Как путешествовать с детьми без стресса: 7 советов, которые спасут отпуск
Путешествие с детьми может стать незабываемым приключением, если правильно все спланировать. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций и сделать путешествие действительно приятным для всей семьи, стоит учесть ряд практических советов.
РБК-Украина рассказывает о правилах, которые помогут сделать ваше путешествие с детьми легким, безопасным и организованным.
Планируйте заранее
Подготовку к отпуску с детьми начинайте минимум за 2-3 недели до выезда. Выбирайте направления с развитой инфраструктурой: отели с детскими площадками, наличием лифтов, детских кресел в ресторанах.
Забронируйте жилье с кухней или микроволновкой - это позволит быстро приготовить любимые блюда ребенка. Составьте четкий маршрут с учетом времени на сон, питание и перерывы на игры.
Выбирайте комфортный транспорт
Для путешествий с малышами удобнее всего - поезд или автомобиль, ведь можно останавливаться, когда нужно. Если летите самолетом - бронируйте места у прохода и берите ручную кладь с вещами первой необходимости: вода, влажные салфетки, перекус, сменная одежда.
Положите в рюкзак любимую игрушку или книгу - это отвлечет ребенка в дороге. Объясните ребенку, что такое путешествие, и дайте возможность собрать часть вещей самостоятельно.
Пакуйте с умом
Собирая чемодан, учитывайте реальные потребности ребенка: удобную одежду на погоду, две пары обуви, аптечку (жаропонижающее, пластырь, репеллент), гигиенические средства.
Избегайте лишних вещей, которые только утяжеляют передвижение. Все необходимое в дороге (еда, вода, салфетки, сменная одежда) держите в отдельной сумке или рюкзаке. Перед выездом проверьте, все ли нужное действительно под рукой.
Подбирайте активности для всей семьи
Не пытайтесь охватить все достопримечательности - лучше включить в маршрут места для развлечений: детские музеи, аквапарки, зоопарки, площадки. Посещайте максимум 2-3 локации в день, чередуя с отдыхом в парке или кафе.
Позвольте ребенку побегать, поиграть, побыть просто ребенком. Такие моменты - самые ценные в путешествиях.
Путешествие с детьми требуют тщательного планирования (фото: Freepik)
Питание без резких изменений
В новом городе лучше избегать незнакомой пищи, особенно для маленьких детей. Выбирайте заведения с детским меню или готовьте самостоятельно из знакомых продуктов.
Не давайте ребенку жареную, острую, слишком сладкую пищу - она может вызвать проблемы с пищеварением. Берите с собой в дорогу фрукты, печенье, йогурт или детское питание в баночках.
Соблюдайте режим ребенка
Даже в путешествии важно придерживаться привычного расписания - это уменьшает стресс. Планируйте активности в первой половине дня, а после обеда - время на отдых или дневной сон.
Если ребенок заснул - не будите, адаптируйте планы. Довольный и отдохнувший ребенок - это спокойные и счастливые родители.
Оставайтесь гибкими и спокойными
Непредсказуемости - часть любого путешествия, особенно с детьми. Если что-то пошло не по плану - найдите альтернативу или сделайте паузу. Самые приятные воспоминания часто появляются именно из неожиданных поворотов путешествия.
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При написании материала использованы источники: материалы сайтов Trip Advisor и Lifehacker.