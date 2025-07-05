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Позаботьтесь о здоровье: как не перегреться и не получить тепловой удар в путешествии

Суббота 05 июля 2025 11:36
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Позаботьтесь о здоровье: как не перегреться и не получить тепловой удар в путешествии Как не получить тепловой удар во время летнего отдыха (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Лето - отличное время для путешествий, но высокая температура может стать серьезной угрозой для здоровья. Особенно рискуют путешественники, которые много времени проводят на солнце, посещают жаркие страны или путешествуют пешком.

РБК-Украина рассказывает, как стоит заранее подготовиться и каких простых правил придерживаться, чтобы не столкнуться с этим неприятным случаем.

Избегайте пребывания на солнце в пиковые часы

С 11:00 до 16:00 солнце наиболее активно, и именно в это время риск перегрева самый высокий. Старайтесь планировать активности на утро или вечер, когда температура ниже.

Если же избежать пребывания на улице не удается - ищите тень или заходите в помещения с кондиционером. Шляпа с широкими полями или панама станет вашим лучшим другом.

Пейте достаточно воды

Обезвоживание - главный провокатор перегрева и теплового удара. Пейте чистую воду небольшими порциями в течение всего дня, даже если не чувствуете жажды.

Избегайте алкоголя, газированных и слишком сладких напитков - они только ухудшают ситуацию. Хорошо иметь с собой бутылку с фильтром или термобутылку с охлажденной водой.

Одевайтесь правильно

Выбирайте легкую, дышащую одежду из светлых натуральных тканей - хлопка, льна или вискозы. Темная одежда притягивает солнце и удерживает тепло, поэтому ее лучше избегать.

Обязательно закрывайте плечи и голову, особенно в длительных прогулках. И не забывайте о солнцезащитных очках.

Используйте солнцезащитный крем

Даже в облачную погоду кожа подвергается ультрафиолетовому излучению. Выбирайте крем с SPF не менее 30 и наносите его за 20 минут до выхода на улицу.

После плавания или через 2-3 часа пребывания на солнце повторно наносите средство. Это поможет избежать ожогов и снизить риск теплового удара.

Позаботьтесь о здоровье: как не перегреться и не получить тепловой удар в путешествииПерегрев и тепловой удар - главные риски летнего отдыха (фото: Freepik)

Прислушивайтесь к своему организму

Сильная жажда, головная боль, головокружение, тошнота или слабость - это первые сигналы перегрева. Если вы заметили такие симптомы, немедленно переместитесь в тень или прохладное помещение.

Присядьте, выпейте воды и увлажните кожу. Если состояние не улучшается - обратитесь к врачу.

Ограничьте физическую активность в жару

Физические нагрузки в жаркую погоду только усиливают тепловую нагрузку на организм. Если вы хотите прогуляться или заняться спортом - делайте это рано утром или поздно вечером.

Во время движения делайте частые перерывы в тени, пейте воду и следите за самочувствием. Не переоценивайте свои силы в непривычных условиях.

Выбирайте комфортные средства передвижения

В путешествии лучше избегать долгих переездов в транспорте без кондиционирования. Если вы арендуете авто или покупаете билеты - выбирайте варианты с вентиляцией или кондиционером.

В автобусе или поезде садитесь у окна, но закрывайте шторы, чтобы избежать прямых солнечных лучей. Комфорт в дороге - залог безопасного и приятного путешествия.

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При написании материала использованы источники: материалы сайтов Lifehacker и Martha Stewart.

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