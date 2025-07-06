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Испортите ноги и отдых: никогда не надевайте эту обувь в летнюю поездку

Воскресенье 06 июля 2025 10:33
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Испортите ноги и отдых: никогда не надевайте эту обувь в летнюю поездку Какая самая удобная обувь для летнего туризма (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Лето - лучшее время для путешествий и новых впечатлений, но выбор обуви может серьезно повлиять на качество вашей поездки. Неправильно подобранная обувь может вызвать дискомфорт, боль в ногах и даже травмы.

РБК-Украина объясняет, какие модели обуви лучше не брать с собой летом на отдых.

Кожаные туфли

Классические кожаные туфли выглядят стильно, но летом они быстро становятся причиной перегрева ног и потоотделения. Они не пропускают воздух, что создает идеальные условия для натирания и мозолей.

Такой тип обуви не подходит для долгих прогулок и туристических маршрутов. Выбирайте вместо них легкие кроссовки из дышащих материалов или спортивные сандалии.

Высокие каблуки

Высокие шпильки - это худший вариант для активных летних путешествий. Они не обеспечивают должной поддержки стопы и способствуют быстрой усталости ног.

Риск травм при ходьбе по неровной поверхности значительно возрастает. Лучше выбирайте удобные сандалии на низком ходу или стильные балетки с мягкой подошвой.

Тяжелые кроссовки без вентиляции

Тяжелые кроссовки, которые не "дышат", летом перегревают ноги и вызывают дискомфорт даже во время коротких прогулок. Они быстро утомляют и не дают стопе отдохнуть.

Такая обувь не подходит для длительных туристических маршрутов. Вместо этого берите легкие кроссовки с сетчатыми вставками для вентиляции.

Испортите ноги и отдых: никогда не надевайте эту обувь в летнюю поездкуСамая удобная обувь для летнего отдыха - легкие кроссовки (фото: Freepik)

Балетки с тонкой подошвой

Балетки часто выглядят комфортными, но тонкая подошва плохо амортизирует удары во время ходьбы. Они не обеспечивают достаточной поддержки и быстро изнашиваются на длительных маршрутах.

Часто балетки натирают пятки и пальцы ног. Лучшая альтернатива - сандалии или кроссовки с удобной подошвой.

Сандалии с жесткой подошвой

Сандалии с твердой подошвой создают нагрузку на ноги и не амортизируют удары во время ходьбы по неровной поверхности. Из-за этого может появиться боль в ступнях и спине.

Они не подходят для длительных походов или экскурсий. Стоит выбирать модели с мягкой и гибкой подошвой для максимального комфорта.

Шлепанцы или пластиковые тапочки

Пластиковые шлепанцы часто не фиксируют ногу и вызывают натирание, особенно при длительной ходьбе. Они не защищают от повреждений и неудобны на неровных поверхностях.

Такая обувь подходит только для пляжа, но не для городских или туристических прогулок. Вместо них выбирайте удобные сандалии с ремешками или кроссовки.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты HuffPost и Lifehacker.

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