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Кто сколько зарабатывает в Европе: где искать работу украинцам в 2025 году

В каких странах Европы какой уровень зарплат (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Планируете работать за границей? Тогда стоит знать, какая зарплата ждет вас в разных уголках Европы.

РБК-Украина предоставляет обзор стран с самыми высокими, средними и самыми низкими уровнями оплаты труда, а также краткое сравнение с украинскими реалиями.

Высокие зарплаты

В этих странах заработная плата позволяет не только комфортно жить, но и откладывать, путешествовать и инвестировать в образование. Однако стоит учитывать высокие налоги и расходы на проживание.

Страны с высокой оплатой труда:

  • Люксембург - 55,2 евро
  • Норвегия - 53,7 евро (не ЕС, но популярна)
  • Дания - 50,1 евро
  • Бельгия - 48,2 евро
  • Нидерланды - 45,2 евро
  • Австрия - 44,5 евро
  • Франция - 43,7 евро
  • Германия - 43,4 евро
  • Ирландия - 42,5 евро
  • Швеция - 40,3 евро
  • Финляндия - 37,7 евро
  • Италия - 30,9 евро

В этих странах выгоднее всего работать в сфере ИТ, инженерии, финансов и медицины.

Средние зарплаты

Этот диапазон наиболее реалистичный для работников из Украины. Он позволяет стабильно жить, арендовать жилье, содержать семью и иметь определенные сбережения.

Страны со средним уровнем оплаты труда:

  • Словения - 27,1 евро
  • Испания - 25,5 евро
  • Эстония - 19,6 евро
  • Словакия - 18,5 евро
  • Португалия - 18,2 евро
  • Чехия - 18,2 евро
  • Польша - 17,3 евро
  • Латвия - 15,1 евро

Эти страны часто выбирают украинцы, которые ищут стабильную работу с приемлемой оплатой и комфортными условиями жизни.

Европа остается привлекательным местом для работы для украинцев (фото: Freepik)

Низкие зарплаты

Самые низкие ставки не всегда означают плохие условия - в таких странах ниже налоги, дешевле жилье и питание. Это неплохой старт для тех, кто хочет попробовать силы в Европе.

Страны с низкой оплатой труда:

  • Венгрия - 14,1 евро
  • Румыния - 12,5 евро
  • Болгария - 10,6 евро

Для некоторых отраслей (строительство, агросектор, производство) эти страны предлагают легкий вход на рынок труда.

А что в Украине?

В 2025 году средняя часовая зарплата в Украине составляет около 2-3 евро. Это почти втрое меньше, чем в Болгарии. Поэтому работа в Европе даже в "дешевых" странах остается привлекательной возможностью улучшить финансовое положение.

Если хотите больше зарабатывать - обращайте внимание не только на цифры, но и на расходы в стране, налоговую систему, языковые требования и наличие легального трудоустройства.

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При написании материала использованы источники: материалы сайтов Visit Ukraine и Eurostat.

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