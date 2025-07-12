Туристов это крайне бесит: 7 вещей, которые неприятно удивляют в азиатских странах

Путешествуя по Азии, туристы сталкиваются с многочисленными особенностями местного быта, которые могут казаться странными или даже неприятными. Чтобы избежать разочарований, стоит быть готовым к неожиданностям и знать о них заранее.

РБК-Украина рассказывает о семи моментах, которые часто удивляют при поездках в азиатские страны.

Проблемы со стиркой

Первое, с чем сталкиваются путешественники, остающиеся в азиатских странах больше недели, - это трудности со стиркой одежды. Если во многих странах мира стиральная машина - обязательный атрибут комфортного жилья, в Таиланде и Малайзии часто приходится пользоваться услугами прачечных.

Выбор есть: более дешевые варианты, где самостоятельно закладываешь белье и порошок, или более дорогие, где все делают за вас, но качество бывает непредсказуемым. Часто вещи возвращают с пятнами, пятна могут полинять или появится плесень из-за смешивания белья с чужим.

Мусор на улицах

Во многих азиатских странах проблема с утилизацией мусора является острой. Местные жители часто выбрасывают отходы в не предназначенных для этого местах - возле природных достопримечательностей, за ограждения или прямо в океан.

На сельских дорогах нередко можно увидеть мусор рядом с пассивно лежащими животными. Такое положение вещей ухудшает качество окружающей среды и здоровье населения, и выглядит очень неприветливо для туристов.

Азиатский работник по вывозу мусора (фото: Pixabay)

Разные цены и условия в туалетах

Даже обычные туалеты в азиатских странах могут удивить путешественников. В Индонезии, например, стоимость посещения туалета зависит от вида услуги: за больший объем использования придется заплатить больше.

Во многих уборных установлены шланги для омовения, что для местных жителей является гигиенической нормой. Однако иностранцам это может казаться неудобным. Также не всегда легко найти мыло для мытья рук после пользования.

Продажа бензина в продуктовых магазинах

В Азии часто бензин продают в маленьких количествах прямо в продуктовых магазинах, что может показаться экзотическим для туристов. Такой способ объясняется широким использованием мопедов, которые не требуют большого объема топлива.

В сельских или малых городах покупают лишь 1-2 литра бензина, которые сразу заливают в бак. Качество топлива обычно соответствует нормам, и это удобно для местных водителей. Однако часто продавцы наливают бензин руками, после чего могут касаться продуктов или денег, что вызывает сомнения относительно гигиены.

Хаотичное движение на дорогах

Правила дорожного движения во многих азиатских странах очень размыты или отсутствуют. Пешеходы не имеют отдельных тротуаров, а на дороге им часто не уступают ни мотоциклы, ни автомобили, ни повозки с животными. Такое движение характерно для стран, как Малайзия и Индонезия.

Туристам нужно быть максимально внимательными и осторожными, особенно при переходе улиц. Для аренды мопеда рекомендуется иметь опыт управления двухколесным транспортом и соответствующие документы, или пройти несколько уроков у местных инструкторов.

Азиатское дорожное движение - это отдельный ужас (фото: Pixabay)

Большое количество проводов вдоль дорог

Во многих азиатских странах по улицам тянется огромное количество кабелей и проводов. Вместо того, чтобы заменить старые линии, провайдеры просто протягивают новые, что создает настоящие "паутины".

Хотя это не представляет большой угрозы безопасности, внешний вид улиц от этого портится. Местных жителей и чиновников такая ситуация мало беспокоит. Для туристов стоит быть готовыми к такому антуражу города.

Специфическая доставка еды

Доставка еды в Азии распространена, но имеет свои особенности. Стоимость доставки часто превышает цену блюда в ресторане или кафе. Местные жители часто пользуются услугой "деревенской доставки": еду заливают в пластиковые пакеты и дают покупателям в таком виде.

Едят прямо из пакета с помощью ложек, а доставляют заказ на велосипедах или мотоциклах. Туристам не рекомендуется покупать такую еду из-за сомнительной гигиены и способа приготовления.