Как путешествовать в жару: не совершайте эти ошибки, которые приведут к тепловому удару

Жара во время отпуска может стать серьезным испытанием даже для опытного путешественника. Рекордные температуры - не только дискомфорт, но и опасность для здоровья, особенно если вы не привыкли к таким условиям.

РБК-Украина со ссылкой на издание HuffPost рассказывает о семи ошибках, которые могут испортить настроение и самочувствие.

Недостаточная гидратация

Несколько глотков воды в день - это не достаточно. Под воздействием высоких температур тело теряет воду и электролиты, поэтому нужно часто пить, даже если не испытываете жажду.

Избегайте алкоголя и кофе - они действуют как диуретики и ускоряют обезвоживание. Если занимаетесь активностями на улице, всегда имейте запас воды и точки для ее пополнения.

Игнорирование кондиционированных пространств

Жара больше всего обостряется в середине дня. Чрезмерное пребывание под солнцем без отдыха в тени или за кондиционером повышает риск теплового удара.

Лучше уделить время музеям, кафе или кинотеатрам - это не только комфорт, но и новые впечатления. Сократите уличные прогулки до утренних или вечерних часов.

Чрезмерная активность и давление к эффективности

Есть соблазн увидеть все за один день, особенно если отпуск короткий. Однако избыток физической активности в жару быстро истощает.

Будьте готовы отменить планы, если организм подает сигнал отдохнуть. Позвольте себе наслаждение без загрузки плана - так вы получите больше удовольствия.

Раннее вставание как решение

Утренние часы обычно самые легкие для прогулок в жару. Многие европейцы сокращают ночной сон, чтобы быть активными до обеда, а затем отдыхать днем.

Такой график позволяет насладиться вечерней жизнью, а организму - восстановиться посреди дня. Важно заранее узнать график жары и строить план отдыха в соответствии с ним.

Сейчас летом может быть очень сильная жара, но это не повод отказываться от отдыха (фото: Freepik)

Неправильный выбор одежды

Летний гардероб должен быть легким, дышащим и светлым. Натуральные ткани, как хлопок и лен, охлаждают лучше синтетики.

Даже в жару рекомендуется немного прикрывать тело - каждый слой защищает от прямого воздействия солнечных лучей. Легкий платок или накидка - полезный аксессуар в помещении с кондиционером.

Игнорирование сигналов тела

Обезболивание в жару - опасная стратегия: организм посылает сигналы о перегрузке, и их стоит слушать. Головокружение, слабость или головная боль - это не пустяки.

Если имеете хронические заболевания, не отказывайтесь от лекарств и поддерживайте график лечения. В жаркой стране проконсультируйтесь с врачом об особенностях приема лекарств.

Недостаточная защищенность от солнца

Даже короткое пребывание под солнцем может привести к ожогам, если не искать заранее. Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF и обновляйте его каждые два часа или после каждого купания.

При облачном небе это важно не меньше, чем в солнечный день - ультрафиолет проходит сквозь облака. В тени под зонтом или с мокрым полотенцем под головой - дополнительная безопасность против перегрева.