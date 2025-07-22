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Украинцам станет доступнее Европа и море: Wizz Air откроет 11 новых маршрутов из Польши

Вторник 22 июля 2025 19:00
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Украинцам станет доступнее Европа и море: Wizz Air откроет 11 новых маршрутов из Польши Украинцы смогут из Варшавы летать лоукостом в 11 новых направлениях (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы смогут выбирать из Польши еще больше маршрутов благодаря расширению направлений в 2015 году. В аэропорт Варшава-Модлин возвращается после 13-летнего перерыва популярная лоукост-компания Wizz Air, которая откроет 11 новых маршрутов.

Что известно о запуске новых маршрутов из Польши и куда смогут летать украинцы, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании Wizz Air на странице в Instagram.

Когда начнут действовать новые маршруты

Популярный венгерский лоукостер возвращается в польский аэропорт "Варшава-Модлин" и запустит сразу 11 новых маршрутов. Стоит добавить, что это произойдет после 13-летнего перерыва.

Билетов в продаже еще нет, поскольку новые маршруты начнут курсировать только с декабря 2025 года. Но ажиотаж среди путешественников уже начался.

Куда можно будет улететь из Варшавы

По сообщению авиакомпании, с декабря 2025 года пассажиры смогут летать в Италию, Грецию, Испанию, Норвегию, Болгарию, Кипр, Молдову и на Кипр и Мальту.

Новые направления:

  • Милан-Бергамо (Италия)
  • Альгеро (Италия)
  • Бриндизи (Италия)
  • Палермо (Италия)
  • Афины (Греция)
  • Барселона (Испания)
  • Берген (Норвегия)
  • Валлета (Мальта)
  • София (Болгария)
  • Пафос (Кипр)
  • Кишинев (Молдова)

Украинцам станет доступнее Европа и море: Wizz Air откроет 11 новых маршрутов из Польши

Рейсы из Варшавы-Модлин (скриншот)

Будут ли рейсы регулярными?

Представитель авиакомпании Роланд Тишнер отметил, что Wizz Air планирует расширить парк благодаря двум новым самолетам Airbus Neo и это позволит лоукостеру ввести новые рейсы на постоянной основе.

"После успешных переговоров, обсуждений и достижения согласия с руководством аэропорта Модлин, мы собираемся развернуть два новых самолета Airbus Neo в аэропорту Модлин, начиная с декабря", - отметил он.

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