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Українцям стане доступніше Європа та море: Wizz Air відкриє 11 нових маршрутів з Польщі

Вівторок 22 липня 2025 19:00
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Українцям стане доступніше Європа та море: Wizz Air відкриє 11 нових маршрутів з Польщі Українці зможуть з Варшави літати лоукостом у 11 нових напрямках (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Українці зможуть обирати з Польщі ще більше маршрутів завдяки розширенню напрямків у 2015 році. У аеропорт Варшава-Модлін повертається після 13-річної перерви популярна лоукост-компанія Wizz Air, яка відкриє 11 нових маршрутів.

Що відомо про запуск нових маршрутів з Польщі та куди зможуть літати українці, розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення авіакомпанії Wizz Air на сторінці в Instagram.

Коли почнуть діяти нові маршрути

Популярний угорський лоукостер повертається в польський аеропорт "Варшава-Модлін" і запустить одразу 11 нових маршрутів. Варто додати, що це станеться після 13-річної перерви.

Квитків у продажу ще немає, оскільки нові маршрути почнуть курсувати тільки з грудня 2025 року. Але ажіотаж серед мандрівників вже почався.

Куди можна буде полетіти з Варшави

За повідомленням авіакомпанії, з грудня 2025 року пасажири зможуть літати до Італії, Греції, Іспанії, Норвегії, Болгарії, Кіпру, Молдови та на Кіпр і Мальту.

Нові напрямки:

  • Мілан-Бергамо (Італія)
  • Альгеро (Італія)
  • Бріндізі (Італія)
  • Палермо (Італія)
  • Афіни (Греція)
  • Барселона (Іспанія)
  • Берген (Норвегія)
  • Валлета (Мальта)
  • Софія (Болгарія)
  • Пафос (Кіпр)
  • Кишинів (Молдова)

Українцям стане доступніше Європа та море: Wizz Air відкриє 11 нових маршрутів з Польщі

Рейси з Варшави-Модлін (скриншот)

Чи будуть рейси регулярними?

Представник авіакомпанії Роланд Тішнер зазначив, що Wizz Air планує розширити парк завдяки двом новим літакам Airbus Neo і це дозволить лоукостеру запровадити нові рейси на постійній основі.

"Після успішних переговорів, обговорень та досягнення згоди з керівництвом аеропорту Модлін, ми збираємося розгорнути два нові літаки Airbus Neo в аеропорту Модлін, починаючи з грудня", - зазначив він.

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