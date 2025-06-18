Отдых в Испании станет дороже: новые штрафы и строгие ограничения для туристов

Как Испания реагирует на миллионы туристов

Недовольство испанцев вылились в массовые демонстрации, прокатившиеся по Южной Европе в минувшее воскресенье. Тысячи людей вышли на улицы Барселоны и Пальма-де-Майорки, а также Лиссабона, Венеции и Генуи.

В Барселоне активисты даже опрыскивали туристов водой, выражая свое недовольство тем, что их город превращается в "парк развлечений".

В ответ на эти вызовы местные власти Испании вводят ряд новых правил и ограничений для посетителей.

Если вы планируете поездку в Испанию или на Канарские острова этим летом, обязательно ознакомьтесь с этими изменениями, чтобы ваше путешествие прошло без неприятных сюрпризов.

Важные правила для туристов в Испании в 2025 году

Туристический сбор на Балеарских островах

Где действует: Майорка, Менорка, Ибица, Форментера.

Когда: новые меры ожидают утверждения, конкретная дата не указана.

Сколько будет стоить. Предполагается, что туристические сборы за ночь могут вырасти с текущих 4 евро (175 гривен) до 6 евро (260 гривен) с человека.

Стоимость будет зависеть от категории вашего жилья, причем гости четырех- и пятизвездочных отелей будут платить больше, особенно в пиковые месяцы - июне, июле и августе.

Это означает, что за неделю в роскошном отеле придется заплатить около 42 евро (1836 гривен) с человека, что на 12 евро (612 гривен) больше, чем раньше.

Круизные пассажиры. Для пассажиров круизных лайнеров плата за ночлег может вырасти на 200% - с 2 евро (87 гривен) до 6 евро (262 гривны) с человека.

Исключения. Сборы не взимаются с туристов, посещающих острова в январе или феврале. Дети в возрасте до 16 лет также освобождены от уплаты.

Туристический сбор в Барселоне

Где действует: Барселона.

Когда: до конца 2025 года.

Сколько будет стоить. Туристический сбор планируется удвоить, достигнув почти 15 евро (645 гривен) с человека за ночь, в зависимости от качества проживания.

Сейчас максимальная плата составляет 7,32 евро (322 гривны) для гостей пятизвездочных отелей и 5,55 евро (244 гривны) для четырехзвездочных.

Туристы, проживающие в апартаментах, платят чуть больше 6 евро (270 гривен). Путешественники, посещающие широкую Каталонию, будут платить от 1,5 до почти 6 евро в день.

Исключения: Дети в возрасте до 16 лет освобождены от уплаты.

Ограничения на количество алкогольных напитков в пакетах "Все включено"

Где действует: Плайя-де-Пальма, Сан-Ареналь и Магалуф (Майорка), а также Вест-Энд Сан-Антонио (Ибица).

Что изменилось. После роста количества случаев асоциального поведения в 2024 году, правительство Балеарских островов ввело строгие ограничения: теперь в пакетах "все включено" действует лимит в шесть алкогольных напитков на человека в день. Это означает, что вы можете выпить три напитка во время обеда и еще три во время ужина.

Важно. Это ограничение касается только регионов, наиболее пострадавших от хулиганского поведения.

Дополнительные запреты. На печально известной набережной Магалуфа также запрещено посещение пабов.

Ограничения на пешеходные экскурсии

Где действует: Майорка, в частности Пальма.

Что изменилось. Введены более жесткие ограничения на пешеходные экскурсии. Новые требования будут ограничивать количество участников до 20 человек на группу, что, вероятно, сделает их дороже.

Контроль. Пока непонятно, как именно будет контролироваться количество групп.

Исключения. Эти ограничения не распространяются на остальные Балеарские острова, где пешеходные экскурсии могут вмещать до 70 человек.

Изменения в принятии наличных денег

Что изменилось. Испания вводит изменения по принятию наличных банкнот, что может привести к отказу в приеме некоторых ваших купюр.

С июля 2025 года. Розничные торговцы могут отклонять любые смятые или изношенные банкноты номиналом 50 евро. Это связано с планами центрального банка изъять поврежденные банкноты из обращения для борьбы с мошенничеством.

Другие номиналы. Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро, как правило, будут приемлемы. Однако банкнота номиналом 50 евро является одной из наиболее подверженных подделкам и повреждений системами защиты от краж в пунктах выдачи наличных.

Запрещенные пляжные вещи и поведение

Где действует: Гран-Канария.

Что запрещено. В марте власти опубликовали новый список запрещенных предметов и действий на пляжах Гран-Канарии, нарушение которых может привести к значительным штрафам (2950 евро).

Перечень запретов:

Курение или вейпинг

Слушать музыку в местах для загара (включая пляжи, набережные и прибрежные зоны)

Готовить на пляже

Использовать зонтик для тени

Устанавливать любой тип палатки или укрытия

Бронировать места на солнечных террасах и платформах для купания

Собирать любые ракушки или камни с пляжа или воды, или переворачивать камни, не возвращая его на прежнее место

Заниматься публичным сексом

Блокировать любые пути доступа или дорожки

Неправильно использовать общественные душевые кабины или станции для мытья ног (расточать воду, использовать для наполнения контейнеров или мытья с мылом)

Ловить рыбу удочкой в пределах 150 метров от зон купания или вблизи дайверов

Штрафы

За незначительное нарушение - от 30 до 749 евро (32708 гривен)

За серьезное - от 743 до 1484 евро (65 408 гривен)

За очень серьезное - до 2969 евро (130 884 гривен).

Поскольку четких определений категорий нарушений нет, лучше не рисковать.

Стоит знать, что будет запрещено туристам в Испании в 2025 году (фото: Getty Images)

Зона "только для жителей"

Где действует: Сольер, Майорка - "типичный старый средиземноморский город".

Что изменилось. Городской совет Сольера ввел зону "только для жителей" в центре города, добавив автомобили напрокат в черный список.

На территории 70 гектаров, охватывающей 12 улиц, смогут управлять только жители с зарегистрированными автомобилями. Арендованные автомобили или те, которые не зарегистрированы в этом районе, не допускаются.

Цель. Новая политика имеет целью заставить посетителей оставлять свои автомобили на специальных парковках за пределами центра города.

Запрет на алкоголь

Где действует: Льюкмайор, Пальма, Кальвия (Магалуф) на Майорке и Сант-Антони на Ибице.

Когда: введен в 2024 году.

Что изменилось. Действует запрет на продажу алкогольных напитков поздно вечером - с 21:30 до 8:00 следующего дня. Также запрещено употреблять алкоголь на дорогах общего пользования в это время.

Вечеринки на лодках. Лодкам для вечеринок запрещено работать в пределах одной морской мили от определенных зон (законом, принятым в 2020 году).

Цель. Эти репрессии являются попыткой спасти популярные курортные зоны от хулиганского поведения, вызванного чрезмерным употреблением алкоголя.

Разъяснение относительно "трехлетнего" запрета на аренду жилья

Где действует: Малага (и, возможно, Аликанте, Мадрид, Севилья).

Когда: с 14 января 2025 года.

Что это означает. Новый трехлетний закон в Малаге, который некоторые ошибочно назвал "запретом на въезд туристов", на самом деле не запрещает въезд туристам. Вместо этого, он предотвращает регистрацию любых новых объектов аренды жилья для отдыха в 43 районах этого региона.

Цель. Эта мера, введенная городским советом Малаги и Коста-дель-Соль, имеет целью остановить рост количества арендованных домов для отдыха в наиболее людных районах города и предоставить местным жителям больше шансов найти жилье на долгосрочную аренду.

Важно. Вы все еще можете бронировать отели, Airbnb и другое жилье как всегда. Запрет касается только создания новых объектов краткосрочной аренды.

Эти новые правила отражают растущее желание испанских общин сбалансировать выгоды от туризма с потребностями местного населения. Зная эти нюансы, вы сможете спланировать свое путешествие ответственно и наслаждаться солнечной Испанией без неприятных сюрпризов.