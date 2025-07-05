Подбайте про здоров'я: як не перегрітися і не отримати тепловий удар у подорожі

Літо - чудовий час для подорожей, але висока температура може стати серйозною загрозою для здоров’я. Особливо ризикують мандрівники, які багато часу проводять на сонці, відвідують спекотні країни або подорожують пішки.

РБК-Україна розповідає, як варто заздалегідь підготуватися й яких простих правил дотримуватись, щоб не стикнутися з цим неприємним випадком.

Уникайте перебування на сонці в пікові години

З 11:00 до 16:00 сонце найбільш активне, і саме в цей час ризик перегріву найвищий. Намагайтеся планувати активності на ранок або вечір, коли температура нижча.

Якщо ж уникнути перебування на вулиці не вдається - шукайте тінь або заходьте до приміщень із кондиціонером. Капелюх із широкими полями або панама стане вашим найкращим другом.

Пийте достатньо води

Зневоднення - головний провокатор перегріву та теплового удару. Пийте чисту воду невеликими порціями протягом усього дня, навіть якщо не відчуваєте спраги.

Уникайте алкоголю, газованих та надто солодких напоїв - вони тільки погіршують ситуацію. Добре мати з собою пляшку з фільтром або термобутилку з охолодженою водою.

Одягайтеся правильно

Обирайте легкий, дихаючий одяг зі світлих натуральних тканин - бавовни, льону чи віскози. Темний одяг притягує сонце й утримує тепло, тому його краще уникати.

Обов’язково закривайте плечі та голову, особливо в тривалих прогулянках. І не забувайте про сонцезахисні окуляри.

Використовуйте сонцезахисний крем

Навіть у хмарну погоду шкіра піддається ультрафіолетовому випромінюванню. Обирайте крем із SPF не менше 30 і наносіть його за 20 хвилин до виходу на вулицю.

Після плавання або через 2-3 години перебування на сонці повторно наносьте засіб. Це допоможе уникнути опіків і знизити ризик теплового удару.

Перегрів та тепловий удар - головні ризики літнього відпочинку (фото: Freepik)

Прислухайтесь до свого організму

Сильна спрага, головний біль, запаморочення, нудота чи слабкість - це перші сигнали перегріву. Якщо ви помітили такі симптоми, негайно перемістіться у тінь або прохолодне приміщення.

Присядьте, випийте води та зволожте шкіру. Якщо стан не покращується - зверніться до лікаря.

Обмежте фізичну активність у спеку

Фізичні навантаження в спекотну погоду лише посилюють теплове навантаження на організм. Якщо ви хочете прогулятися або зайнятися спортом - робіть це рано вранці або пізно ввечері.

Під час руху робіть часті перерви в тіні, пийте воду та стежте за самопочуттям. Не переоцінюйте свої сили в незвичних умовах.

Вибирайте комфортні засоби пересування

У подорожі краще уникати довгих переїздів у транспорті без кондиціонування. Якщо ви орендуєте авто або купуєте квитки - обирайте варіанти з вентиляцією або кондиціонером.

В автобусі чи потягу сідайте біля вікна, але закривайте штори, щоб уникнути прямого сонячного проміння. Комфорт у дорозі - запорука безпечної та приємної мандрівки.