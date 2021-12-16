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Праздник приближается. Где в Украине работают резиденции Святого Николая и Деда Мороза: самые интересные локации

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 07:55
Праздник приближается. Где в Украине работают резиденции Святого Николая и Деда Мороза: самые интересные локации Фото: Резиденция Святого Николая (facebook.com/uzhskansen)
Автор: Ольга Маджумдар

Домики для мероприятий обустроили в музеях, гостиницах и на площадях городов

Приближается День Святого Николая - первый зимний праздник, атмосферу которого ежегодно воплощают в популярных туристических локациях. Уже сейчас по всей стране начинают работать резиденции Святого Николая с традиционными забавами и подарками для гостей.

Локациями, где искать праздничные домики в разных регионах страны, поделился на странице в Facebook Андрей Тычина, журналист, путешественник, руководитель клуба "НавколоUA".

Куда стоит отправиться на встречу с любимым персонажем и график работы домиков – в материале РБК-Украина.

Киев: резиденции в самых популярных локациях

  • В Большой лаврской колокольне национального заповедника "Киево-Печерская лавра" резиденция открылась 1 декабря.

Время работы: среда-пятница – 14:00-16:00, суббота-воскресенье – 11:00-16:00.

  • В Мамаевой Слободе в Киеве (ул. Ивана Донца, 2) с 11 по 26 декабря будет работать "Главная Резиденция Святого Николая" в Украине. Святой Николай будет встречать гостей в гетманской шапке. Детей приглашают на мастер-классы по выпеканию пряников и экскурсии.

Праздник приближается. Где в Украине работают резиденции Святого Николая и Деда Мороза: самые интересные локацииФото: Резиденция в лаврской колокольне (facebook.com/kplavra)

Время работы: ежедневно 11:00-16:00, стоит записаться заранее. Для детей билет - 300 грн, для взрослых – 150 грн (входной).

  • Резиденция Санты на ВДНХ будет работать до 9 января. Для детей там обустроены фотозоны, мастерские эльфов и рождественская почта.

Время работы: 11:00 - 18:30. Стоимость – 290 грн.

  • Встреча со Святым Николаем в Пирогове в музее народной архитектуры и быта будет проходить с 10 по 24 декабря. Индивидуальная встреча в усадьбе Святого Николая с подарком – 30 минут – стоит 125 гривен.

Время работы: 10:00 – 14:00.

Резиденция Доброчара в Добропарке возле Киеве (село Мотыжин) будет работать с 4 декабря до 30 января. Гостям предлагают фотографии на память, знакомство с эльфами, световые 3D скульптуры.

Время работы: 11:00-20:00. Стоимость - 350 грн, льготный – 250 грн.

Праздник приближается. Где в Украине работают резиденции Святого Николая и Деда Мороза: самые интересные локации
Фото: Эльфы на ВДНХ (vdng.ua)

В Карпатах-в музеях и замках

  • Буковинская резиденция Святого Николая в Черновицком музее под открытым небом начала работу 6 декабря. Дети смогут попасть на встречу со святым по предварительной записи.

Время работы: 10:00-19:00, входной билет – 130 грн.

На Закарпатье резиденции обустроены в Ужгородском скансене (14-18 декабря) в храме.

Время работы: 16:00-18:00, вход свободный.

  • Также в замке Сент-Миклош состоятся дни Святого Николая 18-19 декабря с шоу, ярмаркой и турнирами.

Время работы: с 11:00 до 18 часов. Стоимость - 20-100 грн.

  • На Ивано-Франковщине будут работать три праздничных локации. Одна из них - туристско-художественный комплекс "Имение Святого Николая" в нацпарке "Гуцульщина" в селе Пистень. Об экскурсиях стоит договариваться заранее.

Время работы: ежедневно - с 9:00-16:00.


Праздник приближается. Где в Украине работают резиденции Святого Николая и Деда Мороза: самые интересные локацииФото: Резиденция в нацпарке "Гуцульщина" (facebook.com/Уляна Третяк)

  • В Грушеве детей Чудотворец будет встречать детей с 11 по 26 декабря. Детям покажут живую "шопку" (вертеп) с овечками и косулями.

Время работы: с 10:00-18:00, записываться нужно предварительно. Стоимость - 50-100 грн.

  • Возле Буковеля в селе Поляница работает резиденция Святого Николая. Детям покажут спектакли, световые шоу, устроят мастер-классы и фотосессию.

Время работы: вторник, четверг, суббота – 9:00-21:00. Вход только для гостей отеля, где расположена резиденция.

  • Во Львове с 16 по 19 декабря можно попасть в избушку Святого Николая в музее под открытым небом.

Время работы: 13:00-18:00, входной билет – 200 гривен за взрослого с ребенком.

Праздник приближается. Где в Украине работают резиденции Святого Николая и Деда Мороза: самые интересные локацииФото: Буковинская резиденция (facebook.com/bukovina.ethnomuseum)

На площадях и в заповедниках. Еще 12 праздничных резиденций в разных регионах Украины

Почти в каждой области посетить Святого Николая, попросить о чем-то и получить подарок можно в популярных локациях.

  • В Виннице Усадьба Подольского волшебника будет работать в Подольском зоопарке с 19 декабря до 19 января.

Праздник приближается. Где в Украине работают резиденции Святого Николая и Деда Мороза: самые интересные локацииФото: Домик в Виннице (facebook.com/zoopark.vn)

Время работы: 9:00-17:00, входной билет – 10-70 гривен.

  • На Хмельнитчине Резиденция Святого Николая будет работать на Русских воротах в Каменце-Подольском с 10 декабря по 20 января.

Время работы: 11:00-22:00, вход бесплатный.

  • Также - в замке Острожских в Староконстантинове с 19 декабря до 5 января. Кроме Святого Николая гостей будет встречать кот Маркиз. Планируются квесты, экскурсии и сладкие подарки.

Время работы: 10:00-20:00.

  • На Черкасщине новогодняя резиденция Святого Николая открылась в заповеднике "Старая Умань", которая будет работать с 10 декабря до 10 января.

Время работы: 11:00-18:30, входные билеты – 70-150 грн.

  • На Житомирщине к святому надо отправляться в культурно-художественный центр "Полесская хата" в селе Городское.
  • На Ровенщине резиденция Святого Николая обустроена в "Тоннеле любви" в Клеване. Дом будет работать с 5 декабря до 15 января (часть этого времени – с англоязычным Санта-Клаусом).

Время работы: 10:00-18:00, стоимость – 350-390 грн.

  • На Донетчине домик будет обустроен на Театральной площади Мариуполя с 19 по 31 декабря. Николая можно будет увидеть за работой через окно избушки, а письма оставить в ящике. Рядом будет работать ярмарка и каток.

Время работы: 14:00-20:00.

  • На Запорожье новогодний городок на Хортице будет работать с 17 декабря до 16 января. Детям устроят праздничный кинозал под открытым небом и дискотеки.

Время работы: 12:00-18:00.

Праздник приближается. Где в Украине работают резиденции Святого Николая и Деда Мороза: самые интересные локацииФото: Святой Николай в Ужгородском музее (facebook.com/uzhskansen)

  • На Тернопольщине резиденция Святого Николая в Збаражском замке - с 15 по 19 декабря.

Время работы: 10:00-16:00, Стоимость – 90 грн.

  • Также "Зимний городок-2022" в Тернополе с резиденцией Чудотворца будет работать с 10 декабря до 23 января.
  • На Харьковщине Резиденция Деда Мороза в фэнтези-парке будет работать с 25 декабря до 7 января. Посетить персонажа позволят только при наличии сертификата вакцинации или ПЦР-теста.
  • В Чернигове детей в возрасте 6-12 лет порадует Резиденция Дедушки (улица Полуботка, 11) с конкурсами и подарками, которая будет работать с 18 по 30 декабря.

Время работы: по договоренности, стоимость – 180 гривен.

Напомним, ранее были названы 20 городов Европы для новогодних гуляний этой зимой.

Также сообщалось, чем будет удивлять туристов Житомирщина зимой.

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