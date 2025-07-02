Кто сколько зарабатывает в Европе: где искать работу украинцам в 2025 году

Высокие зарплаты

В этих странах заработная плата позволяет не только комфортно жить, но и откладывать, путешествовать и инвестировать в образование. Однако стоит учитывать высокие налоги и расходы на проживание.

Страны с высокой оплатой труда:

Люксембург - 55,2 евро

Норвегия - 53,7 евро (не ЕС, но популярна)

Дания - 50,1 евро

Бельгия - 48,2 евро

Нидерланды - 45,2 евро

Австрия - 44,5 евро

Франция - 43,7 евро

Германия - 43,4 евро

Ирландия - 42,5 евро

Швеция - 40,3 евро

Финляндия - 37,7 евро

Италия - 30,9 евро

В этих странах выгоднее всего работать в сфере ИТ, инженерии, финансов и медицины.

Средние зарплаты

Этот диапазон наиболее реалистичный для работников из Украины. Он позволяет стабильно жить, арендовать жилье, содержать семью и иметь определенные сбережения.

Страны со средним уровнем оплаты труда:

Словения - 27,1 евро

Испания - 25,5 евро

Эстония - 19,6 евро

Словакия - 18,5 евро

Португалия - 18,2 евро

Чехия - 18,2 евро

Польша - 17,3 евро

Латвия - 15,1 евро

Эти страны часто выбирают украинцы, которые ищут стабильную работу с приемлемой оплатой и комфортными условиями жизни.

Европа остается привлекательным местом для работы для украинцев (фото: Freepik)

Низкие зарплаты

Самые низкие ставки не всегда означают плохие условия - в таких странах ниже налоги, дешевле жилье и питание. Это неплохой старт для тех, кто хочет попробовать силы в Европе.

Страны с низкой оплатой труда:

Венгрия - 14,1 евро

Румыния - 12,5 евро

Болгария - 10,6 евро

Для некоторых отраслей (строительство, агросектор, производство) эти страны предлагают легкий вход на рынок труда.

А что в Украине?

В 2025 году средняя часовая зарплата в Украине составляет около 2-3 евро. Это почти втрое меньше, чем в Болгарии. Поэтому работа в Европе даже в "дешевых" странах остается привлекательной возможностью улучшить финансовое положение.

Если хотите больше зарабатывать - обращайте внимание не только на цифры, но и на расходы в стране, налоговую систему, языковые требования и наличие легального трудоустройства.