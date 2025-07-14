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Придется покупать новые чемоданы? Авиакомпании изменят правила ручной клади

Понедельник 14 июля 2025 19:31
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Придется покупать новые чемоданы? Авиакомпании изменят правила ручной клади Авиакомпании введут новые правила ручной клади в самолетах (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Уже осенью в правилах перевозки ручной клади в самолетах ожидаются кардинальные изменения. Европейская комиссия решила убедить все авиакомпании Европы разработать единые стандарты для багажа - от ручной клади до крупногабаритных чемоданов. В ответ на это авиакомпания Ryanair сначала решила уменьшить размеры чемоданов, а затем увеличить.

Что ждет всех путешественников с осени и какие размеры бесплатной ручной клади будут действовать, рассказывает РБК-Украина.

Ryanair увеличит или уменьшит?

В начале июля появилась информация, что крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы планирует в ответ на стандартизацию размеров багажа изменить размеры бесплатной ручной клади.

Сейчас пассажиры могут бесплатно брать с собой на борт самолета сумку или чемодан размером 40x25x20 см и весом 7 кг (20 литров).

Но с нового сезона в компании решили ввести новые нормы 40x30x15 см, что дает 18 литров.

Конечно, такое решение компании встретили с критикой. Такие нововведения требуют замены или перекалибровки специального оборудования в аэропортах. А еще - пассажирам, которые годами покупали сумки и чемоданы необходимого размера, придется теперь снова покупать новые.

При этом другие авиакомпании о желании изменить размеры ручной клади не заявляли.

Но это не все.

В новых предложениях Европейской комиссии предложили сделать бесплатными не только сумки и чемоданы определенного размера, но и личные вещи - сумочку, рюкзак, ноутбук.

То есть, позволить пассажирам провозить на борту бесплатную одну личную сумку и небольшую ручную кладь. Размер личной сумки - 40х30х15, а ручной клади - увеличить до максимальных размеров 100 см за три измерения и весом 7 кг (50х35х15 или 50х30х20)

Через несколько дней Ryanair заявила, что введет новые нормы бесплатной клади и увеличит размеры. Новые размеры будут такими: 40х30х20 и общий объем до 24 литров. Представитель авиакомпании заверил, что изменение будет введено в течение следующих недель.

Такие размеры немного больше, чем предлагает Европарламент, но пассажирам тогда не придется покупать новые чемоданы.

А что другие авиакомпании?

Отраслевая ассоциация Airlines for Europe (A4E) также подтвердила, что ее авиакомпании-члены начали применять предложенный новый набор размеров для личных вещей.

"Все авиакомпании A4E внедрят гарантированные размеры и обеспечат их до конца летнего сезона 2025 года. Перевозчики и в дальнейшем будут позволять перевозить большие личные вещи по своему усмотрению, как это уже делает много авиакомпаний A4E сегодня", - говорится в заявлении ассоциации.

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При написании материала были использованы источники: EuroNews, Independent, Sky News, Avia News, Sky News

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