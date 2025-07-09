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Это уже не Украина: какие правила дорожного движения в Европе путают наших водителей

Среда 09 июля 2025 10:33
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Это уже не Украина: какие правила дорожного движения в Европе путают наших водителей Чем отличаются ПДД в Европе и Украине (фото: Pexels)
Автор: Феликс Коркин

Путешествуя по Европе, водители из Украины могут столкнуться с дорожными правилами, которые существенно отличаются от привычных. Эти отличия могут стать причиной недоразумений или даже штрафов, если не обращать на них внимание.

РБК-Украина рассказывает об особенностях правил дорожного движения в разных европейских странах, с которыми стоит ознакомиться украинским водителям перед поездкой в ЕС.

Использование мобильных телефонов за рулем

В большинстве европейских стран строго запрещено пользоваться мобильным телефоном во время движения без использования громкой связи. Это правило распространяется на все виды телефонных разговоров и текстовых сообщений.

Нарушение этого правила может привести к значительным штрафам. Рекомендуется использовать Bluetooth-гарнитуру или встроенную систему автомобиля для безопасного общения во время движения.

Использование противотуманных фар в хорошую погоду

Во многих европейских странах запрещено использовать противотуманные фары в условиях хорошей видимости. Это может создавать неудобства для других водителей, поскольку яркий свет может слепить.

Нарушение этого правила может привести к штрафам. Вместо противотуманных фар рекомендуется использовать стандартные дневные ходовые огни или ближний свет.

Правило "приоритет правой руки"

В некоторых европейских странах, в частности в Бельгии, действует правило "приоритет правой руки", которое означает, что водитель с правой стороны имеет преимущество на перекрестках без знаков приоритета.

Это может быть непривычным для украинских водителей, где на перекрестках обычно действуют другие правила приоритета. Важно внимательно следить за дорожными знаками и разметкой, чтобы избежать недоразумений.

Это уже не Украина: какие правила дорожного движения в Европе путают наших водителейВ ЕС можно получить штрафы за привычные украинские действия на дороге (фото: Pexels)

Использование громкого сигнала

Во многих европейских странах использование гудка за пределами экстренных ситуаций недопустимо. Это правило направлено на уменьшение уровня шумового загрязнения и поддержку спокойной атмосферы на дорогах.

Нарушение этого правила может привести к штрафам. Рекомендуется использовать гудок только в случаях реальной опасности или для предупреждения других участников движения о потенциальной угрозе.

Ограничение скорости

Ограничения скорости в европейских странах могут отличаться от украинских стандартов. Например, в Польше максимальная скорость на автомагистралях может достигать 140 км/ч, тогда как в Украине - 130 км/ч.

Кроме того, в некоторых странах, таких как Франция и Германия, сниженные ограничения скорости могут применяться на мокрых дорогах. Важно всегда обращать внимание на местные знаки ограничения скорости и адаптировать свою скорость к дорожным условиям.

Требования к освещению

В некоторых европейских странах существуют специфические требования к использованию фар. Например, в Польше обязательно использовать ближний свет в течение всего года, независимо от погодных условий.

В Украине же это правило действует только с 1 октября по 1 мая за пределами населенных пунктов. Нарушение этих требований может привести к штрафам. Рекомендуется всегда проверять местные правила по использованию освещения перед поездкой.

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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Visit Ukraine и Deutsche Welle.

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