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Загадочный номер 11: почему в катастрофе "Боинга" в Индии выжил пассажир именно на этом месте?

Вторник 17 июня 2025 08:30
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Загадочный номер 11: почему в катастрофе "Боинга" в Индии выжил пассажир именно на этом месте? Действительно ли 11 место является более безопасным в самолете (фото: скриншот Youtube.com/@TODAY)
Автор: Феликс Коркин

Крушение самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии 12 июня 2025 года стало первым смертельным инцидентом с этой моделью. Однако особое внимание привлек факт, что один пассажир - с места 11A - выжил, выбравшись из салона до возгорания.

РБК-Украина со ссылкой на издание Reuters рассказывает об особенностях самолета, версии экспертов, последствиях для Boeing и феномене места 11A.

Особенности конструкции Boeing 787 Dreamliner

Модель Dreamliner считается техническим прорывом в области авиации. Более половины корпуса составляют легкие композитные материалы, что позволяет уменьшить вес и расход топлива.

Вместо турбинной системы электроснабжения использованы литий-ионные батареи, что существенно снижает выбросы CO2. С момента запуска в 2011 году самолет получил сертификацию FAA и получил положительную репутацию.

Однако в первые годы были случаи перегрева батарей, из-за чего в 2013 году флот временно отозвали. После обновлений и тестов инцидентов не фиксировали вплоть до трагедии в Индии.

Хотя Boeing 787 Dreamliner считался безопасным, у него была неоднозначная история. К перегреву батарей добавились проблемы с топливной системой, проводкой и креплениями.

В 2024 году инженер обвинил Boeing в некачественной сборке фюзеляжа - с нарушением норм и заполнением щелей. На фоне конкуренции с Airbus любая потеря доверия к Boeing может обернуться миллиардными убытками.

Катастрофа в Индии: мнение экспертов

Специалисты отмечают: авиакатастрофы редко имеют одну причину - обычно это совпадение технических и человеческих факторов. Фаза взлета считается самой опасной, потому что самолет еще близко к земле, а времени на реакцию мало.

Расследование будет базироваться на "черных ящиках", расшифровке переговоров пилотов, данных радаров и анализе обломков. Если обнаружится системная ошибка, возможно временное прекращение полетов этой модели, как было с Boeing 737 Max.

Эксперты уже призывают к повторному осмотру Dreamliner. После инцидента обсуждается необходимость дополнительных проверок даже у уже сертифицированных моделей.

Загадочный номер 11: почему в катастрофе &quot;Боинга&quot; в Индии выжил пассажир именно на этом месте?Единственный выживший пассажир называет свое спасение чудом (фото: скриншот Youtube.com/@TODAY)

Место 11A: миф и реальность

Единственный выживший в катастрофе сидел на месте 11A - возле аварийного выхода. Благодаря близости к выходу пассажир смог покинуть самолет за секунды до возгорания. В сети сразу возникла волна теорий о "магичности" этого места.

Но специалисты предупреждают: не существует универсально безопасного места - все зависит от конфигурации самолета, ситуации во время аварии и действий человека. Место 11A оказалось безопасным только на этом конкретном рейсе.

Авиаэксперты отмечают: знание расположения выходов, правильная эвакуационная поза и игнорирование багажа - вот что действительно спасает жизни.

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