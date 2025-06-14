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15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Суббота 14 июня 2025 10:58
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15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности Лучшие города в Украине для жизни (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

После 35 лет в приоритет выходят не драйв и ночная жизнь, а стабильность, безопасность, качественный сервис, близость к медицине и развитие инфраструктуры. А еще - хорошие школы, парки и возможность жить насыщенной жизнью. Где можно найти это все в Украине?

В каких украинских городах самая комфортная жизнь для людей от 35 лет и старше, рассказывает РБК-Украина.

После 35 лет большинство украинцев ищут стабильности, предсказуемости, хороших сервисов и приятной городской среды.

В приоритет выходит не динамика мегаполисов, а качество жизни - доступ к медицине, спокойный ритм, экология, наличие инфраструктуры и возможность работать или развиваться в удобном формате. В Украине есть немало городов, которые соответствуют этим критериям.

Львов

Первым в рейтинге оказывается Львов - город, который сочетает европейскую атмосферу с украинской самобытностью. Здесь развиты медицинские и образовательные услуги, много зеленых зон и пешеходных кварталов, действенная муниципальная власть и высокое качество общественного транспорта.

Кроме того, Львов остается центром креативных профессий и комфортным для фрилансеров или предпринимателей.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Латинский кафедральный собор (фото: Википедия)

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности
Львов, Украина (фото: Википедия)

Ивано-Франковск

Ивано-Франковск занимает второе место - это компактный город, который уверенно удерживает лидерство в национальных рейтингах по качеству жизни.

Местные жители отмечают его уют, чистоту, активную городскую общину и стабильность. В Ивано-Франковске много молодых семей, а также специалистов, которые работают дистанционно.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Ратуша в Ивано-Франковске (фото: Википедия)

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Типичная архитектура домов "старого Станиславова" (фото неподалеку "стометровки") (фото: Википедия).

Винница

Винница - на третьем месте. Ее неоднократно признавали образцом городского управления. Здесь обновленный транспорт, функциональные ЦНАПы, много отремонтированных больниц и школ. Город системно подходит к развитию, сохраняя доступные цены на жилье и услуги.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Доминиканский монастырь (фото: Википедия)

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Ботанический сад "Подолье" (фото: Википедия)

Тернополь

Тернополь - комфортный и безопасный город, где царит спокойный ритм и высокий уровень доверия между жителями. Здесь хорошо развита социальная инфраструктура, много зеленых зон, а экология одна из лучших в Украине.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Тернополь. Теплоход и замок (фото: Википедия).

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Улица Гетмана Сагайдачного (фото: Википедия)

Хмельницкий

Хмельницкий - пятый в списке. Город привлекает предпринимателей и специалистов малого бизнеса. Инфраструктура здесь активно модернизируется, есть мощный местный рынок, развиты логистика и торговля. При этом город остается доступным по стоимости жизни.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Дом ХОХМ (фото: Википедия)

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

улица Панаса Мирного (Озерная) (фото: Википедия)

Житомир

Житомир набирает популярность благодаря обновленному центру города, развитию медицинских услуг и хорошему расположению между Киевом и другими регионами. Здесь активно растет креативный сектор, а цены - стабильные.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Дом взаимного кредита (городской совет) (фото: Википедия)

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Вид на парк Гагарина с высоты вантового моста (фото: Википедия)

Черновцы

Черновцы - город с неповторимой архитектурой, европейским видом и высоким образовательным потенциалом. Здесь действует университет с многолетней историей, город имеет умеренный трафик и приятную среду для жизни и самореализации.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Отель "Пансион сити" на улице Университетская (фото: Википедия)

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Черновицкая ратуша (фото: Википедия)

Ужгород

Ужгород предлагает теплый климат, мультикультурную атмосферу и размеренную жизнь на западной границе. Это город для тех, кто ищет спокойствие, уют и одновременно возможность путешествовать за границу.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Ужгородский кафедральный собор, аэрофото (фото: Википедия)

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Ужгород (фото: Википедия)

Ровно

Ровно - стабильный город с развитой медициной, активным деловым сообществом и удобной логистикой. Он привлекает тех, кто хочет поселиться в безопасном городе среднего размера без лишней суеты.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Басов Кут (фото: Википедия)

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Покровский собор (фото: Википедия)

Черкассы

Черкассы - зеленая столица на Днепре. Здесь много природных зон, удобный транспорт и доступ к рынку труда в аграрной, туристической и образовательной сферах. Город активно развивается и становится все более комфортным для жизни семей с детьми.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

В Парке Победы (фото: Википедия)

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Тыльная сторона здания облгосадминистрации (фото: Википедия)

Кропивницкий

Кропивницкий - компактный, спокойный и одновременно прогрессивный центр Центральной Украины. Здесь невысокие цены, стабильная экология и поддержка малого бизнеса. Для многих это удачный вариант для переезда из мегаполиса.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Река Ингул в Кропивницком (фото: Википедия)

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Кафедральный собор Рождества Богородицы (Греческая церковь), УПЦ МП (фото: Википедия)

Луцк

Луцк поражает своей чистотой, компактностью и хорошей инфраструктурой. Город безопасен, имеет удобную транспортную систему и активно развивает общественное пространство. Это отличный вариант для семей или тех, кто хочет жить медленнее, но с комфортом.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Панорама Старого города с левого берега реки Стырь (фото: Википедия)

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Замок Любарта (Въездная башня) (фото: Википедия)

Одесса

Одесса - яркий приморский город, который, несмотря на вызовы, сохраняет высокий уровень сервиса, развитую медицинскую сферу и качественную недвижимость. Для многих она привлекательна атмосферой и менталитетом.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Аркадия (фото: Википедия)

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Одесский национальный академический театр оперы и балета (фото: Википедия)

Харьков

Харьков - несмотря на ситуацию с безопасностью, этот город имеет разветвленную инфраструктуру, сильные университеты и специалистов. Там, где ситуация позволяет, Харьков остается мощным центром жизни и развития.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Успенский собор зимой, аэрофото (фото: Википедия)

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Дом госпромышленности, Харьков (фото: Википедия)

Киев

Замыкает список Киев - столица, которая дает безграничные возможности, но и требует готовности к быстрому темпу. Для многих комфорт здесь обеспечивается в отдельных районах - Соломенском, Голосеевском, Печерском - где есть доступ к качественной медицине, сервисам и относительному спокойствию.

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Софийский собор (фото: Википедия)

15 лучших городов Украины для комфортной жизни после 35 лет: где спокойствие, сервис и возможности

Здание Верховной Рады (фото: Википедия)

В общем, каждый из этих городов по-своему особенный, но всех их объединяет главное - они предоставляют взрослым украинцам возможность жить осознанно, стабильно и с перспективой.

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, Numbeo, Retro, NewVoice, Фокус.

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