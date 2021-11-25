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Пикник на горе и сани с лошадьми: в Ворохте придумали увлекательные маршруты к вершинам заснеженных гор

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Четверг 25 ноября 2021 14:00
Пикник на горе и сани с лошадьми: в Ворохте придумали увлекательные маршруты к вершинам заснеженных гор Фото: Отдых в Ворохте (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристов впервые будут водить горными тропами зимой

Зимний отдых в Карпатах ежегодно выбирают немало украинцев. С целью привлечь больше туристов в популярных локациях активно развивают туристические маршруты – от познавательных до развлекательный.

Увидеть настоящую зимнюю красоту гор и подняться к вершинам и на полонины предложат отдыхающим в Ворохте в Ивано-Франковской области. Два пешеходных маршрута на гору Магура и на горную Борсучина – в этом году впервые станут доступны и в зимний сезон, рассказал агентству "Укринформ" депутат Ворохтянского поселкового совета, автор туров Олег Молдавчук.

Раньше зимой в такие походы решались ходить отдельные смельчаки. В этом году однодневные походы будут организованы для групп несколько раз в неделю. Кроме красоты природы и горного воздуха, туристы получат дополнительные развлечения – пикник и катание на санях, запряженными лошадьми.

Чем интересны новые маршруты в Ворохте и сколько будет стоить такой отдых - в материале РБК-Украина.

Виды на горные хребты и развлечения для детей

Зимние походы далеко в горы обычно выбирают подготовленные туристы и спортсмены. Впрочем, насладиться зимними пейзажами заснеженных горных хребтов теперь можно будет туристам и без особой подготовки всех возрастных категорий.

Пикник на горе и сани с лошадьми: в Ворохте придумали увлекательные маршруты к вершинам заснеженных горФото: Полонина Бурсучина зимой (facebook.com/Alexander Kalinin)

Маршруты, которые предложат туристам в Ворохте в этом зимнем сезоне:

  1. Поход на гору Магура. Продолжительность - около 5 часов. За это время группа преодолеет 7 километров.

"Будем делать его с пикником на горе. Ведь с вершины Магуры открывается вид на Черногорский хребет, Говерлу, Петрос", - рассказал Олег Молдавчук.

  1. Поход на полонину Борсучина с продолжением на хребет Кукул (высота - 1540 м). Протяженность - 14 км в обе стороны. На полонине планируют устроить обед и катание на санях с лошадьми.

"Эти маршруты зимой еще не работали. Их преодолевали лишь одинокие смельчаки. У нас будет график, который будет предусматривать дважды или трижды в неделю такие восхождения для группы туристов, а это 5-6 гостей", – отметил он.

Для того, чтобы отправиться в один из таких походов, будет достаточно лыжного костюма и водонепроницаемой обуви. В группы будут брать туристов от 7 лет, других возрастных ограничений не будет.

Сколько будет стоить поход и отдых в Ворохте

Описанные походы в горы будут стоить от 600 до 1100 гривен с одного. В эту стоимость уже включены угощения и развлечения.

В этом году жилье в Ворохте стоит от 300-350 гривен в частных отелях и усадьбах. Многие владельцы мини-отелей не поднимали цены в этом году из-за увеличения конкуренции на курорте.

Пикник на горе и сани с лошадьми: в Ворохте придумали увлекательные маршруты к вершинам заснеженных горФото: В Ворохте есть несколько сотен усадеб и гостиниц (facebook.com/Vorokhta.Tatariv.Tourinfo)

Всего в Ворохте работают около 300 объектов размещения для туристов. В этом сезоне откроются еще 10 новых усадеб.

Отмечается, что отдыхающие смогут ездить кататься на лыжах в соседний курорт Буковель – ведь до первого подъемника всего 20 км. Добраться туда можно автобусом, который ездит дважды в день, или на собственном авто.

Чем интересен курорт Ворохта зимой

В Ворохтянской общине разработали свой туристический бренд со слоганом "Вскочим к Ворохте" и указателем в форме лыж и гуцульских символов.

Ворохта — поселок городского типа, в состав общины входит также село Татаров. От станции Татаров до курорта Буковель - 15 километров. В этом зимнем сезоне через станцию будут курсировать 7 дополнительных поездов из разных регионов Украины.

Ворохта находится на высоте 850 метров над уровнем моря в окружении гор и лесов, на берегу реки Прут. Известные достопримечательности локации - мосты-виадуки, которым более 100 лет. Один из них – среди самых длинных в Европе-более 100 метров. Есть вблизи Ворохты и мини-виадук - недействующий узколинейный "Каретный мост".

Туристов привлекают и современные фото-локации – качели с видом на Ворохту, подвесной мостик через реку Прут.

Пикник на горе и сани с лошадьми: в Ворохте придумали увлекательные маршруты к вершинам заснеженных горФото: катание на лыжах в Ворохте (booking.com)

Горнолыжный курорт Ворохта используется как центр по подготовке украинских спортсменов по прыжкам с трамплина, биатлону, лыжным гонкам. Трамплин в Ворохте построили еще во времена Польши. Сейчас это самый большой трамплин в Украине – 90 м. Зимой для туристов работают несколько подъемников - кресельный и бугельные.

Маршрут на Говерлу начинается от спортивно-туристской базы "Заросляк", которая находится недалеко от Ворохты в горах.

Для походов туристам предлагают маршрут до горы Магура высотой 1362 метра в массиве Сколевские Бескиды. Пололина Борсучина находится на высоте 1200 м над уровнем моря. Считается, что так ее назвали благодаря виду места сверху – якобы очертания территории напоминают барсука.

Напомним, мы писали про знаковые локации Карпат, к которым стоит запланировать поездку зимой.

Также мы рассказывали, что главные курорты Карпат станут доступнее туристам из трех стран.

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