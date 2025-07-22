Украинцам станет доступнее Европа и море: Wizz Air откроет 11 новых маршрутов из Польши
Украинцы смогут выбирать из Польши еще больше маршрутов благодаря расширению направлений в 2015 году. В аэропорт Варшава-Модлин возвращается после 13-летнего перерыва популярная лоукост-компания Wizz Air, которая откроет 11 новых маршрутов.
Что известно о запуске новых маршрутов из Польши и куда смогут летать украинцы, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании Wizz Air на странице в Instagram.
Когда начнут действовать новые маршруты
Популярный венгерский лоукостер возвращается в польский аэропорт "Варшава-Модлин" и запустит сразу 11 новых маршрутов. Стоит добавить, что это произойдет после 13-летнего перерыва.
Билетов в продаже еще нет, поскольку новые маршруты начнут курсировать только с декабря 2025 года. Но ажиотаж среди путешественников уже начался.
Куда можно будет улететь из Варшавы
По сообщению авиакомпании, с декабря 2025 года пассажиры смогут летать в Италию, Грецию, Испанию, Норвегию, Болгарию, Кипр, Молдову и на Кипр и Мальту.
Новые направления:
- Милан-Бергамо (Италия)
- Альгеро (Италия)
- Бриндизи (Италия)
- Палермо (Италия)
- Афины (Греция)
- Барселона (Испания)
- Берген (Норвегия)
- Валлета (Мальта)
- София (Болгария)
- Пафос (Кипр)
- Кишинев (Молдова)
Рейсы из Варшавы-Модлин (скриншот)
Будут ли рейсы регулярными?
Представитель авиакомпании Роланд Тишнер отметил, что Wizz Air планирует расширить парк благодаря двум новым самолетам Airbus Neo и это позволит лоукостеру ввести новые рейсы на постоянной основе.
"После успешных переговоров, обсуждений и достижения согласия с руководством аэропорта Модлин, мы собираемся развернуть два новых самолета Airbus Neo в аэропорту Модлин, начиная с декабря", - отметил он.