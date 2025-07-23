Город - портал в прошлое: где еще жива украинская узкоколейка, которой уже нет в Европе

Гайворон - маленький город с большой историей

Гайворон - небольшой город над Южным Бугом, который стал известным благодаря железнодорожной экзотике. Именно здесь действует одна из последних узкоколейных железных дорог в Европе - с шириной колеи всего 750 мм.

И хотя большинство маршрутов давно закрыты, узкоколейка до сих пор жива - частично технически, а главное - в сердцах тех, кто ее сохраняет.

Станция Гайворон (фото: Википедия)

Уникальная узкоколейка: туристическое сокровище

В 19-20 веках узкоколейная сеть была главной артерией для перевозки грузов и пассажиров между селами и городками Подолья.

Колея проходила от Гайворона до Бершади, Вапнярки, Гайсина. В 2021 году здесь в последний раз запустили настоящий ретро-поезд с паровозом, и это стало событием для всей страны: билеты раскупили за считанные часы.

Перегон Бершадь - Гайворон (фото: Википедия)

Мост через Южный Буг и живописная природа

Гайворон расположен на берегу реки Южный Буг. Через реку перекинут старый, но еще действующий железнодорожный мост, по которому проходит узкоколейка. Это идеальное место для любителей прогулок, рыбалки или просто спокойного отдыха на природе.

Гайворонское депо - уникально тем, что здесь сохранили старинные узкоколейные вагоны, рельсы, разворотные платформы и даже паровозы. Часть пути находится в рабочем состоянии, и местные энтузиасты регулярно организовывают фототуры, выставки и исторические поездки.

Узкоколейная железная дорога Рудница-Гайворон (фото: Википедия)

Последний поезд Европы

Именно из Гайворона стартовал последний в Европе действующий регулярный пассажирский маршрут по узкоколейке. Хотя сейчас он остановлен, благодаря инициативам активистов и железнодорожников он имеет шанс снова заработать - по крайней мере в формате туристического маршрута.

Город, который стоит посетить

Сюда легко добраться на поезде или автобусе, городок компактный, безопасный и идеально подходит для однодневного путешествия без ночевки. Отсутствие толпы туристов и искренность местных жителей делают Гайворон местом, где действительно можно перезагрузиться.

Памятный технический знак - паровоз МТ-202 (фото: Википедия)

Рай для фанатов

Город постепенно становится центром нишевого ретро-туризма: сюда едут железнодорожные фанаты, фотографы, путешественники, которые хотят почувствовать дух старой Европы без пафоса и реконструкций. Здесь - все настоящее.

Почему Гайворон похож на европейские города