Анталия без стереотипов: эти неожиданные стороны известного курорта вас удивят
Анталия давно стала синонимом беззаботного пляжного отдыха, однако за ее гламурным фасадом скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Это не просто туристический центр с отелями "все включено", а настоящее культурное и природное сокровище.
РБК-Украина рассказывает, сколько уникальных открытий можно сделать в Анталии, просто выйдя за пределы отеля.
Город, основанный как "рай на Земле"
Легенда гласит, что Анталию основал царь Аттал II, которому приказал найти райское место на земле - и воины выполнили приказ. Название города "Атталия" непосредственно происходит от имени этого царя.
Основанная еще во II веке до н.э., Анталия является живым музеем под открытым небом. Ее древняя история сохранилась в улочках старого города Калеичи. Даже современные жители чтят эту легенду, считая город особенным и благословенным.
Природные чудеса, которые скрывает регион
Вокруг Анталии разбросано более 20 водопадов, каждый из которых поражает по-своему. Самый известный из них - Дюден, который с громким грохотом впадает прямо в Средиземное море.
Также поблизости находится каньон Кьопрюлю с невероятно чистой водой и древним римским мостом.
А неподалеку - гора Тахталы высотой 2365 м, куда можно подняться по канатной дороге и увидеть Анталию с высоты птичьего полета. Все это делает регион настоящей Меккой для любителей природы.
Водопад Дюден (фото: Википедия)
Калеичи - сердце древней Анталии
Калеичи - это старый город, где время будто остановилось. Узкие мощеные улочки, деревянные османские дома и остатки римских стен создают особую атмосферу. Здесь можно найти греческие, римские, византийские и османские архитектурные слои, мирно сосуществующие на одной территории.
В самом центре расположена арка Адриана - единственная римская триумфальная арка в Турции. Калеичи - идеальное место, чтобы заблудиться и найти Анталию, какой ее помнит история.
Не только пляжи, но и археология
В окрестностях города расположены руины античного города Перге, где сохранились улицы с колоннами, театры и термы. Здесь когда-то проповедовал апостол Павел, а местные сооружения поражают своей масштабностью.
Археологический музей Анталии собрал бесценные артефакты со всего региона, среди которых статуи, мозаики и древние украшения. Это один из лучших музеев в Турции, хотя туристы часто о нем не знают.
Археологический музей Анталии (фото: Википедия)
Климат и солнце круглый год
Анталия может похвастаться более 300 солнечными днями в год - это больше, чем во многих южных странах. Благодаря такому климату курорт остается привлекательным в любое время года.
Летом здесь царит жара и пляжная идиллия, а зимой - идеальное время для прогулок по историческим местам без толпы. Также именно в межсезонье можно найти более выгодные предложения на отдых. Город живет не только летом - он интересен и теплый в любое время года.
Культура, фестивали и жизнь вне курорта
Ежегодно в Анталии проходит кинофестиваль "Золотой апельсин" - старейший и самый престижный в Турции. Этот праздник киноискусства собирает звезд со всего мира и демонстрирует, что Анталия - не только о море и отелях.
В городе активно развивается уличное искусство, проходят выставки, концерты и гастрономические фестивали. Местные жители живут насыщенной культурной жизнью, открытой для туристов.
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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Rarest, Trip Advisor, информация из Википедии.