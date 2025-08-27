Легенда о Писаном Камне: что известно о самом мистическом символе Карпат, который исполняет желания

Что такое Писаный Камень

Писаный Камень - это группа живописных скал высотой около 80 метров, поднимающихся на хребте неподалеку Верховины. На ней сохранились многочисленные петроглифы, высеченные знаки и кресты, которые исследователи датируют разными периодами - от языческих времен до XIX века.

Местные жители считают, что камень был местом жертвоприношений и обрядовых действий. Именно поэтому он окутан легендами и чрезвычайной энергетикой.

Свое название Камень получил от карбов (петроглифов), древнейший из которых происходит со времен Киевской Руси.

Писаный Камень может исполнить любое желание (фото: Википедия)

Легенды и поверья

По одной из легенд, камень был священным жертвенником (капищем) язычников, которые приносили здесь дары богам, чтобы защитить село от стихий. Остатками капища считают девять круглых выемок-чаш, которые вырублены в камне.

На внутренних стенках отдельных углублений сохранились выразительные следы выдалбливания каким-то острым предметом. А дно некоторых из них имеет признаки выжженного камня. Между чашами и вокруг них есть более 30 символических рисунков петроглифов.

Другое поверье говорит, что на Писаном Камне собирались мольфары, проводили свои обряды и оставляли магические символы.

Есть и легенда о казацких отрядах, которые приходили сюда отдыхать, оставляя на камне кресты как оберег.

А есть и такая народная легенда:

"Очень давно окружающие горы заселяли племена карпов, которые дали название Карпатам. Это были люди-гиганты, как мифические титаны, наделенные необычайной силой. Так вот, они прикатили сюда эти камни, чтобы увековечить память о пребывании здесь, закопали свои сокровища и накрыли их камнями. С тех пор и ходят сюда люди, чтобы поклониться могущественному духу своих предков".

Писаный камень окутан старинными легендами и магией (фото: Википедия)

Что сможет увидеть турист

Поднявшись на вершину Писаного Камня, можно увидеть захватывающие виды Черногорского хребта, а при ясной погоде даже самую высокую гору Украины - Говерлу.

Дорога к камню проходит через еловые леса и долины, поэтому само путешествие становится маленьким приключением.

Кстати, на Писаном Камне можно увидеть автографы классиков украинской литературы, историков, астрологов и многих других известных людей.

Здесь побывали в разные времена - Иван Франко, Михаил Грушевский, Михаил Коцюбинский, Федькович, Гнат Хоткевич, Лук Гарматий, Ольга Кобылянская, Василий Стефаник, Петр Шекерик-Дониковий, Винценз и многие другие.

Как добраться

Удобнее всего ехать в село Буковец Верховинского района Ивано-Франковской области. Оттуда можно заказать экскурсию или отправиться самостоятельно пешком. Подъем к камню занимает примерно 40-60 минут, в зависимости от темпа.

Почему стоит посетить

Писаный Камень - это не только туристический маршрут, но и место силы. Здесь чувствуется дух Карпат, переплетение истории, мифов и природы. Именно поэтому путешествие сюда советуют и тем, кто ищет энергетического равновесия, и тем, кто просто хочет живописных пейзажей.

Народные приметы

Местные гуцулы говорят, если на вершине загадать желание, глядя на горы - оно обязательно сбудется. А если прикоснуться к камню в ясный день, можно получить "силу предков".

Если женщина семь раз обойдет скалу через проход Ворота, то избавится от бесплодия.

На одном из уступов, слева от автографа Маковея, есть нарисованный крест, который исполняет желание - нужно прислониться к этому кресту лбом и мысленно попросить, но желание должно быть не материальным.