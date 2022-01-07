Не только Буковель. Неочевидные лыжные курорты Прикарпатья, о которых вы могли не слышать

Лыжи в Карпатах – первое, что приходит на ум при планировании зимнего отдыха в Украине. Когда самые популярные места оказываются заняты, стоит вспомнить о менее известных горнолыжных склонах.

На Прикарпатье кроме Буковеля хватает локаций, где можно провести отличный отпуск с катанием в горах, если этому способствует снежная погода.

Неочевидные горнолыжные курорты в Ивано-Франковской области, куда стоит отправиться этой зимой, назвало издание zaxid.net.

О каких локациях стоит задуматься во время планирования отдыха на лыжах и какие особенности на этих курортах – в материале РБК-Украина.

Косов: катание в нацпарке

Горнолыжный курорт в Косове находится на расстоянии 92 км от Ивано-Франковска. Локация расположена на территории национального парка "Гуцульщина" – невероятные пейзажи и аутентичная атмосфера здесь обеспечены.

Чтобы покататься на склонах, стоит преодолеть 2 км от Косово. На горе Михалковой в Косово канатно-бугельный подъемник был обустроен в 1975 году.

Фото: Катание на лыжах в Косове (ua.igotoworld.com)

Характеристики для катания. Длина горнолыжной трассы - 1200 м, перепад высот - 250 м. Всего трасс - 5. Скоростной спуск - 1200 м. Слалом-гигант - 1000 м. Специальный слалом - 500 метров. Длина подъемника - 900 м, а его пропускная способность - 600 человек в час.

Прокат лыжного снаряжения - лыж и сноубордов - можно найти у подножия горы. Также есть услуги инструктора для тех, кто хочет научиться кататься на лыжах. Один подъем на бугельном подъемнике стоит от 50 грн.

Шешоры - лыжи рядом с санаторием

На курорт в Шешоры ехать 93 км от Ивано-Франковска. В селе есть живописные пешеходные маршруты, водопад Шешоры и санатории с лечебной водой.

На склоне горы Пасечная оборудованы несколько трасс. Там удобно кататься как новичкам, так и опытным лыжникам. Здесь есть развлечения как на лыжах, так и на санях и снегоходах. Спуски на курорте пологие, но с небольшими трамплинами. Хотя снежных пушек нет, но трассу ровняет ратрак.

Фото: Пологий склон в Шешорах (guide.karpaty.ua/Андрей Стовбун)

Характеристики для катания. Три трассы: №1 длиной 1500 метров, №2 – 800 метров, трасса №3 - длиной 700 м. Трасса для катания на санках имеет длину 500 м. Перепад высоты на курорте - 150 метров. Работает бугельный подъемник.

Стоимость одного подъема в этом сезоне - 40 грн. Прокат лыжного снаряжения для взрослых - 150 грн, для детей 100. Для больших групп возможны скидки.

В будние дни подъемник работает с 12:00, в выходные - с 10 утра. На курорте можно заказать услуги инструктора.

Верховина: в долине четырех гор

В 132 км от Ивано-Франковска можно отдохнуть в поселке Верховина. Он расположен на высоте 620 м над уровнем моря в долине реки Черный Черемош.

Над Верховиной высятся горы Мазурка (1025 м), Синица (1186 м), Белая Кобыла (1473 м) и Поп-Иван Черногорский – 2028 м, на вершине которой можно увидеть руины старой польской обсерватории "Белый слон".

Покататься на лыжах можно на горе Пушкарь – спуск там в общем пологий, местами со стремительными и холмистыми участками. Локация подходит для начинающих и опытных лыжников.

Фото: Горнолыжный курорт Верховина (guide.karpaty.ua)

Характеристики для катания. На горе обустроена трасса длиной 380 м и 20-60 м в ширину. Там работает бугельный подъемник. В соседнем селе Ильцы трасса длиннее – до 700 м, шириной 30-40 м.

Стоимость одного подъема – 20 грн, за пол дня - 200 грн, и за целый день - 300 грн.

Взять снаряжение напрокат можно у нижней станции - лыжи и сноуборды по 150 грн. Услуги инструктора обойдутся в 350 грн за час. На территории комплекса работает также горка для тюбинга. Прокат – 100 грн.

Напомним, мы писали, что названы самые популярные локации для зимнего отдыха в Украине.

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