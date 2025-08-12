Пицца с ананасами и паста с сыром: как на самом деле реагируют итальянцы, когда видят такие блюда

Как на самом деле едят итальянцы

По словам Андрушкива, за пределами туристических меню можно найти аутентичные блюда, которые сохранили дух прошлых веков.

"Слышали когда-нибудь о корателле? Это старинное, скромное блюдо из внутренностей ягненка, часто с артишоками. В еврейском квартале в Риме до сих пор есть места, где ее готовят именно так - с артишоками, по древним рецептам", - говорит он.

Среди любимых вкусов гид назвал и сыр пекорино романо из овечьего молока, который лучше всего сочетать с красным вином из Кастелли Романи.

"Это еда пастухов. В этой простоте есть что-то благородное", - добавляет Андрушкив.

Мифы и стереотипы об итальянской кухне

Самый распространенный миф, по словам гида, - что итальянцы едят макароны трижды в день.

"Паста - это полноценное блюдо с овощами, белками, оливковым маслом. В ней правильное соотношение углеводов, белков и полезных жиров", - объясняет он.

Гид подчеркнул, что средиземноморская диета, частью которой является итальянская кухня, признана ВОЗ и ЮНЕСКО одной из самых здоровых в мире.

Как итальянцы относятся к пицце с ананасами

Итальянцы ревностно относятся к аутентичным рецептам и не приемлют "смелых" интерпретаций.

"Пицца с ананасом - это уже национальный анекдот. В туристических зонах ее можно найти, но исключительно per turisti", - отмечает Андрушкив.

Он подчеркнул, что настоящая итальянская кухня проста, но очень требовательна к качеству ингредиентов: моцарелла должна быть из буйволиного молока из Кампании, оливковое масло - extra vergine, помидоры - вызревшие под солнцем.

Гастрономический этикет за столом

Среди главных правил за итальянским столом - не посыпать сыром блюда с рыбой, не резать спагетти ножом и не пить капучино во время обеда или ужина.

"За столом не нужно спешить, еда в Италии - это ритуал, а не просто еда", - подытожил гид.