"Тиха відпустка": що це таке і чому вона стає все більш популярна

Терміни "тихе звільнення" та "тиха робота" вже стали звичними, але цього літа на робочих місцях з'явився новий тренд - "тиха відпустка". І саме такий вид відпочинку все частіше використовують працівники великих компаній.

Що таке "тиха відпустка", чому вона стала такою популярною та які у неї є недоліки та переваги, розповідає РБК-Україна з посиланням на Fortune.

Що таке "тиха відпустка"

Це явище, коли працівники таємно їдуть у відпустку, не повідомляючи про це керівництво, і при цьому удають, що продовжують працювати віддалено. Вони можуть відповідати на електронні листи з пляжу або заходити в корпоративний чат з іншої країни, створюючи ілюзію присутності.

Так само вони можуть бути присутні на спільних нарадах онлайн, спілкуватися з клієнтами та керувати процесами - все віддалено.

Чому "тиха відпустка" стає популярною?

Згідно з дослідженнями, майже 4 з 10 міленіалів вдаються до "тихої відпустки", що значно перевищує показники інших поколінь. Це може здаватися дивним, адже міленіалів часто критикують за лінь. Але насправді, як показують опитування, це пов'язано з іншими причинами:

Страх і тривога. Головний мотив - страх виглядати непродуктивним або ледачим. Співробітники бояться, що, попросивши вихідні, вони можуть здатися нелояльними до компанії або що це вплине на їхню кар'єрну безпеку.

Сумніви щодо відпусток. Частина працівників не вірить, що їм дозволять взяти законну відпустку, тому вони вирішують просто зникнути, залишаючись на зв'язку.

Відсутність психологічної безпеки. Експерти вказують, що "тиха відпустка" є симптомом більшої проблеми в корпоративній культурі. Коли в компанії відсутня довіра та психологічна безпека, працівники відчувають потребу приховувати свої дії.

Крім того, дослідження Resume Builder показало, що 43% "тихих відпускників" таємно беруть до трьох днів відпустки за рахунок компанії, а чверть з них - цілий робочий тиждень.

Як розпізнати працівника у "тихій відпустці"?

Кар'єрний коуч Кайл Елліотт радить звернути увагу на такі ознаки:

Зміна в часі відповідей. Якщо людина, яка зазвичай відповідає на листи та повідомлення протягом декількох хвилин, раптом починає це робити через години або в незвичний час (наприклад, дуже рано вранці чи пізно ввечері, що може вказувати на інший часовий пояс), це може бути явним сигналом.

Раптова зміна робочих звичок. Співробітник може почати використовувати інструменти для імітації активності (наприклад, ворушити мишкою, щоб залишатися "онлайн"), але загальна продуктивність і швидкість реакції можуть змінитися.

Однак, Елліотт наголошує, що головне завдання керівника - не викрити працівника, а розібратися в причинах такої поведінки.

Як керівнику реагувати?

Замість того, щоб шукати способи викрити працівників, керівникам слід задуматися: чому вони взагалі відчувають потребу брехати? "Тиха відпустка" - це прямий сигнал про те, що в компанії є проблеми з довірою, гнучкістю або очікуваннями.

Розв'язання цієї проблеми починається з відкритого діалогу, створення культури, де працівники не бояться брати законні вихідні, та чіткого визначення робочих очікувань. Це допоможе побудувати здоровіші стосунки в команді та підвищити лояльність працівників.

Чи справді це явище погане?

За словами психологів, така "тиха відпустка" має негативні наслідки тільки для самої компанії, оскільки у колективі є певні проблеми, через які працівники змушені вдаватися до хитрощів.

Якщо працівник сумлінно виконує свою роботу і від цього сам процес не страждає, то немає великої різниці, звідки людина це робить. Адже, й ситуації також бувають різні.

Тим більш, що у літній період інтенсивність процесів йде на спад, бо більшість людей проводять час з сім'ями та дітьми.

З іншої сторони, людина, яка бере роботу з собою навіть на короткий відпочинок, не може повноцінно розслабитися. У першу чергу через те, що думки постійно крутяться навколо робочих процесів. Також заважає страх, що хитрість буде викрита.

Однак такі короткі відпочинки дають можливість працівники набратися трохи сил до того часу, коли можна буде піти в основну відпустку. А це важливий фактор для психологічного стану людини.