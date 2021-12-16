Cвято наближається. Де в Україні працюють резиденції Святого Миколая і Діда Мороза: найцікавіші локації

Будиночки для заходів облаштували у музеях, готелях та на площах міст

Наближається День Святого Миколая - перше зимове свято, атмосферу якого щороку втілюють у популярних туристичних локаціях. Вже зараз по всій країні починають працювати резиденції Святого Миколая з традиційними забавами і подарунками для гостей.

Локаціями, де шукати святкові будиночки в різних регіонах країни, поділився на сторінці у Facebook Андрій Тичина, журналіст, мандрівник, керівник клубу "НавколоUA".

Куди варто вирушити на зустріч з улюбленим персонажем та графік роботи будиночків – в матеріалі РБК-Україна.

Київ: резиденції у найпопулярніших локаціях

У Великій лаврській дзвіниці національного заповідника "Києво-Печерська лавра" резиденція відкрилася 1 грудня.

Час роботи: середа-п'ятниця – 14:00-16:00, субота-неділя – 11:00-16:00.

У Мамаєвій Слободі у Київі (вул. Івана Донця, 2) з 11 до 26 грудня працюватиме "Головна Резиденція Святого Миколая" в Україні. Святий Миколай зустрічатиме гостей в гетьманській шапці. Дітей запрошують на майстер-класи з випікання пряників і екскурсії.

Фото: Резиденція в Лаврській дзвінниці (facebook.com/kplavra)

Час роботи: щодня 11:00-16:00, варто записатися заздалегідь. Для дітей квиток - 300 грн, для дорослих – 150 грн (вхідний).

Резиденція Санти на ВДНГ працюватиме до 9 січня. Для дітей там облаштовані фотозони, майстерні ельфів та різдвяна пошта.

Час роботи: 11:00- 18:30. Вартість – 290 грн.

Зустріч із Святим Миколаєм у Пирогові в музеї народної архітектури та побуту буде проходити з 10 до 24 грудня. Індивідуальна зустріч в садибі Святого Миколая з подарунком– 30 хвилин – коштує 125 гривень.

Час роботи: 10:00 – 14:00.

Резиденція Доброчара в Добропарку біля Києві (село Мотижин) працюватиме з 4 грудня до 30 січня. Гостям пропонують фотографії на пам'ять, знайомство з ельфами, світлові 3D скульптури.

Час роботи: 11:00-20:00. Вартість – 350 грн, пільговий – 250 грн.



Фото: Ельфи на ВДНГ (vdng.ua)

У Карпатах – в музеях та замках

Буковинська резиденція Святого Миколая у Чернівецькому музеї просто неба почала роботу 6 грудня. Діти зможуть потрапити на зустріч із святим за попереднім записом.

Час роботи: 10:00-19:00, вхідний квиток – 130 грн.

На Закарпатті резиденції облаштовані в Ужгородському скансені (14-18 грудня) в храмі.

Час роботи: 16:00-18:00, вхід вільний.

Також в замку Сент-Міклош відбудуться дні Святого Миколая 18-19 грудня з шоу, ярмарком і турнірами.

Час роботи: з 11:00 до 18 год. Вартість – 20-100 грн.

На Івано-Франківщині працюватимуть три святкових локації. Одна з них – туристично-мистецький комплекс "Маєток Святого Миколая" у нацпарку "Гуцульщина" в селі Пістень. Про екскурсії варто домовлятися заздалегідь.

Час роботи: щодня – з 9:00-16:00.

Фото: Резиденція у нацпарку "Гуцульщина" (facebook.com/Уляна Третяк)

У Грушеві дітей Чудотворець зустрічатиме дітей з 11 до 26 грудня. Дітям покажуть живу "шопку" (вертеп) з овечками і косулями.

Час роботи: з 10:00-18:00, записуватися треба попередньо. Вартість – 50-100 грн.

Біля Буковелю у селі Поляниця працює резиденція Святого Миколая. Дітям покажуть вистави, світлові шоу, влаштують майстер-класи і фотосесію.

Час роботи: вівторок, четвер, субота – 9:00-21:00. Вхід тільки для гостей готелю, де розташована резиденція.

У Львові з 16 по 19 грудня можна потрапити в Хатинку Святого Миколая в музеї просто неба.

Час роботи: 13:00-18:00, вхідний квиток – 200 гривень за дорослого з дитиною.

Фото: Буковинська резиденція (facebook.com/bukovina.ethnomuseum)

На площах та в заповідниках. Ще 12 святкових резиденцій в різних регіонах України

Майже в кожній області відвідати Святого Миколая, попросити про щось і отримати подарунок можна в популярних локаціях.

У Вінниці Садиба Подільського чарівника працюватиме у Подільському зоопарку з 19 грудня до 19 січня.

Фото: Будиночок у Вінниці (facebook.com/zoopark.vn)

Час роботи: 9:00-17:00, вхідний квиток – 10-70 гривень.

На Хмельниччині Резиденція Святого Миколая працюватиме на Руській брамі у Кам’янці-Подільському з 10 грудня до 20 січня.

Час роботи: 11:00-22:00, вхід безкоштовний.

Також – в замку Острозьких у Старокостянтинові з 19 грудня до 5 січня. Крім Святого Миколая гостей зустрічатиме кіт Маркіз. Плануються квести, екскурсії та солодкі подарунки.

Час роботи: 10:00-20:00.

На Черкащині новорічна резиденція Святого Миколая відкрилася у заповіднику "Стара Умань", яка працюватиме з 10 грудня до 10 січня.

Час роботи: 11:00-18:30, вхідні квитки – 70-150 грн.

На Житомирщині до святого треба вирушати в культурно-мистецький центр "Поліська хата" в селі Городське.

до святого треба вирушати в культурно-мистецький центр "Поліська хата" в селі Городське. На Рівненщині резиденція Святого Миколая облаштована в "Тунелі кохання" в Клевані. Будинок працюватиме з 5 грудня до 15 січня (частину цього часу – з англомовним Санта-Клаусом).

Час роботи: 10:00-18:00, вартість – 350-390 грн.

На Донеччині будиночок буде облаштований на Театральній площі Маріуполя з 19 по 31 грудня. Миколая можна буде побачити за роботою через вікно хатинки, а листи залишити у скриньці. Поряд працюватиме ярмарок і каток.

Час роботи: 14:00-20:00.

На Запоріжжі новорічне містечко на Хортиці працюватиме з 17 грудня до 16 січня. Дітям влаштують святковий кінозал просто неба і дискотеки.

Час роботи: 12:00-18:00.

Фото: Святий Миколай в Ужгородському музеї (facebook.com/uzhskansen)

На Тернопільщині резиденція Святого Миколая у Збаразькому замку - з 15 до 19 грудня.

Час роботи: 10:00-16:00, вартість – 90 грн.

Також "Зимове містечко-2022" у Тернополі з Резиденцією чудотворця працюватиме з 10 грудня до 23 січня.

На Харківщині Резиденція Діда Мороза у фентезі-парку працюватиме з 25 грудня до 7 січня. Відвідати персонажа дозволять тільки за наявності сертифіката вакцинації або ПЛР-тесту.

Резиденція Діда Мороза у фентезі-парку працюватиме з 25 грудня до 7 січня. Відвідати персонажа дозволять тільки за наявності сертифіката вакцинації або ПЛР-тесту. У Чернігові дітей віком 6-12 років потішить Резиденція Дідуся (вулиця Полуботка, 11) з конкурсами і подарунками, яка працюватиме з 18 до 30 грудня.

Час роботи: за домовленістю, вартість – 180 гривень.

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