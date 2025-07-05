Подбайте про здоров'я: як не перегрітися і не отримати тепловий удар у подорожі
Літо - чудовий час для подорожей, але висока температура може стати серйозною загрозою для здоров’я. Особливо ризикують мандрівники, які багато часу проводять на сонці, відвідують спекотні країни або подорожують пішки.
РБК-Україна розповідає, як варто заздалегідь підготуватися й яких простих правил дотримуватись, щоб не стикнутися з цим неприємним випадком.
Уникайте перебування на сонці в пікові години
З 11:00 до 16:00 сонце найбільш активне, і саме в цей час ризик перегріву найвищий. Намагайтеся планувати активності на ранок або вечір, коли температура нижча.
Якщо ж уникнути перебування на вулиці не вдається - шукайте тінь або заходьте до приміщень із кондиціонером. Капелюх із широкими полями або панама стане вашим найкращим другом.
Пийте достатньо води
Зневоднення - головний провокатор перегріву та теплового удару. Пийте чисту воду невеликими порціями протягом усього дня, навіть якщо не відчуваєте спраги.
Уникайте алкоголю, газованих та надто солодких напоїв - вони тільки погіршують ситуацію. Добре мати з собою пляшку з фільтром або термобутилку з охолодженою водою.
Одягайтеся правильно
Обирайте легкий, дихаючий одяг зі світлих натуральних тканин - бавовни, льону чи віскози. Темний одяг притягує сонце й утримує тепло, тому його краще уникати.
Обов’язково закривайте плечі та голову, особливо в тривалих прогулянках. І не забувайте про сонцезахисні окуляри.
Використовуйте сонцезахисний крем
Навіть у хмарну погоду шкіра піддається ультрафіолетовому випромінюванню. Обирайте крем із SPF не менше 30 і наносіть його за 20 хвилин до виходу на вулицю.
Після плавання або через 2-3 години перебування на сонці повторно наносьте засіб. Це допоможе уникнути опіків і знизити ризик теплового удару.
Перегрів та тепловий удар - головні ризики літнього відпочинку (фото: Freepik)
Прислухайтесь до свого організму
Сильна спрага, головний біль, запаморочення, нудота чи слабкість - це перші сигнали перегріву. Якщо ви помітили такі симптоми, негайно перемістіться у тінь або прохолодне приміщення.
Присядьте, випийте води та зволожте шкіру. Якщо стан не покращується - зверніться до лікаря.
Обмежте фізичну активність у спеку
Фізичні навантаження в спекотну погоду лише посилюють теплове навантаження на організм. Якщо ви хочете прогулятися або зайнятися спортом - робіть це рано вранці або пізно ввечері.
Під час руху робіть часті перерви в тіні, пийте воду та стежте за самопочуттям. Не переоцінюйте свої сили в незвичних умовах.
Вибирайте комфортні засоби пересування
У подорожі краще уникати довгих переїздів у транспорті без кондиціонування. Якщо ви орендуєте авто або купуєте квитки - обирайте варіанти з вентиляцією або кондиціонером.
В автобусі чи потягу сідайте біля вікна, але закривайте штори, щоб уникнути прямого сонячного проміння. Комфорт у дорозі - запорука безпечної та приємної мандрівки.
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Під час написання матеріалу використані джерела: матеріали сайтів Lifehacker та Martha Stewart.