає, але трасу рівняє ратрак.

Фото: Пологий схил у Шешорах (guide.karpaty.ua/Андрій Стовбун)

Характеристики для катання. Три траси: №1 довжиною 1500 метрів, №2 – 800 метрів, траса №3 - завдовжки 700 м. Траса для катання на санках має довжину 500 м. Перепад висоти на курорті - 150 метрів. Працює бугельний витяг.

Вартість одного підйому в цьому сезоні - 40 грн. Прокат лижного спорядження для дорослих - 150 грн, для дітей 100. Для великих груп можливі знижки.

У будні дні витяг працює з 12:00, у вихідні - з 10 ранку. На курорті можна замовити послуги інструктора.

Верховина: у долині чотирьох гір

За 132 км від Івано-Франківська можна відпочити в селищі Верховина. Воно розташоване на висоті 620 м над рівнем моря в долині річки Чорний Черемош.

Над Верховиною височіють гори Мазурка (1025 м), Синиця (1186 м), Біла Кобила(1473 м) та Піп-Іван Чорногірський – 2028 м, на вершині якої можна побачити руїни старої польської обсерваторії "Білий слон".

Покататися на лижах можна на горі Пушкар – спуск там загалом пологий, місцями зі стрімкішими і горбистими ділянками. Локація підходить для початківців та досвідчених лижників.

Фото: Гірськолижний курорт Верховина (guide.karpaty.ua)

Характеристики для катання. На горі облаштована траса завдовжки 380 м та 20-60 м завширшки. Там працює бугельний витяг. У сусідньому селі Ільці траса довша – до 700 м, завширшки 30-40 м.

Вартість одного підйому – 20 грн, за пів дня - 200 грн, і за цілий день - 300 грн.

Взяти спорядження напрокат можна біля нижньої станції - лижі та сноуборди за 150 грн. Послуги інструктора обійдуться в 350 грн за годину. На території комплексу працює також гірка для тюбінгу. Прокат – 100 грн.

Нагадаємо, ми писали, що названі найпопулярніші локації для зимового відпочинку в Україні.

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