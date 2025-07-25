"Тихий отпуск": что это такое и почему он становится все более популярным

Термины "тихое увольнение" и "тихая работа" уже стали привычными, но этим летом на рабочих местах появился новый тренд - "тихий отпуск". И именно такой вид отдыха все чаще используют работники крупных компаний.

Что такое "тихий отпуск", почему он стал таким популярным и какие у него есть недостатки и преимущества, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Fortune .

Что такое "тихий отпуск"

Это явление, когда сотрудники тайно уезжают в отпуск, не уведомляя об этом руководство, и при этом делают вид, что продолжают работать удаленно. Они могут отвечать на электронные письма с пляжа или заходить в корпоративный чат из другой страны, создавая иллюзию присутствия.

Точно так же они могут присутствовать на совместных совещаниях онлайн, общаться с клиентами и управлять процессами - все удаленно.

Почему "тихий отпуск" становится популярным?

Согласно исследованиям, почти 4 из 10 миллениалов прибегают к "тихому отпуску", что значительно превышает показатели других поколений. Это может показаться странным, ведь миллениалов часто критикуют за лень. Но на самом деле, как показывают опросы, это связано с другими причинами:

Страх и тревога. Главный мотив - страх выглядеть непродуктивным или ленивым. Сотрудники боятся, что, попросив выходные, они могут показаться нелояльными к компании или что это повлияет на их карьерную безопасность.

Сомнения относительно отпусков. Часть работников не верит, что им позволят взять законный отпуск, поэтому они решают просто исчезнуть, оставаясь на связи.

Отсутствие психологической безопасности. Эксперты указывают, что "тихий отпуск" является симптомом большей проблемы в корпоративной культуре. Когда в компании отсутствует доверие и психологическая безопасность, работники испытывают потребность скрывать свои действия.

Кроме того, исследование Resume Builder показало, что 43% "тихих отпускников" тайно берут до трех дней отпуска за счет компании, а четверть из них - целую рабочую неделю.

Как распознать работника в "тихом отпуске"?

Карьерный коуч Кайл Эллиотт советует обратить внимание на такие признаки:

Изменение во времени ответов. Если человек, который обычно отвечает на письма и сообщения в течение нескольких минут, вдруг начинает это делать через часы или в необычное время (например, очень рано утром или поздно вечером, что может указывать на другой часовой пояс), это может быть явным сигналом.

Внезапное изменение рабочих привычек. Сотрудник может начать использовать инструменты для имитации активности (например, шевелить мышкой, чтобы оставаться "онлайн"), но общая производительность и скорость реакции могут измениться.

Однако, Эллиотт подчеркивает, что главная задача руководителя - не разоблачить работника, а разобраться в причинах такого поведения.

Как руководителю реагировать?

Вместо того чтобы искать способы разоблачить работников, руководителям следует задуматься: почему они вообще испытывают потребность врать? "Тихий отпуск" - это прямой сигнал о том, что в компании есть проблемы с доверием, гибкостью или ожиданиями.

Решение этой проблемы начинается с открытого диалога, создания культуры, где сотрудники не боятся брать законные выходные, и четкого определения рабочих ожиданий. Это поможет построить здоровые отношения в команде и повысить лояльность работников.

Действительно ли это явление плохое?

По словам психологов, такой "тихий отпуск" имеет негативные последствия только для самой компании, поскольку в коллективе есть определенные проблемы, из-за которых работники вынуждены прибегать к хитрости.

Если работник добросовестно выполняет свою работу и от этого сам процесс не страдает, то нет большой разницы, откуда человек это делает. Ведь, и ситуации также бывают разные.

Тем более, что в летний период интенсивность процессов идет на спад, потому что большинство людей проводят время с семьями и детьми.

С другой стороны, человек, который берет работу с собой даже на короткий отдых, не может полноценно расслабиться. В первую очередь из-за того, что мысли постоянно крутятся вокруг рабочих процессов. Также мешает страх, что хитрость будет разоблачена.

Однако такие короткие отдыхи дают возможность работники набраться немного сил до того времени, когда можно будет уйти в основной отпуск. А это важный фактор для психологического состояния человека.