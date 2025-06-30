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Устали от воздушных тревог? Вот самые безопасные города Украины, куда поехать отдохнуть

Понедельник 30 июня 2025 10:39
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Устали от воздушных тревог? Вот самые безопасные города Украины, куда поехать отдохнуть Какие места в Украине сегодня самые безопасные для туризма (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Планирование отдыха в условиях полномасштабной войны - вызов для каждого украинца. Но несмотря на сложную ситуацию, остаются регионы, которые почти не подверглись обстрелам и где жизнь продолжается в относительно спокойном режиме.

РБК-Украина собрало самые безопасные города для путешествий в Украине в 2025 году.

Закарпатье: спокойствие, природа и новые туристические возможности

Закарпатская область сегодня считается одним из самых безопасных регионов Украины. Здесь почти не слышно воздушных тревог, нет комендантского часа, а областной центр Ужгород с начала полномасштабного вторжения ни разу не подвергался ударам.

Этот регион имеет уникальное расположение - рядом со странами НАТО и ЕС, что уменьшает вероятность атак. Также здесь отсутствуют крупные стратегические объекты, которые могли бы стать целями для врага.

Закарпатье не только безопасно, но и привлекательно для туристов: горы, термальные источники, уникальная кухня и виноделие создают идеальные условия для отдыха. Развитая транспортная сеть позволяет легко добраться из одного города в другой.

А благодаря природному парку "Синевир" и замкам региона, путешествие может стать незабываемым приключением.

Путешествия с детьми

Для семей с детьми Закарпатье - это настоящая находка. Чистый воздух, тихая обстановка и большое количество эколокаций позволяют не только отдохнуть, но и оздоровиться.

Особенно популярны города - Мукачево, Берегово, Хуст, Свалява и Межигорье, где есть все необходимое для безопасного досуга. Здесь можно не просто гулять, а посетить фермы с оленями, мини-зоопарки или отдохнуть в термальных бассейнах.

Инфраструктура прекрасно подходит для семейных путешествий: удобный общественный транспорт, отели разного класса, кофейни, экскурсии.

Кроме того, туристические операторы предлагают интересные форматы туров - гастрономические маршруты, велопрогулки, поездки к водопадам и СПА. А тем, кто впервые едет в регион, стоит начать с экскурсии по замкам Закарпатья - это сочетание истории, красоты и впечатлений.

Устали от воздушных тревог? Вот самые безопасные города Украины, куда поехать отдохнутьСегодня Закарпатская область - самое безопасное место Украины (фото: Википедия)

Какие еще регионы считаются относительно безопасными

Кроме Закарпатья, стоит обратить внимание на западные и центральные области Украины. Львовщина, Ивано-Франковщина, Черновицкая область - регионы с развитой культурной и туристической инфраструктурой, где наблюдается минимальное количество тревог.

В центре страны безопасно путешествовать в Винницкую, Хмельницкую, Житомирскую, Черкасскую и Полтавскую области. Киев также постепенно восстанавливается, хотя в приграничных районах Киевщины следует быть внимательными.

Не стоит ехать в приграничные районы Сумской, Черниговской и Николаевской областей, а также на восток и юг страны, где продолжаются боевые действия.

При планировании маршрута рекомендуется следить за официальными сообщениями и избегать регионов с высокой угрозой. Туристические путешествия остаются возможными - главное, выбирать проверенные и безопасные направления.

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При написании материала использованы источники: материалы сайтов Visit Ukraine и Trip Advisor.

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