Гори, терми та делікатеси. Путівник найцікавішими локаціями Закарпаття для зимового відпочинку

Закарпаття взимку – одна з найцікавіших локацій для відпочинку на вихідних та канікулах. Гори, релакс, оздоровлення, унікальні села, крафтові виробництва та дегустації делікатесів – лише початок переліку туристичних магнітів області.

На туристичній мапі Закарпаття – 121 локація, куди варто потрапити мандрівникам: від архітектурних пам'яток до рідкісних природних місцин (наприклад, де цвіте едельвейс чи приземлився метеорит). Крім того, регіон пропонує чимало еко-маршрутів для походів у горах, які займають 80% всієї території. Взимку найбільш актуальні пізнавальні екскурсії, курортний відпочинок і гастро-локації.

"За рік на Закарпаття приїжджають 6 мільйонів туристів – це лише офіційно, що можна простежити за туристичним збором у готелях. Так само офіційно працюють 120 тисяч місць розміщення, але разом із приватними садибами область одночасно може розмістити до 180 тисяч туристів", - відзначив у коментарі РБК-Україна президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор.

Чим дивує туристів регіон та які види відпочинку можна сумістити під час навіть коротких мандрівок, РБК-Україна дізналося під час триденного прес-туру, організованого за ініціативою Управління туризму та курортів Закарпатської облдержадміністрації.

Відпочинок над хмарами: особливості гірськолижного курорту Драгобрат

На Закарпатті є декілька гірськолижних курортів, серед яких найбільш популярний у любителів катання на лижах – Драгобрат. Це найвисокогірніший курорт України – гірськолижні траси знаходяться на висоті 1400-1700 м над рівнем моря на горах Стіг та Близниця масиву Свидовець. Краєвиди в будь-якому місці Драгобрату зачаровують – засніжені смереки, вершини Чорногори та Горгани, хмари у міжгір'ї нижче курорту.

Фото: Витяг на курорті Драгобрат (РБК-Україна)

Основна перевага локації – клімат. Температура біля вершин в середньому на 6-8 градусів нижча, ніж у підніжжя. Тому, коли в сусідньому селі Ясіня моросить дощ, на схилах Драгобрату замітає снігом і відчувається мороз.

Сніг у навколишніх горах випадає ще в листопаді, а лежить на схилах навіть у травні. Тому ще на травневі свята можна побачити, як там катаються на лижах у купальниках.

На Драгобраті можна кататися як досвідченим лижникам – для них схилів більше, так і новачкам та дітям. На курорті можна навчитися як традиційному катанню на лижах, так і скітуру – походам по нерівній засніженій поверхні на спеціальних лижах, які зручні для походів Карпатами поза підготованими трасами. Для скітуристів є можливість взяти все обладнання в оренду – від 500 гривень за комплект.

Фото: На курорті Драгобрат - майже 80 готелів (РБК-Україна)

Загалом на курорті працюють до 80 готелів і садиб. Вартість проживання у них – від 500-1000 гривень з людини, з харчуванням "сніданок+вечеря". Більшість ресторанів на Драгобраті – також при готелях. В багатьох місцях розміщення є можливість погрітися в чанах просто неба з краєвидом на гори.

"На курорті налічується 75-77 об'єктів, які приймають туристів. Приблизно в 50 з них є сауни, чани чи басейни", - розповів РБК-Україна керівник спілки підприємців курорту Драгобрат Юрій Сікун.

Відпочинок на Драгобраті не закінчується із сезоном катання на лижах – все більше туристів обирають це місце для літа. Це еко-туристи, які рушають на прогулянки в гори, а також ті, хто займається йогою. На Драгобраті працює готель із ретрит-центром, куди приїжджають із дітьми.

Незважаючи на унікальність локації, для багатьох туристів вона видається незручною через інфраструктуру. Основний недолік – відсутність дороги, якою можна дістатися нагору автомобілем. Досі на Драгобрат можна виїхати позашляховиками та транспортом типу УАЗ та ГАЗ-66. Вартість такого транферу – від 150 гривень з людини.

Втім, асфальтовану дорогу завширшки 7 м і з ухилом до 12 градусів почали будувати в цьому році. Загалом із ділянками існуючих доріг новий шлях протягнеться до 10 км.

"Під нову дорогу вирубали дерева, вирішується питання паркувальних місць. Якщо Буковель відразу будували за єдиним проектом, і місця для машин там були передбачені, то на Драгобраті їх розмістити буде складно", - розповів виданню Федір Шандор.

Він додав: деякі готелі мають по сотні номерів, отже потрібно буде спроектувати паркувальні майданчики для великої кількості автомобілів.

Фото: На Драгобрат можливо виїхати тільки деякими автомобілями (РБК-Україна)

Серед інших недоліків, на які інколи скаржаться туристи: відсутність банкомату та періодичні відключення світла. Також на курорті немає нічного освітлення трас, відсутній єдиний скі-пас на підйомними.

Оздоровлення та релакс – термальні та мінеральні води

Оздоровлення на бальнеологічних курортах – це візитна картка Закарпаття. Саме в цьому регіоні зосереджено найбільше термальних вод, а мінеральні води по типу "Боржомі" притягують тисячі відпочивальників у місцеві санаторії.

Наприклад, у селі Солочин працює санаторій, в якому одночасно лікують трьома водами, які подаються з родовища безпосередньо в бювет. Це води "Лужанська-4", "Лужанська-7" та "Поляна Квасова". Сюди їдуть лікувати майже всі хвороби органів травлення, обміну речовин та відновлюватися після COVID туристи з багатьох країн, наприклад, з Ізраїлю чи Молдови.

Фото: В санаторії в Солочині працює бювет із трьома мінеральними водами (РБК-Україна)

Сам заклад розрахований на тисячу гостей, а лише лікарів вищої категорії там працюють – 30. У санаторії є критий басейн із підігрівом, чимала територія для прогулянок із скульптурами та набережною. Поряд – на відстані 1 км - розташовані два витяги: у сніжну погоду оздоровлення можна сумістити із катанням на лижах, санках і льодовому катку.

До речі, чимало людей приїжджають лікуватися мінеральними водами, які можуть вільно набирати на території санаторію, а проживати в навколишніх приватних садибах.

Крім пиття мінеральної води, на Закарпатті популярний відпочинок у термальних комплексах. Один із таких – в селі Косонь.

В ці дня там багато відпочивальників, які оздоровлюються в гарячих басейнах просто неба та в різноманітних саунах комплексу. У "Термальних водах Косино" можна грітися і приймати процедури в 7 басейнах. На курорті знаходиться найбільший у світі фонтан-басейн з термальною водою - "Золотий кран здоров'я".

Фото: Термальні басейни з фонтанами у формах для напоїв (РБК-Україна)

Він відомий своїми фонтанами-джакузі у формі посуду для традиційних місцевих напоїв. Відпочивальникам подобаються ці басейни завдяки запаху, який має вода в кожному з них – наприклад, вина. Для того, щоб потрапити в басейни, можна оселитися на території комплексу або оплатити відвідування – 450 гривень за 3 години для дорослих (діти до 150 см зросту – безкоштовно).

Окрім того, туристи часто обирають термальні води Велятино і Берегово, а незабаром новий масштабний термальний комплекс з'явиться у Хусті.

Що скуштувати на Закарпатті: де дегустувати сири, мед та гуцульські страви

Одна з перших гастрономічних локацій, які можуть відвідати туристи після прибуття в Рахів – крафтову броварню в селі Кваси. Під час екскурсії гостям розкажуть, як зароджувалось підприємство – із вдалих спроб засновника варити пиво вдома на кухні, покажуть солод різного обсмаження, від якого залежатиме колір напою, проведуть виробничими приміщеннями. А на останок проведуть дегустацію різних видів пива, пропонуючи вгадати, що додано в напій – чорниці, ялівець чи мед.

У цьому ж селі варто скушувати традиційні гуцульські страви. Наприклад, в концептуальному ресторані на березі річки Чорна Тиса замовити страви з форелі чи білих грибів, справжню шинку, а ще потрапити на сирні та винні дегустації.

Фото: На сироварнях можна скуштувати і придбати сири (РБК-Україна)

Якщо під час мандрівки Закарпаттям заїхати в селище міського типу Нижнє Селище, то туристів чекають там на знаменитій крафтовій сироварні. Засновник свого часу навчався цій справі у Швейцарії, а нині робить "український пармезан" із відбірного місцевого молока.

Крім екскурсії (140—170 грн), туристам запропонують дегустацію в місцевому ресторані, який в 2021 році потрапив у топ-100 кращих ресторанів України за відгуками гастрокритиків. Також у місцевому магазині, який об'єднує крафтових виробників регіону, можна купити різноманітні локальні продукти.

Смаки Закарпаття – це ще і вина, леквар, палинки и коньяки, мед або знаменитий торт "Ужгород". Наприклад, скуштувати палинку – фруктовий дистилят – можна у селі Минай поблизу Ужгорода. Після екскурсії виробництвом, де пропонують зазирнути всередину "самогонних апаратів", туристам також влаштовують дегустації із завданням вгадати: напій "вигнаний" з абрикосів, кизилу чи айви.

Фото: Туристам пропонують зазирнути у "самогонний апарат" (РБК-Україна)

Скуштувати різноманітні види меду і напоїв з них, а також дізнатися багато цікавого з життя бджіл туристам пропонують в першому в Україні дегустаційному залі "Медовий дім" в Мукачево. Людмила і Віктор Перести стали засновниками медового туризму в країні – свій заклад вони відкрили в 2010 році. Зараз відвідувачі можуть не лише скуштувати різну продукцію бджільництва, але й побачити невелику музейну експозицію з інструментами пасічників з 62 країн, а також прозорий вулик і зразки диких сот.

Між тим, під час мандрівок Закарпаттям варто відвідати також винні погреби, буйволині та форелеві ферми, скуштувати леквар та місцеві кондитерські вироби.

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